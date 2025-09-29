【企業の属人化に関する実態調査】AIスキル継承、半数の管理職が「重要、積極的に検討したい」。13%は「最優先」と回答し、導入機運が高まる。

株式会社taiziii

＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】管理職200名の調査レポート付 はこちらからダウンロード＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)

AIを活用した業務改善コンサルティングやシステム開発を提供する株式会社taiziii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤晃寿郎）は、一般企業の管理職200名を対象に、「企業の属人化・技術継承に関する実態調査」を実施しました。

自社の将来のために、「AIによるスキル継承システム」の導入が重要だと思うかを尋ねたところ、50.0%が「重要なので、積極的に検討したい」「最優先で検討すべき」と回答。半数の企業で、AIを活用した抜本的なスキル継承が、具体的な検討フェーズに入りつつあることが明らかになりました。

※本記事のデータを引用する場合には、出典の明記をお願いいたします。

URL： https://taiziii.com/news/zokujinka10/

(https://taiziii.com/news/zokujinka10/)出典：【企業の属人化に関する実態調査】AIスキル継承、半数の管理職が「重要、積極的に検討したい」。

調査サマリー

- AIによるスキル継承システムの導入について、50.0%が「積極的に検討したい」（37.0%）、「最優先で検討すべき」（13.0%）と前向きな姿勢を示した。- 特に13.0%は、経営課題としての優先度が極めて高い「最優先」と回答。- 一方で、34.5%は「必要性は感じるが、導入はまだ先」と回答しており、重要性を認識しつつも、具体的なアクションには至っていない企業も一定数存在。- この結果は、スキル継承という経営課題に対し、AI活用を視野にいち早く動き出す企業と、静観する企業とで、対応が二極化しつつあることを示唆している。

＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】管理職200名の調査レポート付 はこちらからダウンロード＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)

調査概要

- 調査主体： 株式会社taiziii- 調査期間： 2025年8月14日～8月18日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 管理職(課長以上)- 有効回答数： 200

調査結果詳細

AIスキル継承の重要性、半数が「積極検討」フェーズへ

「あなたは、自社の将来のために、このような『AIによるスキル継承システム』の導入は重要だと思いますか」という質問に対し、半数の管理職が具体的な検討に前向きな姿勢を示しました。これは、属人化のリスクが単なる現場の問題ではなく、企業の持続可能性を左右する経営課題として認識され始めていることの表れです。



Q. 「AIによるスキル継承システム」の導入は重要だと思いますか。(SA)

総括・考察

今回の調査で、企業の属人化対策が新たなフェーズに突入したことが明らかになりました。もはや「マニュアル作成」や「OJT」といった従来手法の延長線上で対策を考えるのではなく、AIという新しいテクノロジーを前提に、課題の根本解決を目指す企業が半数を占めるに至っています。

これらの企業は、スキル継承を「コスト」ではなく「未来への投資」と捉えています。「まだ先」と考えている間に失われるノウハウの価値や、そこから生じる事業リスクの大きさを理解し、競合に先んじて手を打つという経営判断を下し始めているのです。

「教える側の負担」という従来手法の構造的欠陥に気づき、AIによる解決策を模索する先進企業と、問題の先送りを続ける企業とで、数年後、その競争力には大きな差が生まれているかもしれません。

教える側の負担を激減させる、新しい技術承継のかたち『スキルリレー』

- 「重要性は分かっている。次は具体的な導入計画に進みたい」- 「競合に先んじて、効果的なスキル継承の仕組みを構築したい」- 「『まだ先』と思っている経営層を、どう説得すれば良いか分からない」

株式会社taiziiiは、そうした先進的な考えを持つ担当者様を、具体的なソリューションで支援します。それが、AIエージェント『スキルリレー』です。

『スキルリレー』は、AIがインタビュアー役となってベテラン社員と対話します。教える側は、まとまった時間を確保したり、深夜までマニュアルを作ったりする必要はもうありません。AIとの雑談のように、空き時間で少しずつ話すだけで、AIが自動的にノウハウを整理・体系化。人間同士では聞き忘れてしまうような細かい確認事項もAIが網羅的にヒアリングするため、引き継ぎの漏れや抜けが劇的に減少します。

その結果、社内にはベテラン社員の“分身”とも言えるAIチャットボットが誕生。引き継ぎを受ける側が24時間いつでも質問できるのはもちろん、何より引き継ぎをする側の負担を最小限に抑えながら、極めて質の高い知識の継承を実現します。



＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】管理職200名の調査レポート付 はこちらからダウンロード＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)

30分で課題を整理！専門家による『属人化リスク無料診断』も実施中

- 「うちの会社の“見えないリスク”はどこにあるんだろう？」- 「何から手をつければいいか分からない…」- 「ベテランの退職が迫っていて、とにかく急いでいる」

このようなお悩みを抱える経営者様、部門責任者様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。



専門のコンサルタントが30分のオンライン面談を通じて、貴社の状況をヒアリング。どこにリスクが潜んでいるか、AIによる技術承継がどの程度有効かを診断し、具体的な解決への第一歩をご提案いたします。

無料診断のお申し込みはこちら： https://taiziii.com/contact/

会社情報

- 会社名： 株式会社taiziii- 代表者： 代表取締役 加藤 晃寿郎- 所在地： 東京都渋谷区- 事業内容： AIを活用した業務改善コンサルティング、システム開発、AIエージェントサービス『SkillRelay(スキルリレー)』の開発・提供- 会社HP： https://taiziii.com/

お問い合わせ

- 担当部署： 広報担当- 連絡先： https://taiziii.com/contact/

＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】（管理職200名の調査レポート付）の無料ダウンロードはこちら＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)