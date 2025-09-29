iDAが新サービス「MyBRANDSスポット」をスタート

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

株式会社 iDA（アイ・ディ・エー、以下iDA / 本社：東京都渋谷区、代表取締役 堀井 謙一郎） は、2025年10月1日より、ファッション企業向けに、接客スキルを備えた人材の短期採用を支援する「MyBRANDSスポット」のサービスをスタートいたします。

新サービススタートの背景

ファッション業界においては、店頭人材の確保が難しい状況が続いており、繁忙期やイベント開催時には短期・単発求人に対応する人材へのニーズが急増する傾向にあります。

一方で、優れた接客は売上に直結するだけでなくブランドの価値や世界観を体現する重要な要素であることから、短期雇用であっても高い接客スキルを持つ人材が求められています。

従来のスポットワーク*ではこうした要件を満たすことが難しく、接客力を重視するファッション企業の短期人材確保が課題となっていました。

このような状況を受け、iDAは、株式会社Matchbox Technologies（マッチボックステクノロジーズ / 本社：新潟県新潟市中央区、代表取締役社長：佐藤 洋彰）が展開するスポットワーク内製化Saas「マッチボックスPro」を導入。接客スキルを備えた人材の短期採用を支援するプラットフォーム「MyBRANDSスポット」のサービスをスタートいたします。

＊スポットワークとは短時間・短期間で雇用契約を結ぶ働き方のことです。スキマバイトや雇用型ギグワークとも呼ばれ、ギグワークとは雇用関係の有無で区別されることがあります。

「MyBRANDSスポット」について

「MyBRANDSスポット」は、ファッション企業が自由に登録し、1日・数時間単位の求人を簡単に募集できるスポットワークプラットフォームです。求人募集企業は短期・単発で人材を募集することで、繁閑の差による急な人手不足などに対応できます。さらに、求人情報は、iDAの登録者の中で企業の要望に該当する、厳選された人材に向けて公開されるため、高い接客スキルを備えた人材の採用が可能となります。

MyBRANDSスポット：

https://ida-mode.com/lp/mybrands-spot/(https://ida-mode.com/lp/mybrands-spot/)

＜MyBRANDSスポット 法人からのお問い合わせ先＞

mybrands-spot-info@ida-mode.com

サービスページのイメージ

本サービスの提供を通じて、短期・単発求人においても、ブランド価値を理解し高い接客力を備えた人材の採用を可能にし、店頭でのサービスの向上に貢献してまいります。

代表メッセージ

株式会社iDA 代表取締役 堀井謙一郎



このたびiDAは、ファッション・ビューティー・ライフスタイル領域に特化したスポットワークプラットフォーム「MyBRANDSスポット」をリリースいたします。

本サービスは、Matchbox Technologies社の先進的なセルフソース型HR技術の協力により、企業と販売スタッフ双方が柔軟かつ効率的に接点を持てる革新的な仕組みを実現しています。ファッション業界の販売員が生涯にわたり多様なキャリアを形成できるよう、“働き方”に寄り添った設計と、即戦力を求めるスポット業務の機会提供を両立するプラットフォームとして、業界構造に新たな価値を創造します。

iDAがこれまで培ってきた業界ネットワークとマッチングノウハウに、市場の多様化を背景とする働き方の潮流を融合させることで、人材不足という業界課題の解決と、販売員一人ひとりのキャリアの可能性拡大を同時に実現してまいります。

MyBRANDS について

iDAは、2015年にスピード感のある転職・採用活動を可能にするダイレクト応募求人サイトとして「MyBRANDS」の運営をスタート。続いて、業界のエキスパートと専門職に特化した「MyBRANDS PRO」、マネジメント力のあるミドル以上のエキスパート採用のための「MyBRANDS 顧問」、新卒者の就職活動支援サービス「MyBRANDS 新卒」をローンチし、このたび短期求人採用に対応する「MyBRANDSスポット」をスタート。業界への第一歩からその後の転職活動、プロフェッショナル雇用、短期・単発採用にいたるまで、多様な求職者の長期的な生涯キャリアに寄り添うサービスを、MyBRANDSビジネスとして展開しています。

https://www.mybrands.jp/(https://www.mybrands.jp/)

＜MyBRANDS 法人からのお問い合わせ先＞ mybrands-info@ida-mode.com

【株式会社Matchbox Technologies について】https://www.matchboxtech.co.jp/about-us(https://www.matchboxtech.co.jp/about-us)

2020年より、企業や地方自治体が簡単に独自のスポットワークプラットフォームを構築できるクラウド型システム「matchbox」を展開。これまでに10,846の事業所に提供し、9府県58市町村に自治体独自の就労プラットフォームとして導入されています。またスポットワークやセルフソーシングに関する特許を国内外で多数出願しており、基本特許を含む16件の特許を取得。スポットワークの柔軟性と信頼性を両立する新しい働き方のスタンダードを提案し、第一人者としてコンプライアンスを重視した安心・安全なサービスの研究開発を通じて、社会課題の解決に取り組んでいます。

【株式会社iDA について】https://www.ida-mode.com/(https://www.ida-mode.com/)

1999年3月創業。ワールド・モード・ホールディングスのグループ企業であり、ファッション・ビューティー業界を中心にクライアントニーズに応じて人材紹介、派遣、教育、店舗運営などトータルメニューでサービスを提供。求職者のキャリアプランやライフスタイルに沿った提案を行い、年間約1,800人の社員転籍等を実現しています。