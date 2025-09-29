配車アプリ「DiDi（ディディ）」、中国最大の決済アプリ「Alipay」上での配車機能を提供開始

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山大輔）は、2025年9月より、中国最大のモバイル決済プラットフォーム「Alipay（支付宝）」（以下、Alipay）と連携し、日本国内でAlipayアプリ上から直接ディディのタクシーを配車できる機能の提供を開始します。本取り組みは、訪日中国人旅行者に対し、よりスムーズで利便性の高い移動体験を提供することを目的としています。





■背景と目的

近年、日本を訪れる中国人旅行者は増加傾向にあります。2025年6月の中国からの訪日外客数は約80万人（前年同月比 19.9%増）*となっており、訪日中の移動手段としてタクシーの需要も高まっています。ディディではこれまで、WeChatアプリからディディを配車できる「WeChatミニアプリ」や、中国版ディディアプリを日本国内でそのまま利用できる環境の整備を進めてきました。

そして今回の連携により、中国で広く利用されているAlipayアプリからも、日本国内でディディと提携するタクシー等の配車が可能になります。これにより、ユーザーは新たにアプリをインストールする必要がなく、慣れ親しんだインターフェースを通じて日本のタクシーをスムーズに手配できるようになります。

これらの取り組みを通じて、WeChatミニアプリ、Alipayミニアプリ、中国版ディディアプリといった幅広いサービスからディディを配車可能とすることで、中国人旅行者の日本滞在中の移動をより便利に、より快適にサポートしていきます。





*出典：日本政府観光局「訪日外客数（2025年6月推計値）」

■累計ダウンロード数1,000万 「DiDi（ディディ）」について

ディディは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国22都道府県*2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年5月時点で累計1,000万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。ディディは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。





ダウンロードはこちら :https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo





*1配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2024年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*2対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/(https://didimobility.co.jp/service/user/)をご確認ください。



