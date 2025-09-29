INSIGHT LAB、Qlik社主催の「第5回 Qlikデータソン ～ DATA DESIGN DUEL ～」の優秀賞＆ファイナリスト入りを記念し、無料のオンラインセミナーを開催

INSIGHT LAB株式会社

ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：遠山 功、以下「INSIGHT LAB」）は、Qlik社主催の「第5回 Qlikデータソン ～ DATA DESIGN DUEL ～」において、パートナー部門優秀賞およびファイナリスト入りを果たしました。これを記念し、受賞作品の紹介や制作の裏側を徹底解説するオンラインセミナーを2025年10月23日（木）17時より開催いたします。本セミナーでは、Qlikを活用した高度なダッシュボードデザインや表現の工夫を学べる内容となっており、日常のデータ活用にも役立つヒントをお届けします。

■セミナー開催の背景

Qlikデータソンは、Qlikユーザーやパートナー企業を対象としたダッシュボード開発コンテストです。今年行われた第5回では「ダッシュボードの美学（DATA DESIGN DUEL）」をテーマに、全国から58のアプリ・170超のシートが集まり、UI/UXや可視化の表現力、デザイン性が審査されました。

その中でINSIGHT LABから2作品がファイナリスト（上位10作品）に選出され、データプレパレーション部所属のSayaが制作した「色彩図鑑」がパートナー部門優秀賞を受賞しました。

■セミナー概要

今回のオンラインセミナーでは、優秀賞受賞作品「色彩図鑑」とファイナリスト作品「SO Legends」のダッシュボードを実際に紹介し、その制作の裏側や表現の工夫を徹底解剖します。Qlikの新しい表現方法やデザイン発想を学び、「見やすい・伝わる」ダッシュボード作成のヒントを得られます。

「Qlikでここまでデザインできるのか！」という新しい発見をぜひご体感ください。

- 開催形式：オンライン（ウェビナー）- 内容：受賞・ファイナリスト作品の紹介／制作の裏側解説／実務に活かせるダッシュボード作成のコツ- 対象：Qlikユーザー、ダッシュボードの活用に課題を持つ方、Qlikに興味のある方

■こんな方におすすめ

- Qlikデータソンの受賞作品を見てみたい方- Qlikでのダッシュボード作成のコツを知りたい方- ダッシュボードの利用定着や可視化に課題を感じている方- Qlikの導入を検討している方

INSIGHT LABは、これからもデータ活用を通じて企業や社会に新たな価値を提供してまいります。

詳細・お申込みはこちらから▼

https://knowledge.insight-lab.co.jp/bi/qlik-datathon-online-seminar