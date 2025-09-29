Monks Japanのマネージングディレクターに落合由紀子が就任

MightyHive株式会社

S4 Capital が運営するデジタルかつデータドリブンなグローバル統一サービスブランドである Monks は、Monks Japanのマネージングディレクターに落合由紀子の就任を発表しました。

落合は新たな役割において、Monks Japanの事業成長を牽引し、クリエイティブ、デジタルメディア、データ事業全体においてクリエイティブとマーケティングの両面で卓越した成果を追求し、AIを活用したイノベーションと最先端技術ソリューションを通じてクライアントとのパートナーシップを強化します。世界で最もユニークで先進的、そしてデジタル化が進む市場の一つであるMonks Japanにおける事業拡大を指揮します。

マーケティングおよびコミュニケーションビジネスにおける著名なビジネスリーダーである落合は、20年以上にわたる国際的な広告業界での経験を有しています。複数の市場において成長とクリエイティブイノベーションを推進してきた確かな実績に加え、戦略的ビジョンと強力なチームリーダーシップを融合させ、世界をリードするブランドに卓越した成果をもたらす確かな能力を備えています。

この度、Monks Japan マネージングディレクターに就任した落合は次のように述べています。

"Monksに入社し、日本での成長をリードできることを嬉しく思います。

Monksは、クリエイティブ、データ、デジタルメディア、そしてテクノロジー、特に世界的に知られるAIエンパワーメントを独自に融合させ、このダイナミックな市場において、ブランドやマーケターに新たな機会をもたらします。クライアントの皆様と強固なパートナーシップを構築し、共にイノベーションの次なる章を創造していくことを楽しみにしています。"

Monks Japan入社以前、落合は株式会社グレイワールドワイドのCEOを務め、変革を主導し、同社をアジアで最も成功しているエージェンシーの一つに位置付けました。彼女のリーダーシップの下、株式会社グレイワールドワイドは売上高と利益の両方で二桁成長を達成し、３年連続（2021年、2022年、2023年）で「Campaign Creative Agency of the Year」を受賞しました。

今回の落合の就任について、Monks APACのEVPであるケニー・グリフィス（Kenny Griffiths）は次のように述べています。

"日本は世界で最も刺激的な市場の一つであり、先進的で革新的、そして豊かな文化を有しています。彼女のリーダーシップとビジョンは、私たちが成長を続け、日本におけるクライアントのために変革をもたらすサービスを提供していく上で、極めて重要なものとなるでしょう。彼女のリーダーシップのもと、私たちは日本における次の成長とイノベーションの段階を加速させる準備ができています。"

Monksについて

Monks は、S4 Capitalのデジタルかつデータドリブンなグローバル統一サービスブランドです。 Monks は自社が持つ最先端のイノベーションと専門知識を活かし、広範囲かつ世界標準のマーケティングとテクノロジー サービスを組み合わせて、企業のビジネスの可能性を加速し、ブランドとビジネスの世界標準化を再定義します。業界でトップレベルな人材が管理する AI を活用した自由度の高いコンテンツ制作、拡張性の高いユーザーエクスペリエンス、エンタープライズ グレードのテクノロジーとデータ サイエンスが提供し、システムとそれに伴うワークフロー/オペレーションの統合させることによって、世界の多くの企業の成長を支援します。

Monks は、The Forrester Wave(TM): Global Marketing Services の候補者に選ばれました。 Adweek の急成長リスト (2019 ～ 23 年) に常に存在し続けており、カンヌ ライオンズのクリエイティブ企業トップ 10 (2022 ～ 23 年) にランクインしており、AdExchanger のプログラマティック パワー プレーヤー リストに毎年ランクインしている唯一のパートナーです (2020 年) -24)。 Adweek の最初の AI Agency of the Year (2023) に選ばれたことに加え、Monks は Business Intelligence の 2024 Excellence in Artificial Intelligence Awards プログラムで、個人部門、AI 戦略計画部門の組織部門受賞者、AI 製品部門の 3 部門で表彰されました。そのサービスMonks.Flow。Monksはまた、ウェビー プロダクション カンパニー オブ ザ イヤー (2021～ 24 年) のタイトルも獲得し、記録的な数の FWA を獲得し、ニューズウィーク誌の 2023 年世界で最も愛される職場トップ 100 に選ばれました。 Monksについて詳しくは、次のURL をご覧ください。monks.com(https://www.monks.com/)

S4Capitalは、2018 年 5 月にマーティン ソレル卿によって設立された、テクノロジー主導の新時代/新時代のデジタル広告、マーケティング、テクノロジー サービス会社です。

当社の戦略は、グローバル、多国籍、地域、地元のクライアント、およびミレニアル世代主導のインフルエンサー ブランド向けの純粋なデジタル広告およびマーケティング サービス ビジネスを構築することです。これは、マーケティング サービスとテクノロジー サービスという 2 つの同期した実践で主要企業を統合し、統一構造を備えた常時稼働の消費者主導の環境での「より速く、より良く、より安く、より多く」の実行に重点を置くことによって達成されます。

当社は現在、33 か国に約 7,300 人の従業員を擁し、純収益の約 80% がアメリカ大陸全体、15% がヨーロッパ、中東、アフリカ、そして 5% がアジア太平洋地域で占められています。長期的な目標は、地理的に 60%:20%:20% に分割することです。当グループの昨年通期決算では、コンテンツが純収益の約60%、データ&デジタルメディアが24%、テクノロジーサービスが16%を占めていました。実践の長期目標は、50%:25%:25% の比率に分割することです。

サー・マーティンは WPP の CEO を 33 年間務め、1985 年に会社を 100 万ポンドの「シェル」会社から世界最大の広告およびマーケティング サービス会社に育て上げ、退職日の時価総額は 160 億ポンドを超えました。それ以前は、Sir Martin が Saatchi & Saatchi Company Plc のグループ財務ディレクターを 9 年間務めていました。