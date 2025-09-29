視力矯正が必要な2 人に1 人は乱視――ジョンソン・エンド・ジョンソン、乱視矯正の重要性と「アキュビュー(R) 」独自のテクノロジーを伝える動画キャンペーン開始、SNSなどで9 月29 日公開

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー

ジョンソン・エンド・ジョンソン**は、乱視矯正の重要性と「アキュビュー(R) 」独自のテクノロジーを伝える動画「アキュビュー(R) 乱視用『プレゼン』篇」を、動画プラットフォームPrime Video や、LINE／Instagram／YouTube などのSNS で9 月29 日から配信開始します。本動画は、大切な仕事の場面で自分らしく自信を持ったパフォーマンスを発揮したい方が、乱視矯正によりクリアな視界が続く様子をテンポよく分りやすく描き、QOL（生活の質）の向上につながることを伝えます。

**ジョンソン・エンド・ジョンソンのコンタクトレンズ事業について:日本においては、ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョンケア ジャパン（法人名:ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケア カンパニー、所在地:東京都千代田区、代表取締役プレジデント:ガー ステファン）が、国内初の使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー(R) 」を1991 年に提供開始。以来 近視・遠視・乱視・老視などのさまざまな視力補正ニーズに対応する多彩な製品をラインナップしています。

乱視とは、目の中で光の通り道にある「角膜」や「水晶体」に歪みがあるために、遠くや近くなどの距離に関わらず見たいものにうまくピントを合わせられない状態です。そのため、モノが二重に見えるような症状があらわれます。眼鏡で視力矯正が必要な方のうち、片眼に0.75D 以上の乱視を持つ方の割合は47.4％(1) とされています。

日常生活における乱視矯正の重要性を認識していただくために、動画「アキュビュー(R) 乱視用『プレゼン』篇」の配信を開始します。動画では、乱視が適切に矯正されていないことで起きうる、日常生活の困りごとを表現しました。さらに、当社の使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー(R) 」独自の乱視テクノロジーを紹介しています。

ストーリーボード（30 秒版）

デジタル機器への接触時間の増加に伴い目を酷使することが増える中、多少の見えづらさや眼精疲労は“当然のこと”と捉え、眼科で検査を受けない限り、それが乱視の症状だと気付かない場合があります。乱視が適切に矯正されないことが、仕事や勉強、スポーツや運転など、日常の様々な場面やパフォーマンスに影響をきたしている可能性があります。ソフトコンタクトレンズに占める乱視用ソフトコンタクレンズ処方率の世界平均は46.2%(2) で、乱視の有病率47.4%に近付いてきています。一方で、日本の乱視用ソフトコンタクトレンズ処方率は2024 年度で23％(3) であり、当社は「生活の質の向上」へつながる乱視矯正の重要性を訴求します。

【キャンペーン動画概要】

・配信開始日:2025 年9 月29 日

・タイトル: アキュビュー(R) 乱視用『プレゼン』篇

・配信媒体: Prime Video／LINE／Instagram／YouTube

・URL: https://youtu.be/7vKrvt4vV2w

【「アキュビュー(R) 」乱視用コンタクトレンズ 独自のレンズ設計】

瞬間オートフォーカス*、クリアな視界へ

乱視は角膜や水晶体のゆがみが原因のため、人それぞれゆがみの方向に応じた乱視の軸（向き）が異なります。コンタクトレンズで乱視を矯正するには、乱視の方向とレンズの方向が正しく合う位置でレンズがとどまることが重要です。乱視の方向とレンズの方向がずれると、乱視用コンタクトレンズを装用していても視力が低下しぼやけて見えることがあります。

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、まばたきの際のコンタクトレンズへの力のかかり方を分析し、どうすればレンズの向きをキープできるのか、まばたきに合わせて素早くレンズの向きが安定して適切に乱視を矯正し続けられるかを研究しました。乱視用の「アキュビュー(R) 」は、「アイリッド・スタビライズド・デザイン（Eyelid Stabilized Design）」というクリアで安定した視界をもたらす独自技術により、以下のような特⾧がある乱視用コンタクトレンズです。また、人の涙に似た保湿成分を配合し、快適なつけ心地も追求しています。

*まばたきによるレンズの軸安定を指しています

特⾧１. 急に視線が動いても、どんな姿勢でもズレにくい

「アキュビュー(R) 」乱視用レンズは、4 点でレンズを支えます。上を見上げたり、横に寝っ転がったりといった頭の位置が変わる体勢や、視線の移動で、レンズの向きがずれやすいことが報告されていますが(4)、４つの安定化スロープにより、どんな向きや姿勢でも、フォーカスがまとまったクリアな視界で、激しいスポーツや、横になっての作業時でもよく見えることが期待できます。

特⾧２. まばたきで瞬時にレンズが定位置に

「アキュビュー(R) 」の乱視用コンタクトレンズは、左右に厚みがあります。人が平均で1 分間に約20 回(5) すると言われているまばたきの際に、厚みのある部分が上下のまぶたから押されレンズの回転を制御し、乱視の向きとレンズの向きを合わせます。

乱視用「アキュビュー(R) 」独自のテクノロジー 詳細については以下をご覧ください。

また、乱視かもと思う方は「1 分かんたんセルフチェック」で、ご自身の目に乱視の可能性があるかをご確認いただけます。

https://www.acuvue.com/ja-jp/acuvue-benefit/astigmatism/

【「アキュビュー(R) 」の乱視製品ラインナップ】

https://www.acuvue.com/ja-jp/products/astigmatism/

◎コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず事前に眼科医にご相談の上、検査・処方を受けてお求めください。

◎特に異常を感じなくても定期検査は必ず受けるようお願い致します。

◎ご使用前に必ず添付文書をよく読み、取扱い方法を守り、正しく使用してください。

※装用感、見え方には個人差があります。

ジョンソン・エンド・ジョンソンのビジョン事業について

ジョンソン・エンド・ジョンソンには、患者さんの目の健康の向上を目指し革新的な製品を開発してきた⾧い歴史があります。毎年4,000 万人もの人々の「見る力」（Vision）を支え、改善することが私たちのビジョンの実現につながるという思いを込めた“Vision Made Possible” のメッセージの下、あらゆる世代の人が見え方の向上により素晴らしい人生を送る未来の実現に貢献します。

ビジョン事業は、最先端のイノベーション、材料・光科学の専門性、先端技術により、世界初、そして日本初の使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー(R) 」や、白内障手術領域や屈折矯正手術領域における眼科医療機器、医薬品、サービスを提供し、トータルアイヘルスのリーダーとして患者さんの視力および視機能向上に取り組んでいます。人生100 年時代と言われる今、目の健康寿命の延伸に貢献します。

詳しくは以下URL をご覧ください。

https://www.acuvue.com/ja-jp/

https://www.jnjvisionpro.com/ja-jp/

ジョンソン・エンド・ジョンソンについて

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、健康こそすべてだと考えています。ヘルスケアイノベーションにおける私たちの強みが、複雑な病を予防、治療、治癒し、治療をよりスマート化した、低侵襲なものに進化させ、一人ひとりの患者さんに合ったソリューションを提供することができる世界を築く力になります。Johnson &Johnson Innovative Medicine とMedTech（メドテック）における専門性を生かし、将来の飛躍的な進化に向けてヘルスケアソリューションの幅広い領域でイノベーションを推し進め、人々の健康に大きなインパクトを与えていきます。

(C) Johnson & Johnson K.K. 2025 (R)登録商標 2025PP14474

