【三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛】「10周年アンバサダーにフェンシング日本代表の江村美咲選手が就任！」

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在：東京都中央区、代表取締役社長大林 修)が運営する、三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛は、2025年12月に10周年を迎えます。

2025年9月21日にフェンシング日本代表の江村美咲選手のトークショーを開催し、 「ららぽーと立川立飛 10th Anniversary」アンバサダー就任を発表しました。

「ららぽーと立川立飛 10th Anniversary」では、江村美咲選手を起用したオリジナルビジュアルが登場！

オリジナルビジュアルは、施設内のポスター・サイネージ・ららぽーと立川立飛公式SNSにて展開予定です。

さらに、メッセージ付きのオリジナルムービーも公開予定！ここでしか見られない特別なコンテンツを、ぜひお楽しみに！

2025年11月1日(土)～2026年1月12日(月・祝)の期間には、豪華景品が当たる抽選会などおトクなキャンペーンや、週末にはお子様と楽しめるイベントを開催します。

ぜひこの機会にららぽーと立川立飛へお越しください。

※内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

江村美咲選手 プロフィール

生年月日 1 9 9 8 / 1 1 / 2 0

身 長 1 7 0 c m

体 重 5 6 k g

出 身 地 大分県

所 属 立飛ホールディングス

競 技 フェンシング・サーブル種目日本代表

父はソウル五輪フルーレ代表で北京五輪監督で元大分県職員の江村宏二。母は女子エペ

で世界選手権に出場した経験を持つ。

競技開始は小学3年生。当初はフルーレ種目だったが、中学に上がる直前に出場した大会

にサーブル種目で出場して優勝。勝つ喜びを味わい転向した。

以降多くの国際大会で、多数のメダル獲得。現在日本人で唯一の2年連続世界チャンピオ

ン。パリ2024では女子サーブル種目日本初の団体銅メダルを獲得。旗手も務めるなど、

多くの注目を集めるアスリート。

・2022年度 ミス日本第55期生に、和田静郎特別顕彰として選出

・2022年度 JOCスポーツ賞優秀賞受賞

・2023年度 ベストヘア賞受賞

・2023年度 日本スポーツ賞受賞

・2023年度 板橋区区民栄誉賞受賞

・日本フェンシング史上初となる、親子でのオリンピック出場(父である江村宏二氏

は、1988年ソウルオリンピック出場)

「三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛」について

名称： 三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛

所在地： 東京都立川市泉町935番地の1

TEL 042-595-9393(代表) 受付時間 10:00～18:00

開発・所有：三井不動産株式会社

運 営： 三井不動産商業マネジメント株式会社

オープン日：2015年12月10日

店舗数： 約250店舗

駐車場： 約3,100台

交通： JR「立川」駅より多摩モノレール「立川北」駅へ乗り換え 2駅4分、「立飛」駅直結

営業時間： 物販店舗 平日10：00～20：00/土日祝10：00～21：00

レストラン 平日11：00 ～21 ：00/土日祝11：00～22：00

フードコート 平日11：00～20：00/土日祝10：30～21：00

スーパーマーケット(ブルーミングブルーミー) 10：00～21：00

カードデスク 11:00~19:00

※営業状況は予告なく変更になる可能性がございます

※公園遊具・ポップジェットは雨天や高気温など天候の影響およびイベントにより一部

および全部の遊具を閉鎖している場合がございます。

主要店舗

NIKE、ZARA、URBAN RESEARCH DOORS、

B:MING LIFE STORE by BEAMS、COLONY 2139

Gap/GapKids、ユニクロ、アカチャンホンポ、無印良品、ハンズ、

ブルーミングブルーミー、Style Factory、Super sports xebio

nojima、有隣堂、H&M、トイザらスなど