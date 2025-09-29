【10/29(水) 北海道戦】ゲームパートナーが株式会社日立ソリューションズ・クリエイトに決定！
このたび、2025年10月29日（水）の 2025-26シーズン 第6節・レバンガ北海道戦のゲームパートナーに株式会社日立ソリューションズ・クリエイトが決定いたしました。
株式会社日立ソリューションズ・クリエイトのご協力により「日立ソリューションズ・クリエイトDAY」を開催いたします。
■概要
試合日時：2025年10月29日（水） 19:05 TIP OFF
対戦カード：サンロッカーズ渋谷 vs レバンガ北海道
試合会場：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）
試合情報はこちら :
https://www.sunrockers.jp/lp/game_20251029/
■株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 会社概要
会社名： 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
代表者： 取締役社長 南 章一
本社所在地：東京都品川区東品川四丁目12番6号(品川シーサイドキャナルタワー)
URL： https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/(https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/)
■サンロッカーズ渋谷について
プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。
1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。
2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。
なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。
クラブ名： サンロッカーズ渋谷
ホームタウン： 東京都渋谷区
ホームアリーナ：青山学院記念館
URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)
運営会社： 株式会社サンロッカーズ