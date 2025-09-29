恵比寿文化祭 2025にミシュワンが参加！ワンちゃんと飼い主がともに“これからの人生”を楽しむライフスタイルを発信

株式会社ミシュワン

『ずっと寄り添うフードで「20歳を目指す」』をビジョンに掲げるプレミアムペットフードメーカー株式会社ミシュワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩井直樹、以下：ミシュワン）は、2025年10月11日（土）・12日（日）に恵比寿ガーデンプレイスおよび恵比寿エリア周辺で開催される「恵比寿文化祭 2025」に出展します。期間中、愛犬家はもちろん、これからワンちゃんとの暮らしを考える方にも楽しんでいただける「セカンド“ワン”ライフ」を感じられるコンテンツをご用意します。

《出展背景》

現代社会において、ペットは単なる動物以上の存在であり、家族の一員として大切にされています。ミシュワンは、ペットと飼い主がともに健康に歳を重ね、人生の後半をともに謳歌するライフスタイル「セカンド“ワン”ライフ」を提案しています。

今回参加する恵比寿文化祭は、地域の人や企業が集まり、まちの魅力やカルチャーを発信するイベントです。恵比寿を訪れるご家族や地域の方々に、愛犬との新しい暮らしの楽しみ方や、まだワンちゃんを飼っていない方にも“ペットと過ごす未来”を想像していただけるような体験をご用意し、「セカンド“ワン”ライフ」の輪を広げてまいります。

《出展概要》

1）イベント限定のお試しセット販売！

イベントならではの特別価格で、ミシュワンの商品を気軽に試していただける「お試しセット」をご用意しました。普段なかなか手に取る機会がない方にも、愛犬への小さなご褒美として、またワンちゃんを飼っていない方にはご家族やご友人へのギフトとしてもおすすめです。

◼︎ 販売価格：1,000円（2,000円相当商品の50%OFF）

2）人気の「ワンバサダー」が1日店長に！

ミシュワンの公式ワンバサダーが“1日店長”としてブースに登場。普段SNSで見ているわんちゃんに実際に会える貴重な機会です。当日は写真撮影や交流タイムもご用意していますので、犬友の方やご家族と一緒にぜひお立ち寄りください。

◼︎ 内容：ミシュワン公式ワンバサダーとの写真撮影や交流など

◼︎ 登場予定：10/11(土) 12:00-14:00：アンジーちゃん

（https://www.instagram.com/09angeange06/）

10/12(日) 11:00-13:00：むぎちゃん・れおちゃん

（https://www.instagram.com/mugi_reo_/）

※内容は予告なく変更となる場合があります。

≪ブース出展場所≫

恵比寿ガーデンプレイス会場・シャトー広場内

≪『恵比寿文化祭2025』について≫

恵比寿に暮らす人、働く人、学ぶ人が集まり、趣味や活動を披露し合う「まちの文化祭」です。展示や販売、ワークショップ、ステージパフォーマンスなどを通じ、普段は出会えない多彩な表現が交わり、恵比寿の新たな一面に出会える2日間。今年で15回目を迎え、恵比寿にゆかりのある企業・団体が参加予定です。

名称：恵比寿文化祭 2025

会場：恵比寿ガーデンプレイスタワー & 恵比寿エリア周辺

〒150-6037 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

会期：2025年10月11日(土)・10月12日(日)

11:00～17:00

入場料：無料

URL：https://event.gardenplace.jp/bunkasai/2025/

《最後に》

株式会社ミシュワンが開発するプレミアムペットフードは、わんちゃん・ねこちゃんの健康を維持するために、体の負担になる可能性のある添加物は一切使用しておりません。

皆様と、その大切な家族であるわんちゃん・ねこちゃんが、ミシュワンフードを通して幸せな時間を永く過ごしていただけるよう、今後も全力でサポートいたします。

株式会社ミシュワン社員。ミシュワン社員は皆ペットオーナーです。

【会社概要】

会社名：株式会社ミシュワン

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー37階

代表者：岩井 直樹

設立 ：2019年12月26日

URL ：https://mishone.co.jp/

事業内容：ペット食品の製造・販売及び輸出入

ペット食品・用品のEコマースサイト

代表・岩井直樹と愛犬のモコ

【お客様からのお問い合わせ先】

《問い合わせ先》 TEL：0120-311-210（土・日・祝祭日・年末年始を除く平日10：00～17：00）

e-mail：support@mishone.jp

問い合わせフォーム：https://mishone.co.jp/contact/