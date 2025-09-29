翔泳社9月新刊のご案内

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、社長：臼井かおる）は、2025年9月に以下の新刊タイトル17冊を刊行しました。

■ C++ ゼロからはじめるプログラミング

プログラミング初心者のための入門書シリーズに、C++が新登場！押さえておくべき基本知識が身につく1冊です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798191218

著：三谷 純 ／ 発売日：2025年9月8日／定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

■ マンガでわかる！フリーランスの生き残り戦略 AI時代に20年稼ぎ続けるクリエイターになる方法

特別な才能やコネがなくても、20年以上フリーランスとして安定的に活躍し続けるための“超リアルな知見”をマンガでわかりやすく解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798181714

著：高田 ゲンキ、編集：Workship MAGAZINE ／ 発売日：2025年9月8日／定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

■ 図解まるわかり システム開発のための見積りのきほん

システム開発の見積りを「実現可能なプロジェクト完遂のプラン案」と捉え、その目的や背景から、具体的な手法、実務上のポイントやトラブル対策に至るまで、幅広く解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188751

著：佐藤 大輔、岡本 健、山口 貴也 ／ 発売日：2025年9月10日／定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

■ あたらしいフランスアンティークジュエリーの教科書

18世紀終わり統領政府の時代から1950年代まで、美しく詩的なフランスのアンティークジュエリーの世界を紐解く1冊です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188058

原著：ジョフレ・リオンデ、監修：田中 愛、翻訳：浅野 美抄子／ 発売日：2025年9月10日／定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

■ マルチクラウドセキュリティの教科書 クラウド横断で実現する堅牢なセキュリティ基盤

マルチクラウド時代のセキュリティについて解説。セキュリティの観点からマルチクラウドの優位性や課題を紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798190716

著：大島 悠司、垣見 宥太、金光 高宏、蒲 晃平、工藤 匡浩、小西 陽平、白濱 亮、平田 一樹、矢野 純平、山田 康博、吉江 瞬 ／ 発売日：2025年9月16日／定価：4,290円（本体3,900円＋税10%）

■ 建築土木教科書 1級 管工事施工管理技士 第一次・第二次検定 合格ガイド

要点を抑えた解説と豊富な過去問、この1冊で合格！最近の試験問題を徹底分析し、問われるポイントのみを厳選して解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798191997

著：石原 鉄郎 ／ 発売日：2025年9月16日／定価：3,740円（本体3,400円＋税10%）

■ デザイナーのビジネススキル キャリア5年目からの「壁」の越え方

「言いなり」にデザインしていませんか？プロとして身につけたい必須スキルの指南書です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798190624

著：大崎 優 ／ 発売日：2025年9月16日／定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

■ 増補版 ブラックストーン・ウェイ 世界最大級の投資ファンド創設者が語る「仕事と人生」のすべて

世界100万部突破のベストセラー！資産運用額が世界最大規模のブラックストーン創業者が、投資哲学から採用の極意まですべて明かす1冊です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193762

原著：スティーブ・シュワルツマン、翻訳：熊谷 淳子 ／ 発売日：2025年9月18日／定価：3,080円（本体2,800円＋税10%）

■ これだけは知っておきたいうつ病 ココロの健康シリーズ

日本うつ病学会の治療ガイドラインに基づき、正しい知識を藤野智哉先生がやさしい言葉で説明します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798190143

著：藤野 智哉 ／ 発売日：2025年9月18日／定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

■ 現場で使える登録販売者便利帖 成分と特徴で選ぶOTC医薬品 第2版

登録販売者の愛読書がオールカラーで大リニューアル！約170の市販薬のポイントを、商品写真や添付文書リンク付きでわかりやすく解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798189550

著：仲宗根 恵 ／ 発売日：2025年9月22日／定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

■ 優れたエンジニアがコミュニティの中でしていること

優秀なエンジニアは、会社の外で何をしている？キャリアとスキルを広げる技術コミュニティ活用読本です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798189512

著：黒須 義一、酒井 真弓、宮本 佳歩 ／ 発売日：2025年9月22日／定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

■ 福祉教科書 保育士 出る！出る！一問一答 2026年版

「よく出る問題」から「合否を分ける1問」まで、合格に必要な1200問を網羅。多くの先輩たちが合格を勝ち取った一問一答集です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798192406

著：保育士試験対策委員会 ／ 発売日：2025年9月22日／定価：1,870円（本体1,700円＋税10%）

■ 情報処理教科書 高度試験 科目A-1・A-2 2026年版

2026年度の高度系試験の科目A-1・A-2（旧午前I・II）対策はこれで決まり！的中率の高さを誇る定番問題集です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193793

著：松原 敬二 ／ 発売日：2025年9月24日／定価：3,278円（本体2,980円＋税10%）

■ 情報処理教科書 ネットワークスペシャリスト 2026年版

合格のための知識・解き方を詳しく解説した「ネットワークスペシャリスト試験」の決定版学習書です。過去問題15年分の解説PDFと科目A試験対策Webアプリ付き！

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193847

著：ICTワークショップ ／ 発売日：2025年9月24日／定価：3,278円（本体2,980円＋税10%）

■ 情報処理教科書 ITストラテジスト 2026～2027年版

午後I（科目B-1）の解法と、午後II（科目B-2）の論述法を独自のメソッドでテクニカルに攻略します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193878

著：広田 航二 ／ 発売日：2025年9月24日／定価：4,158円（本体3,780円＋税10%）

■ 情報処理教科書 ITサービスマネージャ 改訂版

午後I（科目B-1）、午後II（科目B-2）の解き方、論文の書き方がよくわかる1冊です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193854

著：金子 則彦 ／ 発売日：2025年9月24日／定価：4,620円（本体4,200円＋税10%）

■ 暮らしの図鑑 英国タイム 上質でシンプルな暮らしを楽しむAtoZ×基礎知識×愛でたい衣食住のモノ・コト22

英国在住でSNSでも人気のエリオットゆかりさんが、上質でシンプルな英国暮らしの日常や、愛される衣食住のアイテムなどを紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188614

著：エリオット ゆかり ／ 発売日：2025年9月26日／定価：2,090円（本体1,900円＋税10%）