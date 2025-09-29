▶概要

公益社団法人 東京広告協会

東京広告協会では『人生の先輩に聞く！』シリーズとして、「いい人すぎるよ展」の仕掛け人・明円 卓さんが「広告界の先輩」である福部 明浩さんを迎えてトークセッションを行います。クリエイティブ界で大活躍する先輩・後輩の初顔合わせとなる今回の顔合わせ、これからの広告界を生きる皆さん、一緒に先輩に聞いてみませんか？

▶スピーカー

●「次世代代表」

明円 卓（みょうえんすぐる) 氏 (株)kakeru 代表取締役／クリエイティブディレクター

明円 卓 氏

<プロフィール＞

2014年より電通でCMプランナー/コピーライターとして活動。

2020年に電通を退職後、 kakeruを創業。チョコレイトにも所属。『JANAI COFFEE』『JANAI GAMES』『JANAI HOTEL』『友達がやってるカフェ』などの飲食店のプロデュースや、『いい人すぎるよ展』『そういうことじゃないんだよ展』『やだなー展』などの企画展を主宰。

●「広告界の先輩」

福部 明浩（ふくべあきひろ） 氏 (株)catch クリエイティブディレクター、コピーライター

<プロフィール＞

京都大学工学部卒。1998年博報堂入社。2013年独立、（株）catch設立。（受賞歴）ACC賞グランプリ、TCC賞グランプリ、ADC賞グランプリなど。（主な仕事）大塚製薬カロリーメイト、ボディメンテ、日本マクドナルド「家族といっしょに」シリーズ、三角チョコパイ、KIRIN晴れ風、グリーンラベル、午後の紅茶、クラシエいち髪、HIMAWARI、Latte、漢方セラピー、グルメな卵きよら、QUOカードpayなど。（主な著作）絵本「いちにちおもちゃ」シリーズ、「たべてあげる」シリーズなど。

福部 明浩 氏

▶日時

2025年10月30日(木)19:00～20:30予定 （開場18:30）

第一部 「次世代代表」明円 卓氏 講演 約30分

第二部 明円 卓氏×福部 明浩氏 トークセッション 約60 分

※一部変更される可能性もあります。

▶会場

東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス4F

AP新橋

MAP(https://maps.app.goo.gl/7VQPwaeRZieBFTFL7)

▶定員

150名程度（定員になり次第締切、申込順）

▶参加費

会員社 無料

一 般・学生 5,000円

▶▶申込◀◀

●東京広告協会会員社の方

こちらからオンラインで直接申し込めます。

東京広告協会会員社の方 :https://questant.jp/q/kouen2025東京広告協会会員社の方はこちらから申し込めます。

●一般・学生の方

現在準備中です。

お手数ですが申込については東京広告協会ホームページ(http://www.tokyo-ad.or.jp/index.html)でご確認ください。

●ご自身が会員社所属かどうか分からない場合は下記にてお確かめください。

東京広告協会ホームページ 会員一覧(http://www.tokyo-ad.or.jp/about/pdf/tokyo_kaiin202507.pdf)

▶お問い合わせ先

公益社団法人東京広告協会

担当：蓑輪（みのわ）

mail kouen@tokyo-ad.or.jp

tel 03-3569-3566

公益社団法人 東京広告協会

公益社団法人東京広告協会は、広告主(広告を依頼する者)、広告関係会社(広告を企画・制作する者)、媒体社(広告を掲載・放送する者)からなる広告活動に関わる3者が協同し、東京広告協会が会員として加盟している公益社団法人全日本広告連盟(全広連)及び同連盟加盟の各地広告協会等との連携のもと、活動している広告の総合団体です。