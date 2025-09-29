難関大学を目指す受験生のための「ハイレベル数学」入門書！『数学 方程式・図形・関数からとらえる数学の基礎 分野別標準問題精講』を9月29日（月）に刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、「分野別標準問題精講」シリーズから『数学 方程式・図形・関数からとらえる数学の基礎 分野別標準問題精講』を9月29日（月）に刊行いたしました。

本書は「方程式」「図形」「関数」という数学の主要概念を通して、難関大学の入試問題に対応できる確かな基礎力を養うことをコンセプトに執筆された「ハイレベル数学」の入門書です。

「数学 入門問題精講」シリーズでのわかりやすい解説と柔らかい語り口が大評判となっている池田 洋介先生が、満を持して難関大を志望する受験生のための新刊を執筆しました。

読者対象は、二次関数、三角比、図形と方程式の分野を一通り学び終えている難関大志望者です。理系学部志望、文系学部志望のどちらの受験生でも読むことができます。

「講義」で各概念を丁寧にしっかりと解説してから演習問題に取り組むという学習の流れで、スムーズに学習できます。標準的なレベルの問題集の解答がよくわからなくなってきた、何故問題がわからなくなってきたのかを振り返りたい、そんな受験生におすすめの1冊です。

■著者紹介

池田 洋介

京都大学理学部数学科卒。河合塾で数学講師を務めるとともに、ジャグリング、パントマイムの公演を世界各国で行う日本を代表するパフォーマーの1人。確かな数学力、豊富な無駄知識、独特の斜め45度視点から繰り出される語り口が持ち味。著書に『数学 入門問題精講』シリーズ（旺文社）がある。

■書籍概要

書名：数学 方程式・図形・関数からとらえる数学の基礎 分野別標準問題精講

著者：池田 洋介

刊行日：2025年9月29日

定価：1,980円（税込）

ISBN : 9784010353998

体裁：A5判／400ページ／2色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035399

