『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』のトレーディング Ani-Art aqua label 各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』の商品の受注を9月22日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルキーホルダー

桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Art aqua labelシリーズ」は、キャラクターイラストを水彩調のアナログテイストで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「桜島麻衣&ミニスカサンタ Ani-Art aqua label アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）60×54mm 厚み：3mm 特典：（約）60×49mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルカード

桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「桜島麻衣&ミニスカサンタ Ani-Art aqua label アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art aqua label 缶バッジ

桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「桜島麻衣&ミニスカサンタ Ani-Art aqua label レクタングル缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \528(税込), BOX \5,280(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼Ani-Art aqua label F3号キャンバスボード

桜島麻衣、ミニスカサンタのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,555(税込)

種類 ：全2種（桜島麻衣、ミニスカサンタ）

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼Ani-Art aqua label BIGアクリルスタンド

※画像は「桜島麻衣 Ani-Art aqua label BIGアクリルスタンド」を使用しております。

桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓）

サイズ：本体：（約）19.5×6.2cm 台座：（約）8.2×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼Ani-Art aqua label A3マット加工ポスター

※画像は「桜島麻衣 Ani-Art aqua label A3マット加工ポスター」を使用しております。



桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全10種（桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓）

サイズ：A3

素材 ：紙

https://x.com/AMNIBUS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project