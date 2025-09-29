【資金調達＆ファン獲得と海外輸出を支援】 株式会社Arch Consultingと相互にパートナー契約を締結

ミュージックセキュリティーズ株式会社1.提携内容

本提携により、当社と株式会社Arch Consulting（以下、「Arch Consulting」）は、互いの事業成長を目指すクライアント（以下、「クライアント企業」）に対して、当社の事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」の仕組みとArch Consultingの海外進出支援業を提供します。

Arch Consultingのクライアント企業は、「セキュリテ」の仕組みを活用することで、資金調達と同時に支援者（ファン）を獲得し、ブランド認知の向上や新規顧客の開拓を促進することが可能となります。

また、当社のクライアント企業は、Arch Consultingによる海外進出支援を活用することにより、更なる販路拡充による事業成長が可能となります。

2.提携の背景

近年、事業成長を目指す中小企業において、多くの中小企業が「販路拡大」・「後継者課題」・「資金繰り」・「設備投資」等の様々な経営課題を抱える中、金融機関からの融資に加えて、新たな資金調達の手段を求めるニーズが高まっています。

「セキュリテ」は、単なる資金調達手段ではなく、支援者との直接的なつながりを生み出すことでファンを増やせる仕組みが特徴です。

クライアント企業は、資金調達と同時にファンを獲得するため、長期的な事業成長につなげることが可能となります。

今回、中南米方面の海外輸出支援に強みをもつArch Consultingとの提携は、「セキュリテ」によるサービス提供に海外展開・輸出の支援サービスが加わり、クライアント企業への更なる成長支援が可能となります。

3. 株式会社Arch Consulting について

会社名： 株式会社Arch Consulting （URL：https://archg.co.jp/）

代表者： 木地 健介

本社所在地：東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス1F

事業内容： 経営・創業等に関するコンサルティング及び経営者のコーチング、

税務会計及び財務コンサルティング・資金調達支援、

経営者・管理者・一般社員等に対する教育及び研修各種スクールの運営及び管理、

ビジネスマッチングサービスによる海外進出支援業務、

人材開発に関する業務、インターネットその他通信を利用した通信販売業、

創業支援およびそれらに関わるセミナー・イベントなどの企画・開催

ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会