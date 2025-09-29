ヴェレダ スキンフード新商品発売記念トリートメントメニュー「スキンフード スチームタッチ フェイシャル」が登場。

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

2025年9月19日、人気シリーズ『スキンフード』から新製品2品『スキンフード ウルトラライトオイル』『スキンフード クレンジングバーム』が発売開始いたしました。

これを記念して、ヴェレダ トリートメントショップでは、新製品を使用したトリートメントコース「スキンフード スチームタッチ フェイシャル」を期間限定でご体験いただけます。

温感が心地よい『スキンフード クレンジングバーム』で、肌の不要な角質を取り去りつやに満ちた肌へと整えながら、デコルテ・フェイスラインもしっかりトリートメントいたします。

心地よい香りとテクスチャーでリラックスする時間をお過ごしください。

トリートメントメニュー詳細

コース名：スキンフード スチームタッチ フェイシャル

時間：70分

価格：\13,750(税込）

期間：2025年11月30日まで

実施店舗：ヴェレダ トリートメントショップ 横浜店・日比谷店・吉祥寺店・神戸店

https://www.weleda.jp/salons/

コース内容

1.クレンジング＆スチーム

とろけるテクスチャーと温感で肌を温めながらメイクや毛穴汚れとなじませます。スキンフード クレンジングバームを使用。

2.デコルテ・フェイストリートメント

リンパの流れに沿ってマッサージを行います。スキンフード ウルトラライトオイル＆ラベンダーオイルを使用）

3.保湿パック

しっとりリッチなテクスチャーのクリームで肌表面を保護します）

4.お仕上げ

5.ヘッドケア

写真左：

スキンフード クレンジングバーム

乾燥肌のための温感・バームタイプクレンジング。肌にのせた瞬間とろけ広がり、メイク汚れはもちろん、不要な角質や毛穴汚れまでしっかりオフ。洗い上がりの肌はしっとりやわらかな仕上がりです。

写真右：

スキンフード ウルトラライトオイル

オイルなのに軽やかな使い心地で、全身に素早く植物のうるおいを届けるボディオイルスプレー。美容オイルと化粧水の2 層式処方で、べたつかず、みずみずしく肌になじんでしっかり保湿。スキンフード伝統ハーブ配合処方で、肌荒れを防ぎながらやわらかく整えます。

＜ヴェレダについて＞

1921年にスイスで誕生し、創設100年を越えるオーガニック化粧品ブランド「ヴェレダ」。現在ではオーガニックコスメのパイオニアとして、世界55カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。

https://www.weleda.jp/