【10/29(水) 北海道戦】ゲームパートナーが株式会社日立ソリューションズ・クリエイトに決定！

株式会社サンロッカーズ

このたび、2025年10月29日（水）の 2025-26シーズン 第6節・レバンガ北海道戦のゲームパートナーに株式会社日立ソリューションズ・クリエイトが決定いたしました。

株式会社日立ソリューションズ・クリエイトのご協力により「日立ソリューションズ・クリエイトDAY」を開催いたします。

■概要

試合日時：2025年10月29日（水） 19:05 TIP OFF

対戦カード：サンロッカーズ渋谷 vs レバンガ北海道

試合会場：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）

試合情報はこちら :https://www.sunrockers.jp/lp/game_20251029/

■株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 会社概要

会社名： 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

代表者： 取締役社長 南 章一

本社所在地：東京都品川区東品川四丁目12番6号(品川シーサイドキャナルタワー)

URL： https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/(https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/)

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ