BtoB企業における営業活動の実態と課題2025 オンラインセミナー　10月21日開催＜参加無料＞株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年10月21日開催 BtoB企業における営業活動の実態と課題2025その“違い”は、戦略や商品の前に、営業人財の○○で決まっていた。

こんなお悩みを抱えていませんか？

- 若手営業がなかなか育たず、成果を上げる前に辞めてしまう…- 現場任せのOJTでは、育成の質やスピードにバラつきが出てしまう…- 教えているつもりなのに、社員の営業力が一向に伸びない…- 「人財育成が大事」だと分かっていても、具体的に何から手をつけていいか分からない…- 営業の属人化が進み、組織力の底上げができていない…

上記は直ちに解決すべき経営問題でもあり、組織力・営業力の全体の向上が必要です。

今回、弊社にて営業実態調査を実施し、厳しい市場環境下で同じような問題に直面する中でも、売上を「増加した企業」と「減少した企業」における差を明らかにしました。



売上が減少している企業ほど「製品の利益や付加価値が増加している」と回答しているにも関わらず、それが全く成果に繋がっていないという実態もあります。



本セミナーでは、調査結果で明らかになった“売上が「増える企業」と「減る企業」の差”を解説します。「どのようにして営業部門における営業戦略・人財育成を推進するのか」についてマーケティング研究協会の視座・視点をご提供します。

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006536btob2025.php



●営業効率の向上に

成功企業の「勝ちパターン」と、多くの企業が陥りやすい「無駄になりがちな努力」をご紹介します。

●組織強化のヒントに

「どのようにして営業部門における営業戦略・人材育成を推進するか」のヒントがここにあります。

●自社の振り返りに

他社の取組みを俯瞰することで自社の立ち位置や改善すべき点が明確にできます。

■BtoB企業における営業活動の実態と課題2025 調査結果より

BtoB企業に対して直近の営業活動上の「マイナスの変化」について聞いた設問では、「売上が増加した企業」に比べ、「売上が減少した企業」の方が、「顧客数の減少・新規顧客の開拓や効率的営業活動ができていない」との回答が多く挙がった。

直近の営業活動上の「マイナスの変化」

売上が増加した企業に、営業力を高めるためにどのような取り組みをしているかを聞いた。

「社内での情報共有やOJT」に加えて、「営業に関する研修・トレーニング（社内・社外）の実施」も30％以上の企業で実施しており、売上を伸ばす企業の共通点として、「情報共有や教育に力を入れている」ことが挙げられます。

売上増加企業が実施している営業力を高めるための取り組み

講師：平林 信吾 株式会社マーケティング研究協会 代表取締役社長

プログラム：

１.売上が増加している企業と減少している企業の差

・営業活動上の変化における差

・内部環境における差

・個々のスキルにおける差

２.今後、BtoB企業が生き残るために取るべき対策

★本セミナーにご参加いただき、アンケートにご回答いただいた方に「営業実態調査レポート」を進呈いたします。

開催概要：

開催日時：2025年10月21日(火)13:30～14:30

開催方法：オンラインセミナー

受講料：ご参加無料



本セミナーはBtoB企業様を対象としており、対象外の方のお申し込みをお断りする場合がございます。ご了承ください。

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006536btob2025.php

主催会社：株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/



■その他のオンラインセミナーは下記よりご確認いただけます。

https://www.marken.co.jp/seminar/