【INTLOOP Strategy】新コーポレートサイトを公開三位一体モデルで企業の変革を支援、さらなる成長加速へ

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下「INTLOOP」）のグループ企業であるINTLOOP Strategy株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：藤川正太、以下「INTLOOP Strategy」）は、2025年9月29日に新たなコーポレートサイトを公開しました。2024年の設立以来、戦略コンサルティングを中核に、イノベーション創出や戦略的投資を組み合わせた三位一体モデルを展開し、クライアントの変革と成長を支援してきました。今回の公開を契機に、さらなる成長の加速と、より大きな社会的価値の創造に挑んでいきます。

INTLOOP Strategyコーポレートサイト：https://www.strategy.intloop.com/

■INTLOOP Strategyが新たに掲げるMVVと想い -Unlock the Potential.

今回公開したコーポレートサイトでは、コーポレートコピーとして 「Unlock the Potential. 人と企業の可能性を解き放つ」 を掲げました。この言葉には、不確実性の高い時代において、企業が新たな挑戦に踏み出し、持続的な成長を実現できるよう後押しするという決意を込めています。

その思想を具体化するために、Mission／Vision／Valueを新たに定めました。

- MISSION：戦略が導く、想像を超えた“解”の創造- VISION：新たな価値の融合で、共進化のループを- VALUE：人のポテンシャルを解放する

これらのMVVを指針に、戦略コンサルティングの知見、フリーランス人材ネットワーク、そして成長を後押しする投資を結び合わせ、企業の変革と社会的価値創造に貢献していきます。

■INTLOOP Strategy代表取締役CEO 藤川 正太からのコメント

「私たちは、クライアントの抜本的な変革を実現し、持続的な成長につながる確かな価値を提供します。」

設立から約1年半という短い期間で、多くのクライアントに信頼いただき、共に成果を積み重ねてきました。全てのコンサルタントが高い専門性と実行力を備え、誰が担当しても一定以上の成果を提供できる体制を築いています。私たちのコンサルティングは、単なる問題解決にとどまらず、企業の未来を切り拓き、ひいては産業や社会全体の発展にも寄与するものです。今後もグループの中核企業として、新たな価値を創造し、社会にポジティブな変化をもたらす存在であり続けます。

■ INTLOOP Strategy株式会社について

産業構造の転換やデジタル化、人材流動化といった大きな変化が進む中、企業は従来の延長線ではない解を求められています。 INTLOOP Strategy株式会社は、そうした不確実な時代において、クライアントの変革と持続的成長を共に実現する戦略パートナーです。当社は、戦略コンサルティングを中核に、イノベーション創出や戦略的インベストメントを組み合わせた三位一体モデルを展開し、経営戦略の策定から実行支援、新規事業やソリューション開発、事業成長を加速させる投資までを一気通貫で支援しています。また、約52,000名の専門性を持つフリーランス人材と社員コンサルタントが協働する独自のハイブリッド体制を活用し、最適なチームを編成。これにより、金融、ハイテク、通信、ライフサイエンス、消費財など多様な業界に対応し企業の持続的成長と社会的価値創造を着実に実現しています。

会社名：INTLOOP Strategy株式会社

代表者：代表取締役CEO 藤川 正太

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2024年1月

事業：戦略・DXコンサルティング、AIソリューション事業、投資事業

コーポレートサイト：https://www.strategy.intloop.com/

■INTLOOP株式会社について

INTLOOP（イントループ）株式会社は、企業の経営課題解決をミッションとしています。社員として所属する国内系・外資系ファーム出身の経験豊富なコンサルタントが担うコンサルティングサービスや、約52,000名（2025年7月末時点）の登録を誇るコンサルタント・ITエンジニアなどのプロフェッショナル人材を支援する人材ソリューションサービスを主軸に展開しています。そのほか、マーケティングノウハウを提供するデジタルトランスフォーメーションサービス、先端技術を中心とした開発支援を行うテクノロジーソリューションサービスを提供しています。

会社名：INTLOOP株式会社

代表者：代表取締役 林 博文

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2005年2月

事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、デジタルトランスフォーメーション、人材紹介

URL：https://www.intloop.com

