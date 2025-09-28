【9月29日（月） 11時】無料マネーセミナーサービス「アットセミナー」がスキマ時間で自分に合ったFPを見つけられるオンラインセミナーを開催！
★詳細はこちら★ :
https://at-seminar.net/seminar/12870.html?lp=1&mid=PR
無料マネーセミナー提供サービス「アットセミナー」を運営しているパワープランニング株式会社が「9月29日（月） 11時」に「相性マッチングセミナー」というスキマ時間で自分に合ったFPを見つけられるオンラインセミナーを開催いたします。
講師は香川有希FPとなります。
本セミナーは当日30分前まで参加者の応募を受け付けております。15名限定となりますので枠が埋まり次第の募集終了となります。
■本セミナー開催の背景
2023年の調査にて、20代～40代でお金について悩みを抱えている人は79％いると言われています。
残りの20％がなぜ不安を感じないのか。それは「相談できる先があるから」です。
お金についての話は友人や家族にはなかなか話づらいですが、
「お金の専門家」には相談することができます。
せっかく相談をするなら「気軽に話せる人」「相談しやすい人」に話すことが一番です。
紹介されたFPと気が合わなかったり、話づらい雰囲気の人だと、今後長く付き合っていくうえでデメリットしかありません。
そんな中で講師の人柄を見て「この人と話したい！」「この人になら相談できる！」という
指名相談式の短いセミナーを行うことにより、「多くのお客様がFPとの良い出会いに巡り合ってほしい」という願いからこの「相性マッチングセミナー」をリリースしました。
■参加すべきポイント
香川講師は「知識や経験が豊富で相談者として頼れる」などとお客様から好評のFPになります。人気FPのため、香川講師のセミナーを受けられるのはアットセミナーだけです！
■講師プロフィール
今回のマッチングセミナー講師の香川FP
〇講師名
香川有希
〇経歴
アパレル会社に就職後、もっと動き回る仕事がしたいと思い広告業界に転職。その後、親の病気をきっかけに外資系生命保険会社に転職し、自身の離婚、シングルマザーとなりお金の大切さに気付く。現在は保険代理店に籍を置き、ファイナンシャルプランナーの資格を取得し、１１年目を迎える。
■本セミナーがおすすめな人
・スキマ時間に相性の良いFPを見つけたい
・話しやすいと思うFPを見つけたい
・いきなり面談をするのではなく、まずは講師の人となりがわかってから会いたい
・誰かに紹介されたFPではなく、自分で相談するFPを決めたい
・まだFPにお金の相談をしたことがない
■講師とおすすめな人
・お子様の教育費をどう準備すればいいか悩んでいる人（NISAなども含めて考えたい人）
・将来や老後のために資産形成・資産運用を始めたいけれど、何から手をつけていいかわからない人
・現在の保険が自分に合っているか、定期的に見直しを検討したい人
■もしあなたのFPになったら・・？
私には中高生の息子が2人いるので、リアルな教育費の状況や、家計のやりくりなど、実体験からお話することができるので、親近感を持って相談頂けると思います。また、証券外務員資格も保有しており、投資が難しくて怖い方でも一から分かりやすくお伝えさせて頂きますので、将来のお金の不安もきっと安心に変わってくると思います。
開催日：9月29日（月） 11時開始
講師：香川有希FP
場所：オンライン
特典：講師との無料プレ相談会付き
Q.アットセミナーとは？
アットセミナーは、金融分野に特化したセミナー情報サイトです。
提携のある実力派講師を皆様にご紹介し、お金の知識を学ぶ機会を提供することで、多くの人に豊かな人生を送ってもらうことを目的としております。
Q.なぜ無料で参加できるの？
様々な専門家による無料コンサルタントサービスを全国展開しており、そういった専門家の魅力や有益な知識を皆様にも知っていただく為に、サービスの一環として全国各地で無料のマネーセミナーを開催しております。
Q.参加の流れは？
セミナー参加は以下の流れになります。
【1】参加したいセミナーを選ぶ
【2】セミナー詳細ページからお申込みフォームへ進み、お申し込み
【3】セミナー当日にセミナーご参加
アットセミナーでは様々なセミナーを展開しております。
過去のトピックでは、
・iDeCo/NISAについて
・資産形成/貯蓄について
・ライフプラン作成について
・相続について
などなど、、、
お金についてこれから知識をつけていきたい！という方へ向けた皆様の学びになるマネーセミナーを実績実力のある講師様に登壇いただき提供いたします。
■パワープランニング株式会社について
名称 ： パワープランニング株式会社
所在地：【東京オフィス】〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル16階
代表者：代表取締役社長 塩野 和常
事業内容： 金融 マーケティング事業
提供サービス：保険見込み顧客紹介サービス「みんなの生命保険アドバイザー」
不動産投資会社向け見込み客紹介サービス「TOUCIER（トウシェル）」
マネーセミナー提供サービス「＠SEMINAR（アットセミナー）」
公式HP(https://ppnet.co.jp/index.html)
サービスに関するお問い合わせ(https://ppnet.co.jp/contact/)