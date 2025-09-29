マッチングアプリ「タップル」、大阪府警察と連携し「SNS型ロマンス詐欺」被害防止の啓発活動を開始

株式会社タップル

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は、運営するマッチングアプリ「タップル」において、利用者がより安心・安全に出会いを楽しめる環境を提供するため、大阪府警察と連携した「SNS型ロマンス詐欺」被害防止の啓発活動を2025年10月1日より開始いたしました。取り組みの中心として、プランナー岡シャニカマ氏（ない株式会社）が企画・制作した「キュンとくるセリフ」ポスターをアプリ内のお知らせ記事で掲載し、府内在住の利用者に向けた注意喚起を強化します。

背景

近年、SNSやマッチングアプリをきっかけとした「SNS型ロマンス詐欺」の被害が全国的に増加しています。特に大阪府内では被害件数・被害金額が大幅に増加しており、社会的にも深刻な課題となっています。

こうした状況を受け、タップルは大阪府警察と連携して、アプリを通じた注意喚起施策を開始しました。府内の利用者に向けて、視覚的に理解しやすい啓発を行うことで、被害未然防止を目指します。

取り組み内容- アプリ内お知らせ記事での注意喚起大阪府に居住登録している利用者へ向けて、ロマンス詐欺の典型的な手口や注意点を分かりやすく解説した記事を配信します。- 大阪府警察制作「キュンとくるセリフシリーズ」ポスターの活用大阪府警察が依頼し、岡シャニカマ氏（ない株式会社）が企画・制作したコミック風の公式ポスターを記事内に掲載します。ポスターはコミック本の表紙のようなデザインとなっており、同じデザインを使用した啓発品のメモ帳の背面には世界観をよりイメージしやすいあらすじやバーコードを描くなど、本物のコミック本の背表紙を思わせるユニークなデザインに仕上げています。

▼ポスターの特徴

・犯行グループが実際に用いる典型的なシナリオを4種類用意

・ロマンチックに聞こえる言葉こそが「詐欺の手口」と示すデザイン

・被害者が目の当たりにする「口説き文句」と「設定」をビジュアル化し、読者が「キュン」とした瞬間に「これは詐欺かもしれない」と立ち止まれるような構成

※同シリーズのポスターは大阪府遊技業共同組合の協力のもと、府下警察署・交番の掲示板、駅、商業施設などの掲示を進めています。あわせて、同一デザインを用いたショート動画（15～45秒）のサイネージ放映や府警公式SNS（YouTube、X）での啓発も実施し、本取り組みと相互に連携し、被害の未然防止を図ります。

3. 相談・通報先の案内

警察相談専用ダイヤル「#9110」や消費者ホットライン「188」、大阪府警察公式サイトを記事内に明記。怪しいと感じた際にすぐ相談できる環境を整えています。

※お知らせ記事の詳細はこちら(https://tapple.me/information/1098468352524812289)

タップルでは、パーパスである「恋愛総量最大化」を目指し、引き続き安心安全への取り組みを強化してまいります。

大阪府警察 府民安全対策課からの注意喚起

大阪府下では、ＳＮＳ型ロマンス詐欺被害が増加しています。

マッチングアプリやＳＮＳで知り合った人に、投資話や送金を求められたら詐欺を疑ってください。

株式会社タップル代表取締役社長 平松繁和からのコメント

タップルは、安心・安全な出会いの場を提供することを最優先に取り組んでいます。今回の大阪府警察様と連携させていただく啓発は、利用者が被害に遭う前に“気づくきっかけ”を作ることを目的としています。今後も官民一体での防犯活動を強化し、安心して利用できるサービスを提供してまいります。

「タップル」の安心安全について

「タップル」では、安全と信頼性を確保するため、第三者機関による認証等を複数取得しています。

１.『IMS認証(https://www.ims-npo.org/index.html)』の取得

２.『TRUSTe(https://www.truste.or.jp/)』の取得

３.『HDI3つ星マーク(https://www.hdi-japan.com/hdi/Bench/about_Bench.asp)』の取得

また、「タップル」では安心・安全への取り組みとして、24時間365日の監視パトロールをはじめ、サービスの安全対策に関する情報を集約したガイドライン「セーフティセンター」の設置、万が一のトラブルの際にカスタマーサポートへすぐ相談できるLINE電話サポートの提供のほか、公的証書による本人確認や顔認証システムによるなりすまし防止、AI技術を活用した不正利用者の早期検知といったテクノロジーを活用した対策を実施するなど、安心してマッチングアプリをご利用いただける環境を提供しております。

詳細は下記をご覧ください。

https://www.tapple.co.jp/action/

今後も「タップル」では、より安心・安全に恋活・婚活をお楽しみいただくためのサービス開発を行ってまいります。

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大規模のマッチングアプリです。2014年5月のサービス開始から、累計会員数2,300万人（2025年7月時点）を突破し、恋活中の20代の男女を中心に利用されています。24時間以内にデートのお相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所をきっかけにたくさんの出会いを生み出せるような機能を提供しています。安心・安全への対策は業界でも高い基準を設けており、24時間365日の監視パトロールや公的身分証明書による本人確認、AIを用いた不正利用者の早期検知システム、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートなどを提供しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

https://tapple.me/

安心安全への取り組み

https://www.tapple.co.jp/action/

株式会社タップルについて

株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。

2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

https://www.tapple.co.jp/