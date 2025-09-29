創業100年以上の歴史を持つ総合ヘルスケア企業の大賀薬局5店舗にて「 バレナイ性病検査キット」の販売開始。

株式会社エフメディカルエクイップメントバレナイ性病検査キット

株式会社エフメディカルエクイップメント（代表取締役：小田 啓太）は、ご自宅で手軽に使用でき、簡単に返送が可能な「バレナイ性病検査キット」がドラッグストア「大賀薬局」（運営：株式会社 大賀薬局）5店舗にて販売開始したことをお知らせいたします。

※検査の流れ

今回の福岡県エリアの販売拡大により、さらに多くのお客様に、簡単かつプライバシーを守りながら性病検査を行う機会をご提供することができます。性病の早期発見と予防は、個人の健康だけでなく、社会全体の健康にもつながると考えております。

＜バレナイ性病検査キットの特長＞

・匿名で郵送検査が可能

・検体が提携医療機関へ到着後、最短当日に結果通知

・提携の医療機関で高精度な検査を実施、オンライン診療で薬の処方が可能

*一部処方の対象外となる項目もございます。詳しくは「購入・使用方法について」の項目に記載のリンクをご参照ください。

＜販売内容＞※全て税込

〇性病検査キットA：血液検査2種（男女兼用）6,600円

検査対象：梅毒/HIV

〇性病検査キットB：うがい検査2種（男女兼用）5,940円

検査対象：淋菌/クラミジア

〇性病検査キットC：尿検査2種（男性用）5,940円

検査対象：淋菌/クラミジア

〇性病検査キットD：性器ぬぐい検査4種（女性用）7,040円

検査対象：淋菌/クラミジア/カンジダ/トリコモナス

購入・使用方法について

各販売店舗で検査キットをご購入後、同梱の使用説明書に従って操作いただければ、約10分で検体採取から梱包までを完了できます。梱包後は、お近くのポストに投函するだけで検査機関への送付が完了します。ご購入から検査結果の確認、オンライン診療、処方薬の受け取りまでの詳細な流れについては、以下のリンクをご参照ください。

https://barenai.jp/

大賀薬局での販売店舗は以下の通りです。（9月29日より随時販売開始）

福岡県（5店舗）

・大賀ドラッグストア 渡辺通り1丁目店：福岡県福岡市中央区清川1丁目7-12

・大賀ドラッグストア 博多口店：福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25-21

・大賀ドラッグストア 薬院大通り店：福岡県福岡市中央区薬院4丁目1-27

・大賀ドラッグストア ライフストリーム店：福岡県福岡市中央区天神２丁目１１－３

・大賀ドラッグストア 別府店：福岡県福岡市城南区別府4丁目14-21 ハローデイ別府店内

取扱い店舗詳細については https://barenai.jp/shoplist