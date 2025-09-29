『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』のトレーディング Ani-Art aqua label 各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』の商品6種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』の商品の受注を9月22日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/252,457,1140,1228,1395,1620?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルキーホルダー
桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
※「Ani-Art aqua labelシリーズ」は、キャラクターイラストを水彩調のアナログテイストで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「桜島麻衣&ミニスカサンタ Ani-Art aqua label アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）60×54mm 厚み：3mm 特典：（約）60×49mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルカード
桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「桜島麻衣&ミニスカサンタ Ani-Art aqua label アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Ani-Art aqua label 缶バッジ
桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「桜島麻衣&ミニスカサンタ Ani-Art aqua label レクタングル缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \528(税込), BOX \5,280(税込)
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40mm
素材 ：紙、ブリキ
▼Ani-Art aqua label F3号キャンバスボード
桜島麻衣、ミニスカサンタのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャンバスボードに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \5,555(税込)
種類 ：全2種（桜島麻衣、ミニスカサンタ）
サイズ：F3号（273×220mm）
素材 ：木材、化繊
▼Ani-Art aqua label BIGアクリルスタンド
※画像は「桜島麻衣 Ani-Art aqua label BIGアクリルスタンド」を使用しております。
桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全10種（桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓）
サイズ：本体：（約）19.5×6.2cm 台座：（約）8.2×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼Ani-Art aqua label A3マット加工ポスター
※画像は「桜島麻衣 Ani-Art aqua label A3マット加工ポスター」を使用しております。
桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \913(税込)
種類 ：全10種（桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓）
サイズ：A3
素材 ：紙
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/252,457,1140,1228,1395,1620?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project