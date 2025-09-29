studio15が電気事業連合会とZ世代向けショートドラマを制作

株式会社セレス

株式会社セレス（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:都木 聡、証券コード:3696、以下セレス）の連結子会社であるstudio15株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役:岩佐 琢磨、以下studio15）は、電気事業連合会（所在地：東京都千代田区、会長：林 欣吾、以下電事連） から依頼を受けて制作したZ世代向けショートドラマを各種SNSにて９月29（月）より配信することをお知らせいたします。

各種SNSを通じて、架空の電力会社で働く父親や発電所で働くことを夢見る女子高生などが登場する全３シリーズの日常ドラマを届けることにより、若者世代を中心とした多くの方々が電力業界へ興味を持つきっかけを作ってまいります。

セレスは、国内最大級のポイントサイト「モッピー」の運営や、インフルエンサーマーケティングに強いアフィリエイトプログラム「AD.TRACK」を展開しております。また、子会社のstudio15は、MCNとしてTikTokを中心としたショート動画領域で広告代理事業・プロダクション事業の運営を担い、自社メディアとしてTikTokやYouTubeなどで総再生数４億回以上のショートドラマアカウント「ドラマみたいだ」を手がけています。

一方、電事連は、日本の電気事業を円滑に運営していくことを目的として、1952年に全国９つの電力会社によって設立されました。設立以来、地域を代表する電力会社間の緊密な対話と交流をはじめ、新しい時代の電気事業をつくり出していくための創造的な意見交換の場として貢献してきました。また、日本のエネルギー産業の一翼を担うという自覚のもと、安定したエネルギー供給体制の確立に向けても多彩な活動を行っています。2000年３月に沖縄電力が加盟し、現在10電力体制で運営しています。

日々の暮らしを支える電気の裏側には、昼夜を問わずに電気の安定供給に努める電力会社の社員がいます。そんな“当たり前”をこれからも守り続けるためには、次世代を担う若者世代に、電力業界へ興味を持ったり、電力会社で働いてみたいと感じていただいたりすることが欠かせません。

このような背景から、ショート動画の制作やマーケティングに強みを持つstudio15は、電事連から依頼を受け、電力業界への興味喚起や魅力向上を目的としたショートドラマを制作する運びとなりました。

ショートドラマは、日本において2020年ごろからZ世代を中心に浸透しており、2026年には市場規模1530億円※１が予測されている急成長している市場です。今後もstudio15は、ショートドラマの制作やマーケティング力を活かして、企業の魅力発信を支援してまいります。

※１：出典「市場調査会社・YHリサーチ（YH Research）」

＜ショートドラマ概要＞

・配信日 ：2025年９月29日（月）より順次公開予定

・配信先 ：TikTok（https://www.tiktok.com/@denjiren_fepc）

Instagram（https://www.instagram.com/doramamitaida01/）

YouTube（https://www.youtube.com/@doramamitaida）

【ショートドラマ各シリーズあらすじ】

影の薄い彼氏（全２話）

日頃から影が薄すぎる彼氏に「もっと輝いてほしい！」と不満爆発の彼女。停電をきっかけに、「いつもそばにいてくれる彼氏と電気のありがたさ」に気づいた彼女がとった行動とは？

イエスマンな娘と提案が多い母（全２話）

個性豊かな母の提案を、何でも「いいね！」と答える素直な娘。そんな娘には、母に言い出せていなかった、発電所で働きたいという夢があった。“本音”でぶつかりぐっと深まる親子の絆に、心温まる物語。

電気のない世界で気づいたこと（全４話）

電力会社で働く父親とケンカをする女子高生が、目を覚ますとなぜか明治時代にタイムスリップ！電気が思うように使えない世界で知る、父の仕事の尊さと自分の未来。電気がつなぐ、父と娘のエンタメストーリー。

■電気事業連合会 組織概要

組織名：電気事業連合会

代表者：会長 林 欣吾

所在地：東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館

ＵＲＬ：https://www.fepc.or.jp/

■studio15 会社概要

会社名：studio15株式会社

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

ＵＲＬ：https://studio15.co.jp/

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/