ヴェレダ スキンフード新商品発売記念トリートメントメニュー「スキンフード スチームタッチ フェイシャル」が登場。
2025年9月19日、人気シリーズ『スキンフード』から新製品2品『スキンフード ウルトラライトオイル』『スキンフード クレンジングバーム』が発売開始いたしました。
これを記念して、ヴェレダ トリートメントショップでは、新製品を使用したトリートメントコース「スキンフード スチームタッチ フェイシャル」を期間限定でご体験いただけます。
温感が心地よい『スキンフード クレンジングバーム』で、肌の不要な角質を取り去りつやに満ちた肌へと整えながら、デコルテ・フェイスラインもしっかりトリートメントいたします。
心地よい香りとテクスチャーでリラックスする時間をお過ごしください。
トリートメントメニュー詳細
コース名：スキンフード スチームタッチ フェイシャル
時間：70分
価格：\13,750(税込）
期間：2025年11月30日まで
実施店舗：ヴェレダ トリートメントショップ 横浜店・日比谷店・吉祥寺店・神戸店
https://www.weleda.jp/salons/
コース内容
1.クレンジング＆スチーム
とろけるテクスチャーと温感で肌を温めながらメイクや毛穴汚れとなじませます。スキンフード クレンジングバームを使用。
2.デコルテ・フェイストリートメント
リンパの流れに沿ってマッサージを行います。スキンフード ウルトラライトオイル＆ラベンダーオイルを使用）
3.保湿パック
しっとりリッチなテクスチャーのクリームで肌表面を保護します）
4.お仕上げ
5.ヘッドケア
写真左：
スキンフード クレンジングバーム
乾燥肌のための温感・バームタイプクレンジング。肌にのせた瞬間とろけ広がり、メイク汚れはもちろん、不要な角質や毛穴汚れまでしっかりオフ。洗い上がりの肌はしっとりやわらかな仕上がりです。
写真右：
スキンフード ウルトラライトオイル
オイルなのに軽やかな使い心地で、全身に素早く植物のうるおいを届けるボディオイルスプレー。美容オイルと化粧水の2 層式処方で、べたつかず、みずみずしく肌になじんでしっかり保湿。スキンフード伝統ハーブ配合処方で、肌荒れを防ぎながらやわらかく整えます。
＜ヴェレダについて＞
1921年にスイスで誕生し、創設100年を越えるオーガニック化粧品ブランド「ヴェレダ」。現在ではオーガニックコスメのパイオニアとして、世界55カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。
https://www.weleda.jp/