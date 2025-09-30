







愛知県に本社を構える東海酒造株式会社（愛知県名古屋市/代表取締役：森川拓也、以下東海酒造）は、愛知県内限定ウイスキー「尾張」の販売を2025年3月10日（月）より開始し、おかげさまで多くのお客様にご好評をいただいております。

本商品は、地域限定の特別なウイスキーとして、愛知の魅力を詰め込んだ一本に仕上げており、発売以来、地元の皆様をはじめ、観光で愛知を訪れた多くの方々にお楽しみいただいております。

≪ここでしか買えない、愛知県限定のプレミアムウイスキー≫

▼愛知が生んだ、唯一無二のウイスキー「尾張」

「尾張ウイスキー」は、愛知県内でしか手に入らないプレミアムウイスキーとして、発売開始以来多くのお客様にご愛飲いただいております。

愛知県内のみでの販売のため、地元の方にはもちろん、観光で訪れた方にも「ここでしか買えない」特別な一本としておすすめです。

愛知でしか味わえない特別なウイスキーを、ぜひご堪能ください。

▼手軽にウイスキーを楽しめる価格帯

1,800円（税抜）からの価格帯で展開しながらも、ブレンダーがこだわり抜いた本格的な味わいを実現。

口当たりがよく、スムーズで飲みやすい仕上がりのため、ウイスキー初心者の方からも「飲みやすくて美味しい」とのご感想をいただいております。

食事と合わせても、じっくりストレートで味わっても満足できる一本です。

自宅でのリラックスタイムにぴったりで、一日の終わりに心地よい余韻を楽しめます。

また、ウイスキー好きな方への気軽なプレゼントとしてもご利用いただいております。

「飲むと笑顔に」

そんな想いを込めて丁寧に造り上げました。

▼鮮やかで可愛い！映えるデザイン

「尾張ウイスキー」は、ラベルデザインにもこだわった全6種類。

それぞれカラフルで鮮やかな仕上がりとなっており、どれを選んでも特別感が楽しめます。

また、愛知県を象徴する鯱（しゃちほこ）をデザインに取り入れ、地域の誇りを表現したデザインは、「愛知らしくて良い」「記念品として最適」といったご評価をいただいております。

伝統とモダンが融合したデザインは、飲む楽しさだけでなく、贈り物や飾る楽しみとしても視覚的に楽しめる一本となっております。

≪商品について≫

▼ブレンダーの技と個性が光る、特別なラインナップ









尾張ウイスキー スタンダード

内容量：700ml

度数：40%

原料：グレーン/モルト

希望価格：1,800円（税抜き）

愛知で誕生した「尾張」のスタンダードウイスキー。

厳選したモルト原酒とグレーン原酒を掛け合わせ、口当たりの良さを追求したブレンデッドウイスキー。

食文化豊かな愛知の郷土料理とお愉しみください。

尾張ウイスキー シェリーカスク

内容量：700ml

度数：40%

原料：グレーン/モルト

希望価格：2,500円（税抜き）

シェリー樽にてフィニッシュさせ、爽やかな果実の香りと柑橘系の酸味が絶妙に調和しているウイスキー。

シェリー樽独特の甘みやフルーティーな味わいがお好きな方へおすすめです。

尾張ウイスキー ミズナラカスク

内容量：700ml

度数：43%

原料：グレーン/モルト

希望価格：3,000円（税抜き）

希少なミズナラ樽にてフィニッシュさせた逸品。

上品でビターな甘みの余韻と、大自然の息吹を感じられます。

余韻をゆっくりと感じられるので、ロックやストレートでお愉しみください。

尾張ウイスキー エクスバーボン

内容量：700ml

度数：43%

原料：グレーン/モルト

希望価格：4,000円（税抜き）

バーボンウイスキー造りで使用した樽での熟成により洗練された深み。

内側がチャーリングされていることによって、バニラやキャラメルなどの甘味を引き立て、濃厚でコクのあるまろやかな味わいに仕上げました。

尾張ウイスキー ハイクラスモルト

内容量：700ml

度数：43%

原料：モルト

希望価格：4,500円（税抜き）

厳選したモルトのみを使用したスタンダードなピュアモルトウイスキー。

オーク樽で3年以上熟成されることによる、バニラや蜂蜜のような芳醇なモルト香が特徴です。

華やかでフルーティーなウイスキーをお愉しみください。

尾張ウイスキー ロイヤルモルト

内容量：700ml

度数：43%

原料：モルト

希望価格：5,000円（税抜き）

厳選したピート原酒をブレンドし、スモーキーで上質な味わいを堪能できる尾張ウイスキー最高峰の逸品。

ピート独特の蜂蜜のようなリッチで重厚感のある口当たりが広がります。

上質な余韻を心ゆくまでお愉しみください。

※全て愛知県内限定での販売となります

各商品のおすすめの飲み方はホームページをご覧ください。

商品ページはこちらから＞＞

▼愛知グルメとの相性抜群

愛知県の豊かな文化や食をよりお楽しみいただくために生まれた「尾張ウイスキー」。

味わいはすっきりとしており、味噌カツや味噌煮込みうどん、手羽先、ひつまぶしなどの濃厚な料理とも相性抜群。

食事と合わせることで、より一層その魅力が引き立ちます。

お好みのペアリングで、更なる楽しみ方を見つけてください。

≪国際的な評価も獲得≫

▼世界が認めた品質

「尾張ウイスキー」は、発売後間もなく国際品評会でも高い評価を獲得いたしました。

ISC（インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ）2025

☆シルバー受賞

・尾張ウイスキー エクスバーボン

・尾張ウイスキー ロイヤルモルト

☆ブロンズ受賞

・尾張ウイスキーミズナラカスク

・尾張ウイスキー ハイクラスモルト

※ISCは1995年設立の世界で最も権威のある蒸溜酒品評会の一つ。世界中のスピリッツ専門家によるブラインドテイスティング方式で厳格に審査されます。

IWSC（インターナショナルワインアンドスピリッツコンペティション）2025

☆シルバー受賞

・尾張ウイスキー ミズナラカスク

・尾張ウイスキー エクスバーボン

・尾張ウイスキー ロイヤルモルト

☆ブロンズ受賞

・尾張ウイスキー ハイクラスモルト

※IWSCは1969年ロンドン設立の世界最権威のワイン・スピリッツ国際競技会。毎年90カ国以上から出品され、250名の業界専門家が100点満点で厳格に審査する業界最高の栄誉とされています。

これらの国際品評会での受賞は、愛知県内限定という地域限定ウイスキーでありながら、世界水準の品質を持つことが証明された結果です。

この評価を励みに、多くの方に喜んでいただける品質を追求し続けてまいります。

≪東海酒造のこだわり≫

▼地域とともに歩むウイスキー造り

「愛知県内限定販売」を通じて、観光客に地元の特産品や食文化を楽しんでもらうきっかけを提供し、地域経済の発展にも貢献します。

地元の酒販店や飲食店と連携しながら販路を拡大し、地域の活性化を支えます。

また愛知県の伝統的な食文化と共に楽しめるウイスキーとして、地域の魅力を発信していきます。

「ここでしか手に入らない」特別なウイスキーとして、地元の誇りとなり、訪れた人々には愛知の思い出として持ち帰っていただける一本を目指します。

愛知県の新たな魅力をウイスキーという形でお届けする東海酒造の挑戦に、どうぞご期待ください。

≪商品に関するお問い合わせ先≫

東海酒造株式会社 担当：森川

本社：〒468-0014 愛知県名古屋市天白区中平5丁目2107

工場：〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12

TEL：052-838-8175

Mail：info@tokaishuzo.com

HP：https://tokaishuzo.com/contact/

※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります

※少人数での運用のため、お客様へのメール返信や確認に遅れが生じますのでマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております

≪本プレスリリースお問い合わせ先≫

東海酒造株式会社 広報

Mail：pr@tokaishuzo.com

※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております