ガシャポン(R)初の公式ソング「ガシャPOP」誕生！“クセ強ダンス”で人気のパワーパフボーイズが振り付け担当＆総フォロワー280万人超のインフルエンサーたちが出演のミュージックビデオも公開！

株式会社バンダイ ベンダー事業部（本社：東京都台東区）は、オリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」初の公式ソング「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」を9月29日（月）より順次、ガシャポン公式TikTok、X、Instagram、YouTubeチャンネル等で公開します。

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@gashapon_bandai

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」イメージ

ガシャポン初の公式ソング「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」は、ガシャポンのハンドルを回すワクワクやカプセルを開けるドキドキ、そして豊富なラインアップとの出会いなど、ガシャポンならではの“スキ”を歌詞に込めた、みんなで歌って踊れるエネルギッシュな楽曲です。

楽曲の世界観に合わせて制作したミュージックビデオでは、総再生数2億回を超える人気楽曲の振り付けも手がけるダンスグループ・パワーパフボーイズがオリジナルダンスを担当。幅広い年代性別の多彩なキャストが登場し、ガシャポンの魅力を楽しくかわいい世界観によって表現しています。

さらに、パワーパフボーイズの出演に加え、人気インフルエンサーの澤村光彩（きらり）さん、えりなっちさん、しえんさんが踊るバージョンのミュージックビデオも公開します。

オリジナルダンスの振り付けとミュージックビデオ

「ガシャPOP」の楽しさあふれるミュージックビデオも公開！ 人気ダンスグループ・パワーパフボーイズが振り付けを担当

「ガシャPOP」の楽しさあふれる音楽に合わせて、みんなで歌って踊れるミュージックビデオを制作しました。振り付けは総再生数2億回超のPVでも振り付けを手がけた、人気ダンスグループ・パワーパフボーイズが担当。ガシャポンのハンドルを回すときの動作やカプセルを開けるしぐさなど、ガシャポンの楽しさ・ワクワクを表現いただき、一緒に踊りたくなるミュージックビデオとなっています。

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」ミュージックビデオ

https://youtu.be/mZSGtXv6-B0

人気インフルエンサー澤村光彩（きらり）さん、えりなっちさん、しえんさんがダンスを披露するバージョンも同時公開！

振り付け担当のパワーパフボーイズをはじめ、人気インフルエンサーの澤村光彩（きらり）さん、えりなっちさん、しえんさんが出演するバージョンも配信しています。

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」縦型ミュージックビデオ ～インフルエンサー出演ver～：

https://youtube.com/shorts/Z6P5WQw0AJg

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」 歌詞

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャPOP！

寿司！富士山！ガシャポン！

ドキドキ はじまる

いつでも マジカル

To ザ・ワールド From ジャポン！

どれに しよっか？ もうどうしよう！？

きょうも まわすでぃ エブリデぃ！

スキと 出会って 超夢中！

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャ ガシャ ガシャポン！

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャPOP！（PON！）

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャ ガシャ ガシャポン！

ガシャポン！ Here We PON！

寿司！富士山！ガシャポン！

ワクワク はじける

どこでも ミラクル

To ザ・ワールド From ジャポン！

ガシャっと いこっか？ なにがでるかな！？

ポンっと でてきた サプライズ！

LOVEが ひろがる 世界中！



ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャ ガシャ ガシャポン！

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャPOP！（PON！）

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャ ガシャ ガシャポン！

ガシャポン！ Here We PON！



LOVE！KAWAII！ガシャポン！

それぞれの スキがある

あたらしい スキがある

キミの一番大スキになれたらいいな



ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャ ガシャ ガシャポン！

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャPOP！（PON！）

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャ ガシャ ガシャポン！

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャPOP！

ガシャポン！ ガシャキュン！ ガシャ ガシャ ガシャポン！

Here We PON！

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」 概要

特設サイト：https://gashapon.jp/gashaponsong/

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」ミュージックビデオ：https://youtu.be/mZSGtXv6-B0

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」縦型ミュージックビデオ ～インフルエンサー出演ver～：https://youtube.com/shorts/Z6P5WQw0AJg

海外でもガシャポンバンダイオフィシャルショップを中心に放映します。

“カプセルトイ世界売上No.1”(※)としてギネス世界記録(TM)にも認定され、ますます広がる「ガシャポン(R)」と「ガシャPOP」にどうぞご期待ください。

（※）最大のカプセルトイブランド（2024年度 年間売上）

■振付師 プロフィールパワーパフボーイズ (Dance Artist)

パワーパフボーイズ (Dance Artist)

AO(アオ)・KAN(カン)・naoto(ナオト)からなる3人組ダンスグループ。

それぞれがプロダンサーとして、数々のアーティストのバックダンサーや振り付け提供の経歴を持ち、確かなダンススキルとパフォーマンス、またキャッチーな振り付けが話題となり人気に。ハッピーな3人のキャラクターと感情豊かに様々な垣根を越えた自由かつ、オリジナリティあふれる表現でダンスの世界を超えて、独自のハッピーな世界観を作り続けている。

ダンス・音楽のジャンルに捉われず、ブチアゲポップスターを夢見て、全てが新鮮で楽しんでしまう彼ららしいハッピーなブチアゲワールドづくりを目指し続ける。

■コメント

ガシャポンを回す、そしてカプセルが出てくる時の"ワクワク"をイメージして振り付けを考えました。

「ガシャPOP!」で手の間から顔を出すところは自由に好きな表情をするととってもカワイイと思います。

朝起きてすぐに踊ったりするとテンションが上がるよ！

ぜひお友達と一緒に楽しんでください～！

■公式SNS

TikTok： https://www.tiktok.com/@powerpuffboysofficial

Instagram： https://www.instagram.com/powerpuffboys_official/

Ｘ： https://x.com/PowerPuffBoyso1

出演インフルエンサー プロフィール澤村光彩（きらり）澤村光彩（きらり）

TikTokフォロワー144万人を誇る、いま最も注目を集める21歳のTikTokクリエイター。

元「虹のコンキスタドール」予科生として長年アイドル活動を経験し、圧倒的なパフォーマンス力と高いダンススキルを培う。TikTokではロボットダンス動画が「凄すぎる！」と話題となり、「マクドナルド」WebCMや「青春パズドラブ！」「バンダイガシャポン」ショートドラマにも出演。2024年6月にソロアーティストとしてデビュー後も勢いは止まらず、2025年3月には「MTV VMAJ」で「Rising Star Award Presented by YOKOHAMA」を受賞。さらに2025年5月には東名阪ツアー「Luminis Path」を完走し、同年9月には豊洲PITでキャパ3,000人規模の「1st Anniversary LIVE Shining Star」を開催。TikTokクリエイターとしての発信力と、アーティストとしての実績を兼ね備えた新世代のスターとして存在感を放っている。

TikTok： https://www.tiktok.com/@sawamura_kirari

Instagram：https://www.instagram.com/sawamura_kirari/

Ｘ：https://x.com/sawamura_kirari

えりなっちえりなっち

ティーン世代がこぞって真似するTikTokの“バズる”振り付けを生み出している話題沸騰中のダンサー。

大学在学中から振付師/ ダンサーとしての活動を開始し、アーティストのMV出演やCMへのサブキャストでの出演などを経験。2018年からTikTokでの投稿を開始。一度観たら忘れられない彼女のポップでエンタメ性の高いダンスの実力や振り付けスキルはTikTokに留まらない折り紙つき。ハッピーでカラフルな世界観、ユーモア溢れる本人のキャラクターと、確かな実力に裏付けられたパワフルなダンススタイルは他のクリエイターを圧倒する唯一無二にして最大の武器。

俳優としても様々な舞台に立つ一方で、有名アーティストのMV振り付けや企業CM等の振り付けも多数手掛けている。自身のプロデュースチームがAmerica's Got Talent 20に出演し、TOP44に選出。

TikTok：https://www.tiktok.com/@akiyacloudy

Instagram：https://www.instagram.com/akiyacloudy/

Ｘ：https://x.com/akiyacloudy

しえんしえん

総フォロワー15万人を超えるSNSクリエイター。

カプセルトイの開封動画や「ベビタピトーキョー」での日常コンテンツを中心に、幅広い層から支持を集めている。現在は、原宿にある人気スポット「ベビタピトーキョー」のマネージャーとしても活動し、現場感を活かしたリアルな発信力に強みを持っている。

過去にはトレンドと可愛らしさを融合させたファッションブランド「popyu（ポピュ）」を立ち上げ、プロデューサーとしての実績もあり、PR案件も多数経験。

個性的で魅力あるスタイリング、そしてパステルポップな世界観を作り上げている。

TikTok：https://www.tiktok.com/@shien_kani

Instagram：https://www.instagram.com/shien_300/

Ｘ： https://x.com/shien300

今年も開催！ガシャポン(R)単独イベント「ガシャポン(R)に超夢中展2025」について

ガシャポンの魅力を体験できる大型イベント 「ガシャポン(R)に超夢中展2025」 を、2025年10月31日（金）～11月2日（日）の3日間、池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールBにて開催いたします。

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」のミュージックビデオの放映や、スペシャルブースも展開予定です。

イベントに優先入場できる事前予約の詳細や、新作ガシャポン(R)先行販売のラインナップ、会場内各ブースの見どころ、ここでしか体験できない参加型コンテンツとステージイベントなどメインコンテンツの詳細は、10月上旬にイベント公式サイト（ https://gashapon.jp/chomuchu_2025/ ）等で追加発表予定です。

■バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」について

「ガシャポン(R)」はハンドルを「ガシャ」と回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることがブランド名の由来となり、1977年よりカプセルトイ市場に参入しました。

世の中の流れやお客さまのニーズに寄り添い、商品・自販機・売場を進化させながら高品質でバラエティ豊かな商品を展開し続け、2025年にブランド創立48年目を迎えました。

現在では毎月120種類以上の商品を市場に投入し、現金・電子マネー・QRコード決済など様々な決済方法やカプセル以外の形状にも対応する自販機の開発も自社で行っています。

近年はサステナビリティへの取り組みも積極的に行い、カプセルのリサイクルや環境に優しい素材の開発にも取り組んでいます。

また、2021年以降は海外にもガシャポンバンダイオフィシャルショップを出店し、世界中で「ガシャポン(R)」をお楽しみいただける環境づくりを推し進めています。

グローバルでの年間売上実績により、“カプセルトイ世界売上No.1”(※)としてギネス世界記録(TM)にも認定された「ガシャポン(R)」に今後もご注目ください。

（※）最大のカプセルトイブランド（2024年度 年間売上）

「ガシャポンどこ？」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック！

「ガシャポンどこ？」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。

気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索！ぜひご活用ください。

https://gashapon.jp/shop/gplus.php

ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは

「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とは、バンダイのガシャポン(R)新商品をすべて取り揃えている専門店です。

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式ページ：

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

※本資料に記載されている情報は 2025年9月29日現在のものです。

(C)BANDAI