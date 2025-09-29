新型クロスバイク「ターラント」を発売

株式会社トップ

株式会社トップ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、通勤・通学からサイクリングまで幅広いシーンで活躍する新型クロスバイク「ターラント」を2025年10月6日（月）に発売いたします。

軽快な走行感と安定性を両立する700×32Cタイヤを採用した「ターラント」は、通勤・通学はもちろん、フィットネスやサイクリングにも最適です。自然な前傾姿勢がとれるフラットハンドルで、スポーツバイクが初めての方でも快適に乗ることができます。標準装備では省かれがちなスタンドやチェーンケースもしっかり装備。さらに、タイヤ交換によりオンロード寄りにも軽いグラベル寄りにもカスタマイズ可能（最大タイヤ幅38C）で、あらゆるシーンで自由な走りが楽しめます。カラーは、レッド、ターコイズ、ブラックの3色展開です。

製品の特長

扱いやすいサイズ感

身長160～175cmの方にフィットするフレームサイズ（460mm）を採用しています。通勤・通学からサイクリングまで、幅広いシーンで快適なライディングポジションを確保できる設計です。

太めのヘッドチューブ

一般的なクロスバイクやシティサイクルのコラム径は1インチ（25.4mm）ですが、「ターラント」は1-1/8インチ（28.6mm）のオーバーサイズヘッドを採用しています。太めのヘッドチューブによりフロントフォークとの接合部の剛性が向上し、安定したハンドリングを実現しています。

短めで軽快なハンドルバー

幅560mmのハンドルは、一般的な自転車（600mm以下）より少し短めに設計されており、軽快で扱いやすい操作感を実現。安定感と操作性のバランスも抜群で、街乗りからロングライドまで疲れにくく快適に走行できます。さらに、駐車幅が狭い駐輪場でもスムーズに駐車可能です。

シフター（外装6段変速）

エルゴノミクス設計のシフターを採用し、軽快でスムーズな変速操作を実現。6段階のギアを効率よく選択できるため、ペダリングの力を無駄なく伝え、快適な走行をサポートします。

リアディレイラー＆スプロケット

信頼性の高いシマノ製リアディレイラーとスプロケットを採用。ギアチェンジ時の引っかかりや誤作動が少なく、意図したギアにスムーズに変速できます。

快適な座り心地のサドル

やや幅広で厚みのある柔らかいスポーツコンフォートサドルを採用し、振動をしっかり吸収。ロングライドや通勤・通学でも快適に走行できます。さらに、工具不要のレバー式クランプにより、シート高の調整も簡単。外出中や複数人での使用時でも、スムーズに高さを変更できます。

スタンドとチェーンケースを装備

スポーツ自転車では省略されがちなスタンドを標準装備。さらに、裾の汚れを防ぐチェーンケースも搭載しているため、服やズボンを気にせず快適に乗車可能。スポーツ性能はそのままに、毎日の生活でも使いやすい設計になっています。

軽快に走行できる700×32Cタイヤ

シティサイクル（35～38mm幅）より細い32mm幅タイヤを採用。細いタイヤは、摩擦が少ないため軽い力で加速しやすく、街乗りからロングライドまで伸びやかな走行感を楽しめます。一方でロードバイク（25mm前後）よりは幅が太く、安定感とクッション性も備えています。

バルブは英式を採用しており、シティサイクルと同じ方法で簡単に空気を入れられます。

製品情報

【品名】ターラント

【カラー】レッド、ターコイズ、ブラック

【発売日】2025年10月6日（月）

【価格】希望小売価格：オープン価格（予想市場価格：税込30,000円前後）

【JANコード】

レッド：4938402751960

ターコイズ：4938402751977

ブラック：4938402751984

【製品ページ】 https://www.cycle-top.com/product/sports/taranto/

製品仕様

製品に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92015/table/20_1_3a78b1d7f212fe7c0a8ca8f7a566bca4.jpg?v=202509300826 ]

株式会社トップ

国内営業部 TEL：03-6908-3072

株式会社トップ について

【会社概要】

法人名：株式会社トップ

所在地：東京都新宿区西落合3-9-19

代表者：代表取締役 渡邉 晃

設立：1982年3月

URL：https://www.cycle-top.com/

事業内容：自社ブランド「TOP」「Top Kids」「AVEDIO」「LYNX」「PROTEX」「Foglia」「lovell」を展開する自転車及びパーツメーカー。軽快車からスポーツ車まで、幅広い製品を取り扱う。

【ブランド紹介】

TOP（トップ）

通勤・通学・お買い物など日常の足として活躍するシティ車から、幼児・ジュニア用の自転車まで幅広く展開しています。さらに、様々な用途に合わせたパーツ・アクセサリーもラインナップしています。

Top Kids（トップ キッズ）

子どもの体格に合わせた独自設計で、成長しても乗りやすく「最長5年、長く乗れる」幼児用自転車ブランドです。「ケッターサイクルIII」や「いきなり自転車」など、お子さまのタイプや好み・年齢に合わせて選べる多彩なシリーズを展開し、お子さまの自転車デビューを応援します。

AVEDIO（エヴァディオ）

性能にこだわる国内ブランドとして、最高級素材を使用したチタンフレームをはじめ、カーボン・アルミなどの各種フレーム、パーツを展開。フレームのカラーオーダーも可能（一部を除く）。職人が全て手作業で丁寧に仕上げています。レースから、ブルべ・トライアスロンまで幅広い分野で性能を発揮するフレームです。

LYNX（リンクス）

自転車にこだわる大人のためのサイクルブランド。

用途やこだわりで選べる多彩な高輝度LEDライトをラインナップしています。

PROTEX（プロテックス）

堅牢性と安全性を兼ね備えたサイクル用ヘルメットブランド。

自転車を安心・安全に楽しんでいただきたいという想いから誕生しました。

自転車用ヘルメットをメインに展開しています。

Foglia（フォグリア）

ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイクなどのスポーツ車用パーツ・アクセサリーブランド。

機能性とデザイン性にもこだわった、ヘルメット、エアポンプ、錠前などの幅広いアイテムをラインナップしています。

lovell（ラベル）

「自転車をおしゃれに楽しむ」をコンセプトに、カジュアルデザインのヘッドギア「カスク」をはじめ、自転車モチーフをおしゃれに表現した雑貨アイテムを展開しています。