大阪万博が100倍楽しくなる！アルザスワインのトリビア（第6弾）
今回は、フランスパビリオンで提供される新たなアルザスワインのリストをご紹介します。世界的トップソムリエたちが選定した素晴らしいワインが、2025年9月29日から10月13日まで提供されます。
今回登場するラインナップは以下の通りです。
- ヘルフリッヒ（AOC クレマン・ダルザス、ブリュット、NV、白）
- ドメーヌ・ローラン・ヴォグト（AOC アルザス リースリング 2023、白）
- カーヴ・ド・テュルクハイム（AOC アルザス・グラン・クリュ「ブランド」 リースリング 2018、白）
- ファミーユ・ヒューゲル（AOC アルザス ゲヴュルツトラミネール 2022「クラシック」、白）
- アンドレ・エルハート（AOC アルザス ピノ・ノワール 2023、赤）
- ドメーヌ・アルベール・マン（AOC アルザス・グラン・クリュ「フルシュテントゥム」 ピノ・グリ 2020、白）
そこで、大阪万博をより楽しめるアルザスワインのトリビアと、ソムリエお勧めのペアリングのコツをお届けします。今回はアルザスのスパークリングワイン、クレマン・ダルザス。
エレガントで多彩なスタイルのクレマン・ダルザス。
トラディショナル製法（瓶内二次発酵）で生産されるクレマン・ダルザスは、リンゴや洋梨などの白いフルーツや、桃、アプリコット、さらには柑橘類の風味があります。瓶内熟成が長いものだと、ドライフルーツや白い花、ブリオッシュの香りを感じることもあります。
多くのクレマンは、複数のブドウ品種をブレンドして造られています。代表的な使用品種には、ピノ・ブラン、ピノ・グリ、ピノ・ノワール、オーセロワといったピノ系が中心ですが、リースリングも含まれ、場合によってはシャルドネが使われることもあります。
近年では、ピノ・ノワールのみを使用して造られるクレマン・ダルザス・ロゼの生産量も増えています。
(C)CreationsEtoile-ConseilVinsAlsace
歴史
アルザスでトラディショナル方式のスパークリングワインの生産が始まったのは、19世紀後期。アルザス・ロレーヌ地方がドイツの支配下にある時代でした。
1900年のパリ万博でシャンパーニュに感銘を受けたある生産者が、シャンパーニュ地方で2年間修業を積み、帰郷後に高品質なスパークリングワイン造りを始めました。その影響を受け、周囲のワイナリーも次々と続きました。
「クレマン」はフランス語で「クリーミーな」という意味。もともとはシャンパーニュの中でも、とびきりクリーミーな泡立ちのものを指す呼称でしたが、1990年以降は、シャンパーニュ以外の特定の原産地統制呼称のもとで造られるトラディショナル製法のスパークリングワインに用いられるようになりました。
現在、クレマンはフランス全土で8つの地域で造られていますが、その中でもクレマン・ダルザスが最も多く生産されています。フランス国内はもちろん、世界各地でもフランス人自身のお気に入りとなっています。
1976年にAOCクレマン・ダルザスとして正式に認定。
現在はアルザスワインの生産量の36%を占めています。
ワインペアリング
田崎真也氏（1995年世界最優秀ソムリエコンクール優勝）
白ブドウがメインのものが多いので、やさしい果実味と酸のバランスがとてもいいです。日本人のテイストに合うのではないでしょうか。
食前酒としても最適だと思います。シャンパーニュのような複雑でしっかりしたワインを食前酒にもってくると、あとに続くワインのセレクトが難しくなりますから。前菜の軽やかな味わいには、同じく軽やかな風味のクレマン・ダルザスがいいでしょう。
もちろん、食前酒としてだけでなく、食事をとおしても楽しめます。個性が強すぎず、懐の広い味わいなので、さまざまな料理に寄り添ってくれるでしょう
