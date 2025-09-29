『家庭教師ヒットマンREBORN!』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『家庭教師ヒットマンREBORN!』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『家庭教師ヒットマンREBORN!』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を9月22日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/303?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
沢田 綱吉、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイメージモチーフをメインにデザインし、各種商品に仕上げました。
「ar-Unity（アルニティ）」は、統一感をもたせたアイテムたちを総称するarma biancaのオリジナルデザインブランドです。
キャラクターの魅力を残しながら日常に溶け込み、ファッションやライフスタイルをもっと豊かに彩る商品をお届けします。
▼ar-Unity モチーフネームデザイン PUレザーフラットポーチ
※画像は「沢田 綱吉 ar-Unity モチーフネームデザイン PUレザーフラットポーチ」を使用しております。
高品質なPUレザーを使用しており、小物などを収納してかさばらず持ち運びいただけます。
ファスナー部分に、ハンドストラップが装備されているため、開閉がしやすくなっています。
日常生活の様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：各 \3,278(税込)
種類 ：全10種（沢田 綱吉、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭）
サイズ：（約）13.5×20cm
素材 ：PU合皮
▼ar-Unity モチーフネームデザイン フォトカードホルダー
※画像は「沢田 綱吉 ar-Unity モチーフネームデザイン フォトカードホルダー」を使用しております。
フォトカードを入れるのに最適なカードホルダーで、便利な金具付きです。
通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：各 \2,178(税込)
種類 ：全10種（沢田 綱吉、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭）
サイズ：（約）11×7cm
素材 ：ABS樹脂
▼ar-Unity モチーフネームデザイン ロッカーキー風アクリルキーホルダー
※画像は「沢田 綱吉 ar-Unity モチーフネームデザイン ロッカーキー風アクリルキーホルダー」を使用しております。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,650(税込)
種類 ：全10種（沢田 綱吉、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭）
サイズ：（約）50×33mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼ar-Unity モチーフネームデザイン 缶バッジ2個セット
※画像は「沢田 綱吉 ar-Unity モチーフネームデザイン 缶バッジ2個セット」を使用しております。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全10種（沢田 綱吉、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭）
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼ar-Unity モチーフネームデザイン オーロラステッカー
※画像は「沢田 綱吉 ar-Unity モチーフネームデザイン オーロラステッカー」を使用しております。
身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。
スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全10種（沢田 綱吉、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭）
サイズ：（約）67×55mｍ ※種類により異なる
素材 ：紙、PP
▼ar-Unity モチーフネームデザイン B8硬質ケース
※画像は「沢田 綱吉 ar-Unity モチーフネームデザイン B8硬質ケース」を使用しております。
B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。
▽仕様
価格 ：各 \660(税込)
種類 ：全10種（沢田 綱吉、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭）
サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）
素材 ：硬質PVC
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/303?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会