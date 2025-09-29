マゼックス、北海道・札幌営業所開設のお知らせ

株式会社マゼックス

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市 代表取締役 吉野弘晃、以下「マゼックス」）は、2025年10月1日より北海道札幌市に「札幌営業所」を開設いたします。本営業所では、戦略的パートナーであるALLYNAV JAPAN株式会社（本社：北海道札幌市）と連携し、北海道の大規模農業に最適なスマート農業機器の展開を加速してまいります。

◇北海道農業の特性とスマート化のニーズ

北海道は日本の耕地面積の約4分の1を占める広大な農業地帯であり、農業産出額は全国第1位を誇ります。畑作や酪農が盛んな道東地域では、1経営体あたりの耕地面積が全国平均の10倍以上と大規模な農業経営が展開されており、機械化・省力化のニーズが非常に高まっています。また、冷涼な気候と長い積雪期間により、作業効率の向上や人手不足の解消が喫緊の課題となっており、ICTやロボット技術を活用したスマート農業の導入が急速に進んでいます。マゼックスはこのようなニーズに応えるべく、札幌営業所を設立いたします。

◇ALLYNAV JAPANとの戦略的パートナーシップ

マゼックスは2025年6月、ALLYNAV JAPAN株式会社とスマート農業分野における戦略的パートナーシップを締結しました。これにより、既存のトラクターや農業機械に後付け可能な高精度自動操舵システム「ALLYNAV」の提供体制を強化し、導入しやすく、現場で実効性の高いスマート農業ソリューションを展開しています。ALLYNAVはRTKやPPP技術を活用し、±25mmの高精度操舵を実現。日本の準天頂衛星「みちびき」にも対応しており、北海道の広大な農地においても安定した運用が可能です。

◇今後の展開製品とサービス

札幌営業所では、以下の製品・サービスを中心に展開いたします：

- 🚜 ALLYNAV自動操舵システム：既存農機に後付け可能な高精度操舵技術

- 🌿 高性能草刈り機：広範囲の草地管理に対応し、省力化と安全性を両立

- 🛠️ 導入支援・技術サポート：現場に即した運用支援とアフターサービス

◇今後の展望

札幌営業所の開設を通じて、株式会社マゼックスは北海道の農業現場に寄り添い、ALLYNAVとの連携による統合型スマート農業ソリューションの普及を推進してまいります。持続可能な農業経営の実現に向けて、現場の声に応える製品とサービスを提供してまいります。

◇本件に関するお問い合わせ先

株式会社マゼックス

本社所在地：大阪府東大阪市川田4-3-16

TEL：072-960-3221

Email： company@mazex.co.jp

公式サイト：https://mazex.jp/

マゼックス札幌営業所

所在地：北海道札幌市清田区真栄町4条3丁目1番5号（ALLYNAV JAPAN内）

TEL：011-600-6377（平日9:00～17:00）

担当者：河原