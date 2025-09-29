GUGA、生成AIや業務自動化に関する情報発信・コンサルティングを行うワークワンダースが企画・開発した講座を「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定

一般社団法人生成AI活用普及協会

生成AIを社会に実装し、産業の再構築を目指す一般社団法人生成AI活用普及協会（理事長：井畑 敏、所在地：東京都港区、以下：GUGA）は、生成AIや業務自動化に関する情報発信・コンサルティングを行うワークワンダース株式会社（代表取締役CEO：安達 裕哉、所在地：東京都中央区、以下：ワークワンダース）が企画・開発した生成AI研修サービス「Q＆Ai（キュー・アンド・エーアイ）」を、生成AIリスクを予防する日本最大級（※）の資格試験「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定したことをお知らせいたします。

※2025年9月時点で発表されている生成AI関連の資格試験や検定の受験者数に基づく

■ 生成AIパスポートとは

生成AIパスポートは、生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。本資格の提供を通じて、生成AIの安全な活用に必要なリテラシーを有する企業・人材を可視化し、日本社会におけるAIリテラシーの標準化を推進します。

https://guga.or.jp/generativeaiexam/

■ GUGAの認定機関制度について

GUGAでは、良質な生成AI関連サービスを可視化し、安全・安心なサービスを享受できる社会へと推進することを目的として、認定機関制度（以下：本制度）を設けています。生成AIが目覚ましい勢いで発展し続け、多くのサービスが提供されている中、生成AIを活用する個人や導入を検討する企業・団体においては「サービスのよしあしを判断することが難しい」「正しい情報を取得できているのか不安だ」といった課題を抱えている様子が見受けられます。このような課題に対し、生成AIに関連する教育・研修プログラムやガイドラインの作成、企業導入サポートなどのサービスについて、GUGAが所定の審査を行い、通過した企業を「認定機関」として認定する取り組みを行っています。

本制度において、この度、生成AIや業務自動化に関する情報発信・コンサルティングを行うワークワンダースが企画・開発した生成AI研修サービス「Q＆Ai」を、「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定いたしました。生成AIパスポートの公式テキストに準拠したWEB動画に加えてコンサルティングを合わせたハイブリッド講座になっています。

■ ワークワンダースが提供する講座

名称 ：Q＆Ai

提供開始日 ：2025年10月1日

講座形式 ：WEB動画に加えて2ヵ月に1度のフォローアップを合わせたハイブリッド講座

講座時間 ：約12時間

講座内容 ：生成AIパスポート公式テキストに準拠した独自のWEB動画にて実施

詳細ページ ：https://qandai.jp/

【ワークワンダースについて】

ワークワンダースは、生成AIの持つ新次元の可能性を活かし、企業の働き方を根本から改革します。単なる業務自動化を超え、生成AIを真のパートナー、つまり「信頼できる同僚」のような存在として業務プロセスに組み込むことで、全ての企業がより革新的で創造的な働き方を実現できる世界を創造することを目指しています。

■ 会社概要

名称 ：ワークワンダース株式会社

設立日：2023年7月

所在地：東京都中央区日本橋兜町17-2

代表者：代表取締役CEO 安達 裕哉

URL ：https://workwonders.jp/

【生成AI活用普及協会（GUGA）について】

GUGAは、生成AIの社会実装を通じて産業の再構築を目指す、国内有数の生成AIプラットフォームです。生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験「生成AIパスポート」の提供や、生成AI時代の人的資本戦略に関する優れた実践事例を表彰する「GenAI HR Awards 2025」の開催、日本国内の企業・団体における生成AIの活用事例を収集した「生成AI活用事例データベース」の提供などに取り組んでいます。日本の未来を強くするために必要な生成AIインフラの企画・提供を、官公庁をはじめとする多くのステークホルダーの皆さまとともに推進しています。

■ 協会概要

名称 ：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

設立日：2023年5月10日

所在地：東京都港区新橋3-11-8-403

代表者：理事長 井畑 敏

URL ：https://guga.or.jp/