福井銀行とゼネラル・パーチェスがコストの分析サービス「コストドック」で中小企業を支援

コストの分析サービス「コストドック」を運営するゼネラル・パーチェス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：長崎 伸也)は、福井銀行 (本社：福井県福井市、頭取：長谷川 英一)とビジネスマッチング契約し、ゼネラル・パーチェス社が運営するオンラインでコスト分析と収益改善をワンストップで行うサービス「コストドック」を福井銀行の展開するエリアの中小企業に向けて提供をスタートします。

【サービス提供の背景と目的】

▼背景

近年、資材やサービス価格の高騰が相次ぎ、中小企業はかつてない厳しい経営環境に直面しています。経済産業省は2025年1月から3月にかけて電気・ガス料金の負担を軽減する支援事業を行いましたが、それでも多くの企業にとって負担は依然として重く、抜本的な解決には至りません。

さらに、多くの中小企業は自社の収益状況を正確に把握することが難しく、コスト比較や削減のノウハウが不足しているため、どこから手をつけるべきか分からず悩むケースも少なくありません。

このような状況下で、企業の収益改善やコスト削減を全面的にサポートする取り組みが今、求められています。

▼目的

中小企業が商品を購入する際、販売者や情報量の違いによって価格に大きな差が生じることがあります。同じ商品でも価格差が5倍以上になるケースも珍しくありません。このような課題を解決するために、コストドックは現在の購買価格を分析し、自社にとって適正な価格を算出するサービスを提供しています。本来、購買部門の専門家が行うべき業務を代行し、さらにその結果を無料で提供するため、多くの中小企業からコスト分析や収益改善のサービスとして注目を集めています。私たちは本サービスを通じてビジネスマッチング契約先の顧客企業に向けてコスト分析(収益改善余地の現状把握)とコスト削減(収益改善)を実行していきます。

【サービスの特徴】

「コストドック」は、オンラインサービスで、コスト分析から収益改善までをワンストップで提供します。

中小企業の販管費や固定費を総合的に分析し、最適な改善提案を行うことで、日本最大級のサービスに成長しました。

・パートナー数：税理士、会計士、金融機関など700社以上

・実績：月間新規で280社が利用しており累計8,600社を超えるコスト分析と収益改善を実施(2025年7月現在)

・間接費と間接業務の「分析」と「改善」が可能

▼ビジネスモデル

本サービスはサプライヤーからの販売手数料を収益源としており、利用者側には成功報酬も含めて負担がかかりません。そのため、外部の購買部として継続利用されることが多く、利用顧客の伴走支援の一つとなり得ます。

本サービスを利用する企業は、まず、当社担当者とオンラインで面談し、約40項目（光熱費、通信費、リース機器、交通費、設備費等）の中から自社に必要なものを選択します。次に提出した資料を基に分析レポートが作成され、コストの現状把握ができます。（コスト削減できる数値、工数など）

また、特定の項目に関してコストを削減したい場合、当社の担当者が選択した項目を相見積もりし、最安値に該当するサプライヤーを選出してくれるため、普段、自社の従業員が一から資料を取集するといった手間もかかりません。

＊下記コストドックレポートイメージ

コストドック：https://cost-dock.com/

▼今後の展望

中小企業は、限られたリソースの中で事業を立ち上げ、運営を続けています。その中で課題となるのは、組織の基盤を築き上げる管理業務の標準化です。

この基盤がなければ、輝く価値を持つ事業も、本来注力すべきコア業務に集中できず、停滞してしまいます。

私たちは、この課題を解決するために、業務を標準化する「セントラルオフィス機能」を全国の中小企業へ提供しています。

「つよい企業をつくる」というビジョンのもと、バックオフィスから未来を支え、日本の中小企業が持つ潜在力を最大限に引き出していきたいと考えております。

【会社概要】

■ゼネラル・パーチェス株式会社について

会社名：ゼネラル・パーチェス株式会社

経営理念：「つよい企業をつくる」

設立：2008年10月

代表取締役：長崎 伸也

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町17-8 7山京ビル2階

事業内容：コスト分析、購買コンサルティング

URL： https://general-pcs.co.jp/

■福井銀行について

会社名：株式会社福井銀行

設立：1899年12月

頭取：長谷川 英一

所在地：福井県福井市順化1丁目1番1号

URL：https://www.fukuibank.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

ゼネラル・パーチェス株式会社 管理部宛

〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町17-8 7山京ビル2階

電話：03-6661-0075

メール：info@general-pcs.co.jp