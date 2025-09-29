TalentX、「すごい人事シリーズ」を展開するCrepeをグループ会社化

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、2,000名を超えるプロ人事フリーランスネットワークを保有し、企業の人事組織の変革をサポートする「すごい人事シリーズ」などを展開する株式会社Crepe（以下「Crepe」）の全株式を取得し、グループ会社化したことをお知らせいたします。

グループ会社化の背景

日本企業の人材獲得競争は年々激化しており、採用活動は従来の「求人募集」から「マーケティング活動」へと大きく変化しつつあります。実際に、大手企業を中心に「人事部」を「タレントアクイジション部」に改称する動きが広がるなど、採用の概念そのものが進化しています。一方で、多くの企業ではテクノロジー導入だけでは十分な変革に至らず、採用を実行するためのノウハウやリソース不足が大きな課題となっています。

TalentXとCrepeの強み

当社は、AI・テクノロジーで企業の人材獲得をDX化する採用DXプラットフォーム「Myシリーズ（MyRefer, MyTalent, MyBrand）」を通じて企業の人材獲得力強化を支援してまいりました。Crepeは「すごい人事シリーズ」を通じて、大手企業や成長企業に採用オペレーションや採用戦略支援を提供しており、多くのプロフェッショナル人材とノウハウを保有しております。

両社強みの融合で創出される価値

TalentXは、外部依存の採用支援ではなく、企業自らの採用力を高めることを重視し、AI活用で人事の業務負担を削減し、企業に優秀人材の獲得力を持続的に育むことを目指しています。

当社の「プラットフォーム（Myシリーズ）」と「人事のプロフェッショナルサービス（すごい人事）」の連携で、テクノロジーと人の知見を掛け合わせたハイブリッドなサポートを提供し、リソースが限られた企業にも高い実効性、自社の採用変革に再現性をもたらし、本質的な採用DXを推進いたします。

この度のCrepeのグループ参画で、両社の強みを最大限に活かし、日本企業のタレントアクイジション（人材獲得）をさらに推進してまいります。

各社コメント

株式会社Crepe 代表取締役 赤田佳奈絵

「はたらくを考えることは、命の使いみちを考えること」6年前、そのような想いを抱きCrepe社を創業いたしました。“人事が変われば、組織が変わる”をコンセプトに、「すごい人事シリーズ」を本格展開して約2年。約2,000名のプロ人事の皆さまと協働しながら、日本に元気な会社・イキイキはたらく総人口を増やすべく走って参りました。成長が加速するこのタイミングで、サービス価値を磨き上げること・仲間たちとこの先も「できる理由」をつくり出し続けるための選択肢最大化を目的として、同じ目線でコミットメント高く共創できるTalentX社というベストパートナーとのご縁をいただきました。今回のグループインは1つの通過点とし、お客さま・パートナーの皆さま・共にはたらく皆さま、そして日本全体の人事力向上における提供価値をさらに高めていく、我々の未来に期待していただけたら嬉しいです。

株式会社TalentX 代表取締役社長CEO 鈴木貴史

TalentXにとって初の株式取得M&Aとなる今回、「すごい人事シリーズ」を展開するCrepe社を仲間に迎えることとなりました。労働人口が益々減少し、企業の人材獲得が激化するなか、日本のHR市場を変革していきたいという同じ想いを共有する仲間を迎え入れられることを大変嬉しく思います。

TalentXは「人と組織のポテンシャルを解放する社会の創造」を目指し、企業の人材獲得をAIとテクノロジーで支援する採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開してまいりました。

一方で、日本の採用市場の本質的な変革にはTech×人の融合が不可欠です。今回のCrepe社の当社グループ入りにより、テクノロジーにプロフェッショナルの力が融合され、タレントアクイジションの実行力がさらに強化されます。これを新たな起点として、日本企業の人材獲得力の底上げに貢献し、社会的意義と持続的な成長を両立しながら、HRの歴史を塗り替える新たな未来をともに創っていきます。

TalentXのM&Aロールアップ戦略

当社では、主力事業である「Myシリーズ（MyRefer, MyTalent, MyBrand）」の成長に加え、M&Aを活用した事業拡張にも積極的に取り組み、Myシリーズの強みとロールアップM&Aモデルを組み合わせることで、SaaSとしての連続成長に加え、M&Aによる非連続な成長を実現する体制を整えています。

当社グループへのご参加にご関心をお持ちの企業様は、ぜひ当社へお問い合わせください。

「すごい人事シリーズ」とは

2,000名を超える経験豊富なプロ人事フリーランスネットワークを活用し、成長企業がぶつかる人事課題を伴走し解決する人事アウトソーシングサービス。審査通過率10%の即戦力人材が最短7日で採用メンバーとなるレンタルプロ人事マッチングサービス「すごい人事パートナー」、戦略立案から採用代行の実行、改善までワンストップで支援する「すごい人事採用おまかせパック」、「人事戦略」「制度設計」「採用戦略」等人事にまつわる課題を解決へ導く伴走型人事コンサルティングサービス「すごい人事コンサルティング」等の提供で、これまで約200社を支援、リピート率98.7%を誇る。

「Myシリーズ」とは

「Myシリーズ」は、AI・テクノロジーで企業の採用活動をマーケティングに変革する採用DXプラットフォームです。業界・企業規模問わず、簡単にリファラル採用を導入・活性化できるリファラル採用サービス「MyRefer」、過去つながりのあった採用候補者データを蓄積し、AIを活用してアプローチする採用MAサービス「MyTalent」、ノーコードで自社の採用メディア・コンテンツを制作できる採用ブランディングサービス「MyBrand」を、ひとつのIDでシームレスに利用可能とし、採用マーケティングを一気通貫で支援します。2025年5月末時点で、日本の時価総額上位50社のうち40％以上（※）の企業に導入されております。

（※2025年5月末時点の東証プライム上場企業の時価総額ランキングをもとに算出）

【会社概要】

社名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp(https://talentx.co.jp)

「Myシリーズ」サービスHP： https://mytalent.jp/