AIがオペレータを支援し、カスタマーサポート業務を効率化する「Zendesk」を提供開始

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、株式会社Zendesk（本社：東京都中央区、代表執行役社長：森 太郎／以下、Zendesk社）と販売代理店契約を締結し、世界10万社以上が利用する顧客対応業務を支援するためのCX（カスタマーエクスペリエンス：顧客体験）プラットフォーム「Zendesk(https://www.hitachi-solutions.co.jp/zendesk/)」を、9月30日から提供開始します。

サブスクリプションビジネスを展開する企業にとって、CXの向上は継続的な契約獲得に欠かせません。Zendeskは、メール、チャット、SNS、電話など複数チャネルからの問い合わせを一元管理し、1つの画面で対応できる環境を提供します。さらに、AIがFAQや他システムと連携して自動回答したり、より高度な問い合わせには、オペレータに回答内容を提案したりと、顧客対応の品質向上を実現します。これらにより、企業は迅速かつ的確な対応が可能になります。

日立ソリューションズはこれまで、Zendeskをはじめとするさまざまなサービスを活用し、AIによる問い合わせの感情分析など、カスタマーサポート業務の自動化や品質向上に取り組んできました。これらのノウハウを集約した当社の「カスタマーエクスペリエンス(CX)業務自動化ソリューション(https://www.hitachi-solutions.co.jp/cx/)」のラインアップにZendeskを加え、さらなる効率向上と顧客接点の強化を強力に支援していきます。

■「Zendesk」の特長

「Zendesk」は、カスタマーサポートを提供するために必要な機能を1つのプラットフォームに集約しています。企業は、複数ある顧客サポートチャネルからの問い合わせを一元管理することができ、顧客は、コミュニケーションのチャネルを途中で変えても、同じ情報を繰り返す必要がなく、ストレスのないスムーズな対応を受けることができます。

FAQやヘルプセンターによるセルフサポート（自己解決）の仕組みも充実しており、顧客自身が迅速に必要な情報にアクセスできる環境を提供します。オペレータは、問い合わせ内容に応じてFAQを柔軟に作成、更新できるため、情報の鮮度と関連性を保つことができます。さらに、AIによる自動応答機能（AIチャットボット）が顧客にリアルタイムな回答を提供することで、待ち時間の短縮や自己解決率の向上をサポートします。

また、AIによる人員配置のニーズ予測や、問い合わせの品質管理支援も可能です。過去のデータから応対状況をダッシュボード化し、問い合わせ件数に応じた適切な人員配置予測を作成したり、顧客とのやり取りを評価してフィードバックを提供することで、応対品質の向上を支援したりできます。

これらにより、効率的で一貫性のあるカスタマーサポートの提供と、顧客体験のさらなる向上を実現します。

■日立ソリューションズの「カスタマーエクスペリエンス(CX)業務自動化ソリューション」について

日立ソリューションズが提供する「カスタマーエクスペリエンス(CX)業務自動化ソリューション」は、お客さまの既存のシステムやさまざまなサービスを組み合わせて統合し、カスタマーサポート業務を自動化します。課題や予算、既存のサービスにあわせて柔軟に適用可能で、スモールスタートでの段階的な導入や、必要な機能だけを選んで導入することもできます。

例えば、Zendeskを中心に、プロジェクトおよびタスク管理ツール「monday.com」や、生成AI、RPAを組み合わせ、iPaaS「Workato」で各サービスを統合することが可能です。サポートやマーケティングなど他部門とのデータ連携や、データドリブンなカスタマーサクセス、顧客分析や契約情報管理、感情分析による顧客接点強化など、企業のニーズに合わせたカスタマーサポート業務に最適な環境を構築できます。

■背景

近年、サブスクリプションビジネスを提供する企業が増加し、CXの重要性が増しています。カスタマーサポートの質の向上、顧客の活動管理、カスタマーサクセスの強化は、企業の持続的成長に不可欠な要素となっています。一方で、ビジネスの拡大に伴い、これらの業務にかかるコストも増加傾向にあります。加えて、問い合わせ対応や案件管理、受発注、納品などの業務を、統合されていない複数のシステムやクラウドサービスで行う場合、情報が分散し、手作業による対応が増えることで、非効率になりがちです。

同様の課題を抱えていた日立ソリューションズは、カスタマーサポート業務の自動化に取り組み、契約管理や問い合わせの自動回答、新規ユーザーアカウントの自動作成、FAQ記事の自動作成など、多くの業務の自動化に成功しました。その結果、サポートコストを10％削減、解約額を75％削減、FAQ記事の作成数が3倍に増加するなど、顕著な成果を上げています。これらの成果を基に、当社は「カスタマーエクスペリエンス(CX)業務自動化ソリューション」として仕組みを体系化し、提供しています。

今回、新たに「Zendesk」をラインアップに加えることで、問い合わせ業務の自動化をより強化することにしました。

■株式会社Zendesk 代表執行役社長 森 太郎氏からのエンドースメント

「日立ソリューションズをZendeskのパートナーとしてお迎えできて光栄です。同社はCX分野の改善・効率化に長年取り組まれており、自社のCX機能の自動化など、Zendeskを活用して成果を出されています。これらの社内外への取り組みのナレッジと共に、AIを活用したソリューションを通じ、日本の多くの企業に対して、お客さま体験と従業員の働き方の変革をサポートできるよう、強いパートナーシップにて取り組んでいきます。」

■日立ソリューションズの「Zendesk」紹介ページ

日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。

