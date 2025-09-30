Tech0、『デジタル人材育成支援EXPO』に初出展





株式会社Tech0（本社：東京都中央区、以下Tech0）は、2025年10月8日（水）～10月10日（金）に幕張メッセで開催される「NexTech Week 2025」内「デジタル人材育成支援EXPO」に初出展いたします。ブースでは、1年間の実践型ブートキャンプと企業向けDX伴走サービスを同時に紹介します。

出展の背景・目的

日本企業におけるDX人材不足が深刻化する中、「ビジネス」と「テクノロジー」両面を理解できる人材の育成は急務です。現場で変革を担う経営層や優秀なビジネスパーソンの多くは、挑戦の機会に恵まれず実践の場が少ない課題に直面しており、組織全体のDX推進に向けて個人レベルからの底上げが求められています。

Tech0は、「テクノロジーの力で日本企業を変革する」をミッションに掲げ、個人向け実践型ブートキャンプ、企業研修のサポート、オペレーション改革、DX伴走など、企業の課題に合わせたサービスを通じて個人のスキルアップから組織全体のDX推進まで一貫した支援体制を提供しています。

この度、「デジタル人材育成支援EXPO」に初出展することで、こうした取り組みをより多くの経営層・ビジネスパーソンに届け、現場発のDXを加速させるパートナーとしてネットワークの拡大を目指します。

展示内容





◾️ビジネスパーソンがDX推進者に！個人向けプログラムTech0 Boot Camp

・プログラム内容や変革事例をご紹介

・経験ゼロの受講生が8ヶ月で作成したアプリのご紹介

◾️テクノロジードリブンな組織変革を支援！企業向けDX伴走サービス

・企業の課題にあわせた提案内容や取り組み事例をご紹介

◾️自分でアプリを開発！元MicrosoftのAIエンジニアによるプログラミング体験講座

・模擬体験授業では当社CEOによる実際の授業内容を体験できます。今回は、撮影した写真から展示会のレポートを作るアプリ開発のデモを行います！PCをご持参の上、ぜひご参加ください！詳細はこちらから。

【模擬体験開催日時】10月8日（水）10時40分～11時10分

【場所】幕張メッセ 6ホール奥、セミナーブース ※参加登録は不要です。

出展情報

展示会名：「NexTech Week 2025 デジタル人材育成支援EXPO」

展示会URL：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/dxh.html

日時：2025年10月8日（水）～10月10日（金）10時～17時

会場：幕張メッセ6ホール 株式会社Tech0ブース番号：46-15

▼来場事前登録（無料）はこちら

https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1461169080448223-UTL

Tech0とは

私たちTech0は「ビジネス×テクノロジー人材」の育成を軸に、一人でも多くのビジネスパーソンがテクノロジーを“自分の力”として駆使することで、組織の中から変革が起きていく未来を目指しています。

現場主導のDXを実現したい、テクノロジーを社内に根づかせたい--そんな想いを持った皆さま、まずはお気軽にご相談・お立ち寄りください。

個人向けの実践型ブートキャンプでは『体験講義』を開催します！









◾️第1回（10/14 19:00-20:30）「Webの仕組み」

普段見ているHP がどのように作られているのか？HTML/CSS の基礎を学びながら理解を深めます。

◾️第2回（11/11 19:00-20:30）「Generative AI」

ChatGPT などの生成AI が注目される中、その仕組み・活用法・注意点をわかりやすく解説します。

非エンジニアの方でも安心してご参加いただける内容です。

実際に講師や受講生の熱量を体感し、皆様の次の一歩を考えるきっかけにしてください！

※12月開講の第12期に応募される方は、体験講義の出席または録画視聴、加えて課題提出が必須です。

《体験講義のお申込みはこちらから》

◾️noteでも情報発信をしています！

株式会社Tech0：公式note

【会社概要】

会社名：株式会社Tech0

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

代表取締役社長：茺田 隼斗

設立：2022年8月

資本金：100万円

事業内容: 教育·学習支援業

ホームページ：https://tech0-jp.com