ジェイテクト、統合報告書「ジェイテクトレポート2025」を発行

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、社長：近藤禎人、以下：ジェイテクト）は統合報告書「ジェイテクトレポート2025」を発行しました。

ジェイテクトレポート2025表紙

ジェイテクトは、「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。このソリューションプロバイダーへの変革のために、既存製品の高付加価値化と新領域へのチャレンジの両軸での成長と変革を目指しています。

ジェイテクトレポートは、ジェイテクトグループがこのMVVに基づき中長期の視点で社会課題の解決や持続可能な社会の実現に向けてどのように貢献し、また、自らがどのように成長していくかについて、株主・投資家の方をはじめ、ステークホルダーの皆様にご理解いただくため、制作・発行しております。

ジェイテクトのMVV

ジェイテクトレポート2025の主な掲載内容

今回の統合報告書では、本年5月に“ジェイテクトのMVV”として整理した当社の経営理念を揺るがぬ軸に、2030 Vision達成に向けた当社の戦略と、その状況・成果を紹介しております。

▶ ソリューションプロバイダーへの変革という2030年に向けた展望について

近藤が語るトップメッセージとは別に、MVVに込めた想いと狙いを

近藤自らの言葉で解説する特集を巻頭に掲載しております。

▶ ジェイテクトの柱となる４つの事業の概況のほか、ソリューションビジネス実現の要となる

財務資本、人的資本、知的資本やデジタル化に関する戦略を、それぞれの責任者が報告します。

▶ これらジェイテクトの成長ストーリーを実現するコーポレート・ガバナンスについて

情報を充実させるとともに、当社の社外役員が各自の多様な経験・知識をもとに

ジェイテクトへの期待と自身の抱負を座談会形式で語ります。

ジェイテクトレポートが株主・投資家の方はもちろん、お客様や仕入先様、地域社会の皆様、当社グループの社員や当社への就職を検討されている方など、多くのステークホルダーの皆様にとって有意義なものとなることを願っております。

「ジェイテクトレポート2025」は、当社コーポレートサイトからPDF形式にてご覧いただけます。

・ジェイテクトレポート https://www.jtekt.co.jp/ir/f_jtekt_report.html

【ご参考】

当社のサステナブル経営に関する取組みは、当社HP サステナビリティサイトでも公開しております。

・サステナビリティサイト https://www.jtekt.co.jp/sustainability/

※2025年10月1日より、各コンテンツを随時更新してまいります。