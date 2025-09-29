Ä¹»þ´Ö¼ýÏ¿¤ä¥Æー¥×¤Î½¤Éü¤âÌµÎÁ¡ª¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¡×¤¬1ËÜ990±ß¤ËÎÁ¶â²þÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥Ò¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¸µÀõÁð3-1-1 ¥è¥Í¥¯¥é¥Ó¥ë4F¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈ²¬¿ò¡¿°Ê²¼¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥À¥Ó¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¡×¤Ï¡¢VHS¡¦8mm¡¦miniDVÅù¤Î¥À¥Ó¥ó¥°ÎÁ¶â¤ò1ËÜ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²þÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÄê¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Ï¾ò·ï¤ä¥Æー¥×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÁ¶â¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ·Ï¤Ø¤È°ìËÜ²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dubbing-copy.com/
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤Î¥À¥Ó¥ó¥°ÎÁ¶â¤Ï¡Ö¼ýÏ¿»þ´Ö¤ÎÄ¹Ã»¡×¡Ö¥Æー¥×¤ÎÎô²½¾õÂÖ¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎÁ¶â¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯°ìËÜ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎÁ¶â¤Ë¤Ï½¤Éü¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ãºî¶ÈÈñ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/161397/table/4_1_1a0a93997bb8e927371696f8bd8ef429.jpg?v=202509300856 ]
ÎÁ¶â²þÄê¤Ë¤è¤ê¡ÚÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¡Û¤Î¤è¤ê°ìÁØ°Â¿´¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½
¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤ÇÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤ÎÂ¿¤¤°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö¼ýÏ¿¥Æー¥×ÂÐ±þ
¤É¤ó¤Ê¤ËÄ¹»þ´Ö¼ýÏ¿¤Ç¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ï°ìÀÚ¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥À¥Ó¥ó¥°¶È³¦¤Ï¡¢60Ê¬¡¢120Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤´¤È¤ËÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åö½é°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤è¤ê¤â¡¢Áí³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¤Ê¤é¤Ð¡¢²¿»þ´Ö¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â1ËÜ990±ß¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ä·ëº§¼°¤Ê¤É¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î±ÇÁü¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥×ÀÚ¤ì¡¦¥«¥Ó¼è¤ê½¤Éü
Îô²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Æー¥×¤ä¡¢ÊÝ´É´Ä¶¤Ë¤è¤ê¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤¿¥Æー¥×¤â¡¢ÃÎ¸«ËÉÙ¤ÊÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌµÎÁ¤Ç½¤Éüºî¶È¤ò»Ü¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê±ÇÁü¤òÉü¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤Î¼÷Ì¿¤Ï Ìó20Ç¯¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤Ï¼÷Ì¿¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ó¤Ê¤É¥Æー¥×¤ÎÎô²½¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¤Éüºî¶È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹çÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢½¤Éü¤ÏÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤ä¤êÄ¾¤·ÊÝ¾Ú
Ëü¤¬°ì»Å¾å¤¬¤ê¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿ÉéÃ´¤Ç¥À¥Ó¥ó¥°¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê±ÇÁü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤·¤Æµ»½Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÌµÎÁ¤Î¤ä¤êÄ¾¤·ÊÝ¾Ú¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1Ê¬´ÖÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²è¼Á¤è¤ê°¤«¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¡×¤´°ÍÍêÁ°¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢1Ê¬´ÖÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤ò¥À¥Ó¥ó¥°¤·¤¿1Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤ò»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î²è¼Á¤ä²»¼Á¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é°ÍÍê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¼Ò¤È¤ÎÎÁ¶â¤ÎÈæ³Ó
¡ÖÌµÎÁÊÝ¾Ú¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Â¾¼Ò¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î¶È¼Ô¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¼ýÏ¿¤ä½¤Éüºî¶È¤ËÄÉ²ÃÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÍÍê»þ¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê²Á³Ê¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÀÁµá³Û¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤È¤·¤Æ¡¢·ÚÅÙ¥«¥Ó¤Î¤¢¤ë¡¢60Ê¬¥Æー¥×1ËÜ¤È180Ê¬¥Æー¥×1ËÜ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑ¤òÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/161397/table/4_2_c22558f86173aa93cb8cc8b4d6760457.jpg?v=202509300856 ]
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¡×¤Ç¤ÏÄÉ²ÃÈñÍÑ¥¼¥í¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎÄó¼¨¶â³Û¤Î¤Þ¤Þ°Â¿´¤·¤Æ°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Â¾¼Ò¤È¤ÎÎÁ¶âÈæ³Ó¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://dubbing-copy.com/comparison/)¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â²þÄê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤ÎÎÁ¶â²þÄê¤Ï¡¢¡Ö¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤¯Äó¶¡¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂçÀÚ¤ÊµÏ¿¤òÌ¤Íè¤Ø»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡¤Î¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤«¤éÍøÍÑ¼Ô¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Í¥¹¥³¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡Ö¼§µ¤¥Æー¥×2025Ç¯ÌäÂê¡×
¥æ¥Í¥¹¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¤¬È¯¤¹¤ë¡Ö¼§µ¤¥Æー¥×2025Ç¯ÌäÂê¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼§µ¤¥Æー¥×¤Î¾Ã¼º¥ê¥¹¥¯¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¼Ô¤Î°úÂà¡¢ºÆÀ¸µ¡´ï¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¡¢¥Æー¥×¤ÎÎô²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¡¹¥Æー¥×¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤ÏÉ¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¼§µ¤¥Æー¥×¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë²è¼Á¡¦²»¼Á¤¬Îô²½¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Æー¥×ÀÚ¤ì¤ä¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¤Ç¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Î¥À¥Ó¥ó¥°°ÍÍê¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊµÏ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤ÎÊÝÂ¸¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý
¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥µ¥¿¥ÇーLIVE ¥Ë¥åー¥¹ ¥¸¥°¥¶¥°¡Ù
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÊóÆ»¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù
TBS¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡Ù
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù
TBS¡ØTHE TIME,¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØDayDay.¡Ù ¤Ê¤É
¤³¤¦¤·¤¿Ïª½Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¼«Âð¤ËÌ²¤ë¥Æー¥×¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¤Ø¤Î¥À¥Ó¥ó¥°°ÍÍê·ï¿ô¤ÏÎãÇ¯¤Î1.5ÇÜ～2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊóÆ»¸å¤Ë¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬µÞÁý¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½3¤«·îÄøÅÙ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¼ÂÀÓ¾ÜºÙ¡§https://dubbing-copy.com/news/category/media/
¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¤È¤Ï
¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¡×¤Ï¡¢ËèÆü150Âæ¤Î¥Ç¥Ã¥¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢·î´ÖÌó2ËüËÜ¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó25ËüËÜ¤Î¥À¥Ó¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥À¥Ó¥ó¥°ÄÌÈÎ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤Êµ¡ºà¤È·Ð¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æー¥×¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ç¥Çー¥¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¤Î¥À¥Ó¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£µ¬ÌÏ¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¸Å¤¤¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¤ò¡¢DVD¤ä¥Çー¥¿¤Ø¥À¥Ó¥ó¥°¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÊýË¡
¥À¥Ó¥ó¥°¥³¥Ôー³×Ì¿¤Ç¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¡¢¡ÖWEB¿½¹þ¡¦Ä¾ÀÜÍ¹Á÷¡¦Å¹Æ¬¼õ¼è¡×¤Î3¤Ä¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/161397/table/4_3_b64af5e327ea2a5ee8c7690ac65aa5d2.jpg?v=202509300856 ]
³Æ¿½¹þÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://dubbing-copy.com/guide/flow/)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥Ò¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µÈ²¬¿ò
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¸µÀõÁð3-1-1 ¥è¥Í¥¯¥é¥Ó¥ë4F
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§2016Ç¯4·î27Æü
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§±ÇÁüºÆÀ¸»ö¶È
¥¢¥Ê¥í¥°µ²±ÇÞÂÎ¤ÎÊÝ´ÉÊÂ¤Ó¤Ë´ÉÍý¶ÈÌ³
U¡¡ R¡¡ L¡§https://dubbing-copy.com/