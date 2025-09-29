『普通の会社員のための高配当株×インデックス　二刀流投資術 - 自動的に年収プラス１００万円を目指す -』9月29日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『普通の会社員のための高配当株×インデックス 二刀流投資術 - 自動的に年収プラス１００万円を目指す -』（著：プラズマコイ）を2025年9月29日（月）に発売しました。

「大人のおこづかい年１００万円」も目指せる！

Xで人気上昇中の「兼業投資家」が自ら実践している

「配当金を受け取りながら資産を増やす」ための方法を伝授する一冊です。

著者自身も普段は会社員として働いているため、本書の内容はすべて現実的かつ実践的。





●高配当株投資高い配当利回り＋増配期待の高い企業に長期投資し、“受け取りながら増やす”戦略を解説。●インデックス投資との組み合わせ“成長投資枠＝高配当株”、“つみたて投資枠＝インデックスファンド”という新NISA二刀流を提案。●ゴール設計年間配当100万円達成など、読者の皆さまが現実的に描ける具体的ゴールを設定。●“忙しい社会人でも続く”工夫判断力を維持する方法、メンタル管理のコツを紹介。など、毎日が忙しくても配当収入によって現在の生活を豊かにし、将来の資産を長期で作っていく考え方や投資のやり方を学ぶことができます。

【プロフィール】

プラズマコイ

日本の高配当株をメインに投資を行う個人投資家。「外国株インデックス投資+日本の高配当株投資」の二刀流投資が、多くの個人投資家の「投資の最適解」になると考えている。Ｘやnoteメンバーシップを通じて高配当株に関する情報発信を日々行う。2025年の年間配当金見込みは100万円。

X：@purazumakoi

【書籍情報】

『普通の会社員のための高配当株×インデックス 二刀流投資術 - 自動的に年収プラス１００万円を目指す -』

著者：プラズマコイ

ワニブックス刊

発売日：2025年9月29日

価格：1,760円（税込）

ISBN：978-4-8470-7592-6

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847075927