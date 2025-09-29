パスクリエ、ロジザード社の「ロジザードZERO」を導入
株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社で、3PL事業を展開する株式会社パスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高栖 祐介、以下「パスクリエ」）は、このたび、クラウド型倉庫管理システム（WMS）のリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：「ロジザード社」）が提供する「ロジザードZERO」を導入しました。
■導入背景
パスクリエは、EC物流・物流代行を中心に年間発送件数200万件以上を取り扱う3PL企業です。EC需要の拡大に伴い、従来のExcelベースの在庫管理では正確性や効率に限界がありました。
その解決策として「ロジザードZERO」を導入し、在庫・受注・出荷のリアルタイム一元管理を実現しました。
■導入効果
「ロジザードZERO」の導入により、以下の改善効果を確認しています。
- ヒューマンエラーを70％削減
- 作業時間を20％短縮
- ロット・賞味期限管理の簡易化
- 倉庫内業務の標準化による属人化の解消
これにより、倉庫現場作業の正確性とスピードが飛躍的に向上し、顧客満足度の向上につながっています。
■今後の展望
パスクリエは今後も最新のテクノロジーを積極的に導入し、物流現場の効率化と品質向上を推進してまいります。ロジザード社をはじめとしたパートナーとの協業を通じて、EC事業者様に最適な物流ソリューションを提供し続けます。
■導入事例のご紹介
ロジザード社が公開したパスクリエ導入事例は、こちらからご覧いただけます。
詳細を見る :
https://www.logizard-zero.com/cases/pathcrie.html
会社概要
会社名 ：株式会社パスクリエ
代表者 ：代表取締役社長 高栖 祐介
所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
設立 ：2018年3月
主な事業：物流・ロジスティクス事業、通信販売事業、卸売事業、イベント事業、各種コンサルティング事業
URL ：https://www.pathcrie.co.jp
会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証プライム3675）
代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹
所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
設立 ：2013年6月
主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業
URL ：https://www.cm-group.co.jp/