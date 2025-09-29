店舗の新規開設に関するお知らせ　10月1日（水）、売買仲介店舗を２店舗オープン

東急リバブル株式会社

東急リバブル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小林 俊一）は、2025年10月1日（水）に売買仲介店舗「相模大野センター」（相模原市南区）、「徳重センター」（名古屋市緑区）の２店舗を開設しますので、お知らせいたします。なお、営業開始日は、2025年10月2日（木）となります。

■相模大野センター

相模大野エリアは、再開発された駅周辺の利便性と、豊かな自然が調和した魅力的な街として知られています。また、相模大野駅は小田急小田原線と江ノ島線が乗り入れ、快速急行および急行が停車するため、都内や湘南方面への良好な交通アクセスも魅力となっています。

相模大野センターは、相模大野駅より徒歩3分、駅から続くコリドー街の中にある相模大野REGALOビルの1階路面店舗に出店します。

同センターの出店により、高単価なマンションが多い相模大野駅周辺エリア、マイホーム向けの土地や戸建ての取引が見込まれる相模原市南区エリア、そして土地区画整理事業による新たな街づくりが行われている海老名エリアを重点営業エリアとし、地域深耕および取引シェアの拡大を目指します。

■徳重センター

名古屋市緑区では、2011年（平成23年）に名古屋市営地下鉄桜通線「野並」～「徳重」間が開業しました。この区では広範囲にわたる土地区画整理事業が行われ、新たな街づくりが進行中であり、著しい発展が見られます。令和7年1月1日現在、人口および世帯数で名古屋市16区中1位を記録し、国勢調査の結果も踏まえると、今後も人口増加が見込まれます。このため、地域への居住を検討される方々の不動産売買ニーズが増加することが期待されます。

徳重センターは、地下鉄桜通線の終点「徳重」駅から徒歩8分の位置にある幹線道路（県道36号）に面した店舗です。

同センターの出店により、土地・戸建てを主体とする高単価な住宅地である桜通線・北部エリア、行政区や沿線の違いから既存店舗での地域深耕が困難だったJR東海道本線・南部エリア、および既存店舗の営業エリア外であった豊明市エリアを、重点営業エリアとし、地域深耕と取引シェアの拡大を目指します。

今回の出店により、売買仲介と賃貸仲介を合わせた全国のリバブルネットワークは230ヵ所となります。当社は、今後も積極的な店舗展開を行うとともに、お客様のニーズや課題に真摯に向き合い、最適な解決へ導けるよう努めてまいります。

以 上

【店舗概要】

・名 称 相模大野センター

・所在地 〒252-0303

相模原市南区相模大野三丁目16-1

相模大野REGALOビル 1階

・交 通 小田急小田原線・江ノ島線

「相模大野」駅より徒歩3分

・ＴＥＬ 042-866-2109

・ＦＡＸ 042-866-2112

・営業開始日 2025年10月2日（木）（予定）

【店舗概要】

・名 称 徳重センター

・所在地 〒458-0804

名古屋市緑区亀が洞一丁目402番

・交 通 名古屋市営地下鉄桜通線「徳重」駅

より徒歩8分

・ＴＥＬ 052-878-9830

・ＦＡＸ 052-878-9865

・営業開始日 2025年10月2日（木）（予定）

＜貢献するSDGs＞