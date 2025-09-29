社員の平均年齢27歳、未経験から挑戦できる環境づくりでホワイト企業認定--グッドワークコミュニケーションズが「人が育つ会社」へ

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2025年9月時点で累計589社がこの認定を取得しています。

そして、2025年9月1日付で株式会社グッドワークコミュニケーションズが新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

「人と企業をつなぎ、成長と幸せを共に実現する」--理念に根ざした事業展開

人材派遣・営業支援・BPOなどを展開する株式会社グッドワークコミュニケーションズは、「人と企業をつなぎ、成長と幸せを共に実現する」という理念を掲げ、若手人材の育成に注力してきました。

社員の平均年齢は27歳と若く、多くが未経験で入社。

だからこそ同社は「若手が安心して挑戦し、成長できる環境」を整えることを最重要課題と位置づけ、長期的にキャリアを積み上げられる仕組みづくりを進めています。

未経験者の挑戦を支える仕組み

未経験で入社する社員が、自信を持って次のステージに進めるように、教育制度や環境整備を強化しています。

- 教育・育成プログラムの充実客先出向での実務経験に加え、社内研修やキャリア面談を導入し、段階的なスキル定着を支援- キャリアパスの明確化営業現場での経験を経て、BPO責任者・キャリアエージェント・コーディネーター・コンサルタントなど多彩なキャリアルートを整備- 働きやすい職場環境労務管理の適正化、福利厚生の拡充、ワークライフバランス推進により、安心して挑戦できる土台を整備

また、社員満足度調査や透明性のある評価制度を導入し、「制度があるだけ」で終わらせない改善型の仕組みを追求しています。

社会に応援される企業であるために

若手の離職率やキャリア不安が社会的課題となる中、同社は「人を育てることは社会を育てること」と位置づけ、事業を推進しています。

育成に注力することは、社員のキャリア形成だけでなく、顧客企業の成長や社会全体の発展にもつながる--この発想が、グッドワークコミュニケーションズの大きな強みです。

理念である「人と社会の可能性を広げる」は、単なるスローガンではなく、経営の軸として実際の仕組みに落とし込まれています。

株式会社グッドワークコミュニケーションズ 代表 植田氏の想いと挑戦

株式会社グッドワークコミュニケーションズ 代表 植田 修吉 氏人が育つ会社づくりを、ここからさらに進化させる

ホワイト企業認定の取得は、“人が育つ会社”という私たちの姿勢が社会的に評価された証であり、大変光栄に思います。

しかし、この認定はゴールではなく、新しいスタートラインだと考えています。

当社は平均年齢27歳と若く、多くが未経験からキャリアをスタートしています。だからこそ、安心して挑戦し、成長できる環境を整えることが企業の責任であり社会に対する使命です。

今後も社員の声に耳を傾けながら、育成プログラムや働きやすい環境を磨き続け、“人財”を育てる企業であり続けたいと考えています。

「人材の使い捨て」ではなく「育成と定着」を重視する同社の取り組みは、企業の持続可能性だけでなく、社会全体にとっても価値ある挑戦です。

若手が安心して挑戦し、長く活躍できる未来に向けて、グッドワークコミュニケーションズは歩みを止めません。

ホワイト企業認定は、同社の「人と社会の可能性を広げる」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社グッドワークコミュニケーションズ

本社所在地：東京都千代田区神田三崎町3-7-1水道橋フロント5階

代表 ：植田 修吉

設立年 ：2010年1月

HP ：https://www.goodworkcoms.co.jp/

事業内容 ：営業アウトソーシング、人材派遣サービス、職業・人材紹介サービス

企業情報 :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/12379

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2025年9月時点で、累計589社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/