webtoon¡ØÉü½²¥¢¥¤¥É¥ë-»Ð¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Ë»ÅÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹-¡Ù¤¬¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ç9·î28Æü(Æü)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï

ÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÉü½²¥¢¥¤¥É¥ë-»Ð¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Ë»ÅÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹-¡×
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
ÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢»Ð¤ÈÆó¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Í®²Æ¡£»Ð¤ÎÀé½Õ¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤â¡¢2Ç¯Á°¤ËÆÍÁ³¡¢Ææ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¼«»¦¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î»Ð¤¬¼«»¦¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿Í®²Æ¤Ï¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤òÃµ¤·½Ð¤·Éü½²¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
À©ºî¡§Minto Studio
Ãøºî¡§weavin
¸¶°Æ¡§ ¼·¾å¼·µ¡
¥Íー¥à¡§¼¯¥Î»Ò¤â¤è¤¦
¿ÍÊªÀþ²è¡§Ï¡¿å
ÇØ·Ê¡§¤¦¤Ä¤
ÃåºÌ¡¦»Å¾å¤²¡§Âó»×Ê¸²½
³ô¼°²ñ¼ÒMinto¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Minto¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äWebtoon¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÅù¤ÎIPÁÏ½Ð»ö¶È¡¢Â¾¼ÒºîÉÊ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëIP¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç»ö¶È¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àµòÅÀ¤ò¼´¤È¤·¤¿IP³¤³°Å¸³«»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁÏ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMinto
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2011Ç¯8·î¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMinto¤Ø¤Î¾¦¹æÊÑ¹¹2022Ç¯1·î¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
Ìò°÷¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿åÌîÏÂ´²¡¢¼èÄùÌò ÃæÀî¸µÂÀ¡¢ ¹â¶¶¿¹¬¡¢ ÄêÊ¿°ìÏº¡¢ËÙÍÆÎ´¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò À¥»³²íÇî
HP¡§ https://minto-inc.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ https://minto-inc.jp/contact/business/