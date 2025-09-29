進化を続ける企業だけが生き残る！東洋経済が示す“未来への航路” 2026年3月に「みらい経済会議」開催

株式会社東洋経済新報社

株式会社東洋経済新報社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田徹也）は2025年11月、創立130年を迎えます。永年のご愛顧に心より感謝申し上げます。

130周年を記念して、2026年3月12日（木）・13日（金）に「みらい経済会議～ビジネスリーダーの羅針盤～」をTODAホール＆カンファレンス東京にて開催いたします。

不確実性が増す現代において、言論メディアの果たすべき役割はますます大きくなっています。弊社では130周年を機に、「未来を拓くあなたの力に」というスローガンを掲げ、企業・投資家・地域社会など多様なステークホルダーと共に、新たな時代を切り拓く、その決意を新たにしました。

記念イベント「みらい経済会議～ビジネスリーダーの羅針盤～」では、経営・技術・社会について4つの重要テーマをもとに、第一線のリーダーや記者たちとの対話を通じて、これからの企業と社会のあるべき姿を探ります。未来への航路を自ら切り拓かんとするビジネスリーダーの皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

■注目コンテンツ

DAY1 基調講演：激動の変化の中にある日本・グローバルの潮流について

米政権が変化し、日本の経済においても非常に重要になる、米中対立など、今後の日本経済においてキーワード、キーポイントになっていくものとは何か。地政学的視点も踏まえたうえで、DAY1だけでなく、本イベント全体のキーノートとして、提示します。有識者をお迎えし、執行役員編集局長の西村 豪太をモデレーターとして、鼎談形式で今後の経済を大予測いたします。

DAY2 基調講演：荒波の中、日本の企業は如何に闘い、生き残っていくか

激動の時代において、日本企業が持続的な成長を遂げるためには、変革への挑戦が不可欠です。本コンテンツでは、一橋ビジネススクール特任教授の楠木建氏が、時価総額向上と社会的な評価（ブランディング）を軸に、企業が信頼を確立し世界に影響力をもたらす存在になっていくために必要なことについて、東洋経済総編集長の山田俊浩と徹底議論します。不確実な時代を生き抜き、成長するために、企業が取り組むべき具体的な戦略、組織改革、リーダーシップについて、豊富な事例を交えながら解説します。

■開催概要

開催日時 2026年3月12日（木）・13日（金） 10時～18時

※12日（木）は18時～ネットワーキングパーティを実施予定

会 場 TODAホール＆カンファレンス東京

定 員 600名（お申込多数の場合は抽選を実施）

参 加 費 無料

詳細はこちら：https://toyokeizai.net/sp/ev/mirai130/

※ご参加のお申込開始は12月を予定しております