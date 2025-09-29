快活CLUB グランドメニューを10月6日（月）に一新　～同時に人気メニュー21品を値下げ～

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営する快活CLUBでは、飲食メニューを取扱う415店舗で10月6日（月）にグランドメニューを一新します。あわせて人気の既存メニュー21品を値下げします。

■新メニュー9品と、お客様のご要望にお応えした復刻メニュー4品を追加

花椒の痺れがクセになる「シビ辛汁なし担々麺（税込590円）」や、熱々のおつまみ1品とアルコールドリンク1杯がセットで味わえる「快活酒場セット（税込700円～）」などが新しく登場します。快活酒場セットはカラオケやダーツをアルコールと一緒に楽しみたい時に最適です。

また、南蛮ダレとタルタルソースがたっぷりかかった「チキン南蛮丼（税込690円）」や、ピリッと濃厚な「明太パスタ（税込590円）」など、多くのお客様のお声から復刻のご要望が多かった4品を提供します。チキン南蛮丼はミニサイズ（税込450円）もご用意しました。小腹が空いた時や小食の方にもおすすめです。

＜新メニュー9品＞ ＜復刻メニュー4品＞

揚げ餃子炒飯 690円 チキン南蛮丼 690円

シビ辛汁なし担々麺 590円 ミニチキン南蛮丼 450円

揚げ餃子炒飯ランチ 690円 明太パスタ 590円

さくもちカレーボール（4個）350円 明太パスタランチ 590円

揚げ餃子（3個） 350円

ミニチョコチュロス（4個） 290円

ポテナゲ セット 850円

たこ焼き （ダブル） 890円

イカ下足の唐揚げ（ダブル） 890円

※価格は全て税込です。

■おいしさそのまま！21品を値下げ

物価高が続く中、お客様により手ごろな価格で快活CLUBの食事を召し上がっていただきたいという気持ちから、対象の21品を税込10円～110円値下げします。

詳しい販売店舗はこちらのページ(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=114)をご確認ください。