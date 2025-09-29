°µÅÝÅªË×Æþ´¶¤¬ÏÃÂê¤ÎÄ¹ÊÔ·²Áü·à¥·¥êー¥º¡¢¿ÌÙþ¤ÎÂè£´´¬¡ª¡Ø¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥óÀ»ëý¶Êop.IV¡¡³¥¹õ¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¡ÊÃø¡¦èÁÇµ±ò¤ñ¡ËËÜÆüÈ¯Çä¡ª
opsol book¡Êopsol³ô¼°²ñ¼Ò opsol book»ö¶ÈËÜÉô¡¡½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ À¬¹À¡Ë¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¾®ÀâÂè£´´¬¡Ø¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥óÀ»ëý¶Ê¡Ê¥ª¥é¥È¥ê¥ª¡Ëop.IV¡¡³¥¹õ¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ê¤«¤¤¤³¤¯¤Î¤è¤¢¤±¡Ë¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯£¹·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ³µÍ×¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¿Í¤Î¿ô¤À¤±ÀµµÁ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÀµµÁ¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
Êó²¸ÆÃÎãË¡¤ÎÌ¾¤Î²¼¡¢ÊýÌÌµ³»ÎÃÄ¤¬¹Ô¤¦Â¼¤Ø¤Î½±·â¤ÏÀ¨»´¤ò¶Ë¤á¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Êìúí¸¤ËÂÑ¤¨¤ëÂ¼¿ÍÃ£¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥«¥é¥à¥¸¥óÃË¼ßÎÎ¤ÎÂ¼¤Ë°ìËç¤Î»æ¤¬Åê¤²Æþ¤ì¤é¤ì¡¢Â¼¿ÍÃ£¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ë――¡£
Í¾¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÅÜ¤ê¤ÈÁþ°¡¢¿Ô¤¤»¤ÌÈá¤·¤ß¤È¶ì½Â¤òÊú¤¨¡¢¤È¤¢¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Èà¤é¤Î²¼¤Ë¡¢Æó¿Í¤ÎÃË¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥ª¥íー¥Í¥ÄÊÕ¶Çì¼ß¤Î·Ñ»Ì¤Î¿Ã²¼¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬Ã£¤¬Â¼¤ËÅê¤²Æþ¤ì¤¿¹ðÈ¯Ê¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼Ä¹¤ËÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¸À¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡ÒÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
èÁÇµ±ò¤ñ¡Ê¤¹¤ß¤ì¤Î¡¦¤½¤Î¤¨¡Ë
¡Ö¿ÜÈø¸«Ï¡¡Ê¤¹¤ª¤ß¡¦¤ì¤ó¡Ë¡×Ì¾µÁ¤ÎÃøºî¡Ø¿ÀÎî½Ñ¾¯½÷¥Á¥§¥ë¥Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ç¹ç·×357ËüPV¤òÆÍÇË¡Ê2025Ç¯£¸·î£±Æü»þÅÀ¡Ë¡£¡Ø¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥óÀ»ëý¶Êop.I ²«¶â¹ñ¤Î²«ºª¡ÙµìÈÇ¤¬½è½÷¾®Àâ¡£
ÁõÃú¡§µÜÀîÏÂÉ×¡ÊµÜÀîÏÂÉ×»öÌ³½ê¡Ë¡¿Áõ²è¡§¤Ä¤è´Ý
¡Ò½ñ»ï¾ðÊó¡Ó
¡Ø¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥óÀ»ëý¶Êop.IV¡¡³¥¹õ¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù
Ãø¡§èÁÇµ±ò¤ñ
¡ü2025Ç¯£¹·î29Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä
¡üÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ Æ±ÆüÈ¯Çä
¡üÄê²Á1,980±ß¡ÊËÜÂÎ1,800±ß+ÀÇ¡Ë
¡üISBN¡¡978-4-434-34301-8
¡ü»ÍÏ»ÈÇ¥Ïー¥É¥«¥Ðー
¡üÈ¯¹Ô¸µ¡§opsol³ô¼°²ñ¼Ò
¡üÈ¯Çä¸µ¡§À±±À¼Ò
¢§¡Ø¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥óÀ»ëý¶Ê¡Ù¥·¥êー¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://feofarn.com/
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ø¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥óÀ»ëý¶Ê¡Ù¥·¥êー¥º¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿Íµ¤À¼Í¥ ºÙÃ«²ÂÀµ¤µ¤ó¤Ë¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://feofarn.com/
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹°÷ÍÍ¤«¤éÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª¡ª
¡Ö»þ¶õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÎ×¾ì´¶¡ª¡¡Âè1´¬¤«¤é¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ë´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ê¤¦¤µ¤®¤äÌðÈÄÅ¹ »³ÅÄ·ÃÍý»ÒÍÍ¡Ë
¡Ö¸ü¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¤Î¥Úー¥¸¤¬ËÜÅö¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¥Þ¥ë¥µ¥ó½ñÅ¹¥µ¥ó¥È¥àー¥óÅ¹ ¸¶ÅÄÎ¤»ÒÍÍ¡Ë
¡ÖÆÉ¸å¤Îº£¤â¡¢ÈáÄË¤Ê¿´¤ÎÎÞ¤È¶¦¤Ë¡¢º²¤Î¾º²Ú¤ò´ê¤¦¡¢Ê¡²»¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤â¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë»ê¹â¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Êµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹Ê¡²¬ËÜÅ¹ ½¡²¬ÆØ»ÒÍÍ¡Ë
*Á´¤Æop.1~op.3¤Ë¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Åö¤¿¤ëW¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª¡ü¡Ú¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡Û´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥ó¡×¡Ö#¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥ó£´´¶ÁÛ¡×¤Î£²¤Ä¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢X¤Ë¡Ø¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥óÀ»ëý¶Êop.4¡¡³¥¹õ¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤Î´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç£µÌ¾ÍÍ¤Ë¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È700±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ò±þÊç´ü´Ö¡Ó2025Ç¯£¹·î29Æü¡Ê·î¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬
¡ü¡Ú¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª¡Û½ñÀÒ¼Ì¿¿Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ê£±¡Ë¡Ø¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥óÀ»ëý¶Êop.IV¡¡³¥¹õ¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤Î»æÈÇ½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÏÂÐ¾Ý³°
¡Ê£²¡Ë»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥ó¡×¡Ö#¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥ó¿·´©È¯Çä¡×¤Î£²¤Ä¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢X¤Þ¤¿¤ÏInstagram¤Ë½ñÀÒ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢X¤Ç5Ì¾ÍÍ¡¦Instagram¤Ç5Ì¾ÍÍ¡¢¹ç·×10Ì¾ÍÍ¤Ë¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥¹¥×ー¥ó¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨Instagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ï±þÊçÂÐ¾Ý³°¡¢É¬¤º¥Õ¥£ー¥ÉÅê¹Æ¤Ë¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò±þÊç´ü´Ö¡Ó2025Ç¯£¹·î29Æü¡Ê·î¡Ë～10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://feofarn.com/news/2025-0901/
opsol book¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2019Ç¯£´·î¡¢³ô¼°²ñ¼Òopsol bookÀßÎ©¡£2022Ç¯£´·î¡¢opsol³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎµÛ¼ý¹çÊ»¤Ë¤è¤êopsol book»ö¶ÈËÜÉô¤È¤Ê¤ë¡£´©¹ÔºîÉÊ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¾®Àâ¡Ø¥Õ¥§¥ª¥Õ¥¡ー¥óÀ»ëý¶Ê¡Ù¡ÊÃø¡¦èÁÇµ±ò¤ñ¡Ë¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¿ÀÎî½Ñ¾¯½÷¥Á¥§¥ë¥Ë¡Ê£±¡Ë¿Àµî¤ê»Ò¼ß²È¤ÈÈù¿ç¤Î¿÷¡Ù¡ÊÃø¡¦¿ÜÈø¸«Ï¡¡Ë¤Ê¤É¡£
2023Ç¯¤«¤é¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¾®Àâ¾Þ¤ò³«ºÅ¡£2024Ç¯£¹·î¤Ë¡¢Âè£±²ó¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¾®Àâ¾Þ Ä¹ÊÔÉôÌçÂç¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¥Ïー¥È¥ì¥¹¡¦¥±¥¢¡Ù¡ÊÃø¡¦¾®¸¶¿ð¼ù¡Ë¡¢2025Ç¯£±·î¤Ë¡¢Âè£²²ó¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¾®Àâ¾Þ ¥Æー¥ÞÉôÌçÂç¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¥Ï¥íー¥Ï¥íー¡Ù¡ÊÃø¡¦¶åÄÅ½½È¬¡Ë¤ò´©¹Ô¡£
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ähttps://opsolbook.com/
¡ã¸ø¼°£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¡ähttps://twitter.com/opsolbook
¡ãnote¡ähttps://opsolbook.net/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§opsol³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¾®ËóÄ®¸µÄ®623ÈÖ£±
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ À¬¹À
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°åÎÅ»ö¶È¡¢²ð¸î»ö¶È¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¹âÎð¼Ô¡¦¥±¥¢½»Âð¾Ò²ð»ö¶È¡¢½ÐÈÇ¡¦À©ºî»ö¶È¤Ê¤É
ÁÏ¶È¡§2005Ç¯
ÀßÎ©¡§2017Ç¯
¡ã¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ä
https://opsol.co.jp/
¡ã¥Ñ¥ê¥¢¥Æ¥£¥Ö¥±¥¢¥Ûー¥à ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ä
https://palliative-care-home.com/