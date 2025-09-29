【毎月5日間は“FLOの日”】大好評 10月FLOの日も「シャインマスカットのタルト」が登場！！

株式会社フロジャポン

関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ125店舗（2025年9月末現在）を展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するフロプレステージュでは、毎月6のつく日を「FLOの日（フロの日）」として、お手頃価格の商品をご用意いたします。

～お得で美味しい「FLOの日」のご案内～

https://www.flojapon.co.jp/blog/floday

10月の「FLOの日」限定タルトは…

瑞々しく色鮮やかなシャインマスカットをたっぷりと使用した「シャインマスカットのタルト」が9月に続いて登場です！シャインマスカットを華やかに盛り付けた直径約14～15cmのホールタルトを、FLOの日限定価格・税込1,393円で販売いたします。

◆FLOの日 タルト

各1台 FLOの日特別価格：税込1,393円

・＜10月6日限定＞シャインマスカットのタルト～紅茶ダマンド～（約14cm）

・＜10月16日限定＞シャインマスカットのタルト～チーズ～（約15cm）

・＜10月25～27日限定＞シャインマスカットのタルト～ダマンド～（約14cm）

6日はアールグレイが香る紅茶ダマンド台、16日はまろやかな酸味で人気のチーズ台、25～27日はサクサク食感のダマンド（アーモンドクリーム）台と、味の異なるタルト台との組み合わせでご用意。瑞々しく爽やかな甘みと香りが愉しめるシャインマスカットと、各タルト生地との組み合わせにより織り成す絶妙な甘さ加減や風味、食感の違いを、是非食べ比べてお愉しみください。

シャインマスカットのタルト～紅茶ダマンド～シャインマスカットのタルト～チーズ～シャインマスカットのタルト～ダマンド～

＼FLO＜フロプレステージュ＞のこだわりタルト／

FLOでは、各店舗の厨房のオーブンでタルトを焼き上げ、フルーツを盛り付け、1台1台丁寧に店内で仕上げています。

基本のタルト台は、甘さ控えめのクッキー生地に、タルト生地を流し込んで焼き上げます。タルト生地はアーモンドクリーム（ダマンド）生地、プリン生地、チーズ生地など様々な種類があり、彩り豊かな季節のフルーツとの組み合わせでお楽しみいただけます。

https://www.flojapon.co.jp/products/search/tarte



FLOの日タルトは各開催日のみの限定商品のため、当日の売れ行き次第では品切れになる事もございますので、お店での事前予約※をおすすめしております。店頭もしくはお電話にてご相談くださいませ。

※事前予約は当日の店頭受け取りに限ります。

～FLOの日はさらに…人気定番スイーツがお得に ～

10月FLOの日は、人気定番商品の「FLOのこだわりプリン」や「ナッツのタルトレットシリーズ」が、それぞれFLOの日限定価格にてお楽しみいただけます。

いずれも数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦くださいませ。

■FLOのなめらかプリン

1個 通常価格：税込367円 → FLOの日価格：税込313円

FLOのなめらかプリン

なめらかな食感に仕上がるようスチームオーブンで丁寧に仕上げました。ほろ苦いカラメルソースとの相性をお楽しみ下さい。



■ナッツのタルトレット

・ナッツのタルトレット各種 通常価格：税込129円 → FLOの日価格：税込106円

・タルトレット3個セット 通常価格：税込421円 → FLOの日価格：税込353円

・タルトレット5個セット 通常価格：税込680円 → FLOの日価格：税込567円

FLO人気の焼き菓子タルトレットシリーズがお買い得に！！

タルトレットとは、「小さなサイズのタルト」を表すフランスの言葉です。

サクサク食感のウェハースとキャラメリゼナッツの贅沢な味わいが特徴です

1度食べたら止まらない美味しさ♪ぜひこの機会にお試しくださいませ。

ナッツのタルトレットシリーズ～デリカ商品もFLOの日がお得～

10月FLOの日も、6日＆16日・25～27日とおすすめデリカをFLOの日限定価格でご提供いたします。

※サラダやお惣菜はデリカ取扱店舗限定での販売となります。

◆＜10月6日・16日限定＞サーモンと緑黄色野菜のクリームグラタン

100g 通常価格：税込313円 ⇒ FLOの日価格：税込259円

サーモンと緑黄色野菜のクリームグラタン

ダイスカットしたサーモンとごろっとしたカボチャやブロッコリー、ペンネをたっぷりのホワイトソースでクリーミーに焼き上げました。

◆＜10月25～27日限定＞ラザニア

100g 通常価格：税込345円 ⇒ FLOの日価格：税込291円

ラザニア

平たいパスタにたっぷりのミートソースとホワイトソースを重ね、店内キッチンで焼き上げました。

※全ての画像はイメージです。

※各商品は数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、取扱商品が変更となる場合がございます。

※表記の税込み価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

＼FLOアプリ会員様なら、さらにお得／

「FLO公式アプリ」では、お買い物金額に応じて貯まる“FLOマイル”数により、お得なクーポン券がもらえるサービスをご提供。「FLOの日」開催日にFLO公式アプリを提示してお買い物いただくと、FLOマイルを「2倍」進呈いたします。

＜FLO公式アプリのダウンロード・詳細はこちらから＞

https://www.flojapon.co.jp/blog/FLOmileDoubleDay

お得に美味しく、“FLO（フロ）の日”をお楽しみくださいませ。

