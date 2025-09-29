10月7日（火）から開幕！JAPAN PACK 2025の見どころをご紹介

一般社団法人 日本包装機械工業会

一般社団法人日本包装機械工業会（東京都中央区／会長：伊早坂 嗣）は、2025年10月7日(火)から10月10日(金)の4日間にわたり、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて「JAPAN PACK 2025［日本包装産業展］」を開催します。

35回目を迎える今回展では併催プログラムを90以上開催します。今回のご案内では、出展製品のうち優秀な新製品を表彰する「JAPAN PACK AWARDS 2025」と、今年のテーマ「包装×DX」「包装×GX」の注目出展企業をまわる見どころツアーの詳細をご紹介いたします。そのほか、各種講演・セミナー、産学連携企画「研究成果発表プロジェクト」についての紹介はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000093231.html)からご覧いただけます。

1．JAPAN PACK AWARDS 2025

JAPAN PACK AWARDSは、包装機械、包装関連機器、包装資材、その他包装関連製品の新規性・独創性、安全・衛生性、省エネなど、出展者が全力で取り組む技術研究・開発の優れた成果を称えるプラットフォームです。新製品・新技術の創出促進を目的として2009年にスタートし、今回で第9回を迎えます。今年から新たに3つのカテゴリーを設定し、より幅広い分野から技術研究・開発の成果を表彰します。包装関連技術の活用により、各分野における生産性・品質向上、持続可能な社会の実現に向けた課題解決、人手不足解消への取り組みを来場者に紹介し、新技術の利用促進を図ります。

JAPAN PACK AWARDS2023表彰式の様子JAPAN PACK AWARDS 2023展示コーナー

■対象商品：本展に展示する製品のうち、過去のJAPAN PACKに展示しておらず、2023年以降に開発

した製品

■審 査：JAPAN PACK AWARDS 2025審査委員（学識経験者・包装学校講師・包装関連業界関係

者）による審査。本展会期初日の10月7日に開催する実機審査にて優秀賞のなかから対象

を決定。

■応 募 数：19製品

■表 彰 式：10月8日（水）13:00-13:30 ※会期2日目

東展示棟8ホール内「DXステージ」

※受賞製品は東展示棟ガレリアにてパネル展示予定

＜ノミネート企業一覧＞

■クラス１：包装機械/包装関連機械

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/93231/table/10_1_6c3559df70620d280cd72bffce3f92ff.jpg?v=202509300856 ]

■クラス2：包装関連装置・機器（DX関連のOT/IT系を含む製品）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/93231/table/10_2_834e56219b50d734d0e1c67b6ed92de6.jpg?v=202509300856 ]

■クラス3：包装資材関連

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/93231/table/10_3_df904023e137dbbe805f4b65a18c7ccc.jpg?v=202509300856 ]

2．「包装×DX」「包装×GX」見どころツアー

特別企画「包装×DX」「包装×GX」コーナーでは、包装（機械・包材・製造）を軸に、DX分野の「生産性向上」「人手不足解消」「属人化解消・技術伝承」「リモートメンテナンス」、GX分野の「環境配慮設計」「省エネ・省資源」「包材使用量削減」「食品ロス削減」といった課題解決の取り組みを紹介します。

見どころツアーでは、目の前で稼働する最先端の包装機など各社の最新技術や導入事例、開発秘話まで、各企業の担当者から詳しくご説明いたします。

＜実施スケジュール＞

集合場所：東8ホール「包装×DX」「包装×GX」コーナー内

10月7日（火）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/93231/table/10_4_eef1bf8e980af795e4e53023fe50250c.jpg?v=202509300856 ]

10月8日（水）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/93231/table/10_5_76639f53b8a1c051df5f98fd8cdc316a.jpg?v=202509300856 ]

10月9日（木）

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/93231/table/10_6_4b904a6a4e0b80d9c2ef12db9c68c526.jpg?v=202509300856 ]JAPAN PACK 2023企画展示ツアーの様子

＜ご参考：1日目「包装×DX」ツアーでの紹介企業・ソリューション＞

■株式会社イシダ［包装機械／荷造機械、印刷機械・関連機器、ロボット、検査機・検出機、

食品加工機械・関連機器、環境対策機械・関連機器、エンジニアリング・システム］

・イシダIoTシステム Cloud Owl(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=85)

・袋厚み検査装置(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=54)

・袋抜き取り検査システム(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=64)

■大森機械工業株式会社［包装機械／荷造機械、包装資材・容器、ロボット、包装関連機器］

・OMORI Web Parts Catalog・ エシカル包装ライン(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=42)

・OMORI Web Parts Catalog ・設備稼働管理システム(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=43)

・エシカル包装ライン(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=44)

・３Ｄプリンターによる部品製作(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=45)

■株式会社トパック［包装機械／荷造機械、包装関連機器、食品加工機械・関連機器、医薬品・化粧品・日用品製造機械・関連機器］

・設備稼働管理システム「MMS」による生産性向上(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=26)

・設備稼働管理システム「MMS」による作業効率化(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=25)

・予兆保全システムによる機械メンテナンスの属人化解消(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=27)

■株式会社古川製作所：［包装機械／荷造機械、ロボット］

・ロボットによる袋供給システムRobotic Bag Supply System(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=56)

・大容量袋箱Large Capacity Bag Magazine(https://www.japanpack.jp/project/special/dx/category/class/solution/?id=57)

各URLより、ソリューションの詳細をご覧いただけます。

その他、DXに関するソリューションは以下URLよりご覧いただけます。

DX特別展示コーナー特設サイト：https://www.japanpack.jp/project/special/dx/

＜ご参考：1日目「包装×GX」ツアーでの紹介企業・ソリューション＞

■イーデーエム株式会社［印刷機械・関連機器、包装関連機器、検査機・検出機］

・環境配慮モノづくりへの挑戦 ＞＞次世代環境配慮型ラベリングマシン＜＜(https://www.japanpack.jp/project/special/gx/category/class/solution/?id=110)

・環境配慮モノづくりへの挑戦 ＞＞軽量プリンター用金具＜＜(https://www.japanpack.jp/project/special/gx/category/class/solution/?id=111)

・製品パッケージへの“ユニークコード印字”のご提案(https://www.japanpack.jp/project/special/gx/category/class/solution/?id=11)

■トタニ技研工業株式会社［包材加工機械］

・【TOTANI製袋機】レーザー溶着ジッパーシール装置による生産ロスの低減(https://www.japanpack.jp/project/special/gx/category/class/solution/?id=12)

■日本ポリスター株式会社［包装機械／荷造機械］

・搬入経路や設置場所を選ばず導入時の負担を軽減できる「コンパクト包装機」(https://www.japanpack.jp/project/special/gx/category/class/solution/?id=71)

・包装時間短縮と包材使用量の削減を実現する「自動測長包装システム：PAMS」(https://www.japanpack.jp/project/special/gx/category/class/solution/?id=72)

・プラスチックのロスをゼロにする「自動測長包装システム：PAMS（パムス)」(https://www.japanpack.jp/project/special/gx/category/class/solution/?id=69)

・包装時の商品不良を削減する「噛み込み防止機能：PACS（パックス）」(https://www.japanpack.jp/project/special/gx/category/class/solution/?id=70)

■株式会社ニッサンキコー［包装機械／荷造機械］

・通販向けエアレスシュリンク包装機 【Pack In Box Neo】(https://www.japanpack.jp/project/special/gx/category/class/solution/?id=113)

各URLより、ソリューションの詳細をご覧いただけます。

その他、GXに関するソリューションは以下URLよりご覧いただけます

■GX特別展示コーナー特設サイト：https://www.japanpack.jp/project/special/gx/

【来場事前登録】

ご来場いただける際は、以下より事前登録/お申込みをお願いいたします。

■JAPAN PACK 2025来場事前登録フォーム：https://www.japanpack.jp/registration/

■JAPAN PACK 2025 セミナー・講演聴講登録：https://www.japanpack.jp/seminar/

JAPAN PACK 2025の最新情報をより多くの皆様にお届けするため、SNS公式アカウントを開設いたしました。ぜひフォローして、JAPAN PACK 2025の魅力を余すことなくお楽しみください。

Instagram：https://www.instagram.com/japanpack2025/

X：https://x.com/JAPANPACK2025

Facebook：https://www.facebook.com/JAPANPACK2025/

LINE：https://liff.line.me/2007862210-x9owYWBP(https://ma.boken.fun/liff/6b97868d-0eb7-465e-ad5b-8187a36afbf0?infollow=0a5f43f3-cd75-4d18-834e-b68ee2c68c22&utm_source=LINE&utm_medium=email)