390円/枚　カップ付きキャミソール　革新的ホールド力のブラトップ　タンクトップ　最安値中国縫製工場　新規取引募集を開始いたしました。

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けにヨガウェア卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、ドアtoドア配達 在庫あり 名入れ印刷可 ネームタグ縫い付け対応

革新的ホールド力キャミソール ブラトップス タンクトップ 10月1日から新品販売開始いたします

ブラ付き キャミソール SML2Lサイズ、多色入り、新規取引会社を募集開始しました。締め付け感やキツさを感じにくいノンワイヤ―なので、スポーツ以外にリラックススタイルにも活用いただけますたくさん運動して汗をかいてもすぐに呼吸し、さっと乾きやすい吸汗速乾加工付きブラとタンクトップ一体型 着心地が良い ヨガウェア トップス キャミソール揺れない ずれない 胸元しっかりホールド ハイサポートキャミ カップ付きヨガトップス伸縮性のあるブラとキャミソールを一体型にするので、心地よく動きやすい着心地にブラ付き キャミソール SML2Lサイズ、多色入り 名入れ印刷可通気、柔らかい ストレッチ幅広いストラット、ずれない設計 柔らかいブラ付き キャミソール SML2Lサイズ、多色入り 名入れ印刷可弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://ytbra.com

担当：ハン

E-mail: info@yuuto-japan.com