株式会社ブルーアドバンス、コーポレートサイトを全面リニューアル

株式会社ブルーアドバンス

株式会社ブルーアドバンス（所在地：大阪府大阪市西区京町堀1-4-3 TCF肥後橋ビル2F／代表取締役：小谷靖弥）は、2025年9月20日 、公式ホームページを全面的にリニューアルいたしました。本リニューアルでは、法令遵守と透明性の強化を中心に据え、住宅用太陽光発電および蓄電池導入を検討されているお客様が安心して情報を得られるよう、サービス紹介・施工事例・運用までの流れ・スタッフ紹介などをより分かりやすく整理しています。

■新コーポレートサイトURL

▲新コーポレートサイト：TOP画面イメージコーポレートサイトを見る :https://blue-advance.co.jp/

https://blue-advance.co.jp

■リニューアルの背景と目的

地球温暖化対策やエネルギーコストの上昇を受け、再生可能エネルギーへ注目がますます高まる中で、住宅用太陽光発電と蓄電池の需要も急増しています。ブルーアドバンスでは、お客様に安心と信頼を提供することを最重要と考え、情報公開の充実と運営体制の強化を目的として今回のウェブサイトリニューアルを実施しました。

■リニューアルの主なポイント

法令・ガイドライン遵守の明確化

特定商取引法など関連法令について、提携弁護士の監修のもと、契約条件や施工内容が誰にとってもわかりやすくなるような表現に刷新しました。



サービス内容の整理と強化

・住宅用太陽光発電：屋根を活用した自家発電システムで、余剰電力の売電まで含めたトータル提案。



・住宅用蓄電池：昼間に発電した電力を夜間や停電時に使用可能な自立型エネルギー構成を強化。



施工事例の充実

滋賀県、兵庫県、大阪府などでの実際の施工実績を新たに多数掲載。実際の出力・設置容量・機器構成・施工前後の様子をご覧いただけます。これにより、お客様が導入後のイメージを持ちやすくなっています。



安心できる導入プロセスの可視化

現地調査からお見積もり提示、施工、検査、系統連系、アフターフォローまでの流れをステップごとに明瞭に。お客様に安心して選んでいただける設計と施工の体制を強化しました。



スタッフ紹介の充実

代表取締役をはじめ、営業・設置スタッフなど、実際に対応するメンバーを顔写真付きで紹介。信頼性・対応力の向上。

■代表取締役社長 小谷 靖弥 コメント

この度、弊社ホームページをリニューアルいたしました。お客様により一層の安心をお届けするため、法令遵守の姿勢を明確にするべく弁護士による意見書を公開し、施工実績の掲載や営業スタッフの顔出しによって透明性を高めております。また、デザイン面でも現代的で見やすい構成へ一新し、より分かりやすく情報をご覧いただけるようにいたしました。今後も誠実さと確かな技術を大切に、お客様に寄り添ったご提案を続けてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ブルーアドバンス

所在地：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-3 TCF肥後橋ビル2F

代表者：代表取締役社長 小谷 靖弥

設立 ：2024年3月

URL ：https://blue-advance.co.jp

事業内容：総合エネルギー事業 太陽光発電や風力発電等を利用した販売機器及び、蓄電池システム、オール電化システムの販売

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ブルーアドバンス

担当：平山

TEL：06-4256-6390

FAX：06-4256-6396

E-mail：info@blue-advance.co.jp