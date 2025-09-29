ご飯おかわり無料、やめました。本当にすみません。でも“国産米”の提供はやめません。サービスタイムの”定食 ご飯大盛り無料”で挑みます。

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神 輝博）は、10月2日（木）から、「目利きの銀次」「横濱魚萬」「濱焼北海道魚萬」ブランドの対象154店舗（※1）で提供する“ランチ（サービスタイム）メニュー”をリニューアルいたします。この機会に是非、お近くの「目利きの銀次」「魚萬」にお立ち寄りください！

これからも国産米で、安心して召し上がっていただけるランチを提供するために。

「国産米使用の継続」＋「定食ご飯大盛り無料」

今回のランチ（サービスタイム）メニューのリニューアルは、国内の米価高騰に伴い「定食 ご飯おかわり無料」を休止せざるを得ないという苦渋の決断から始まりました。これまでご愛顧いただいていたお客様にはご不便をおかけして、申し訳ございません。

しかし、目利きの銀次は「国産米使用は譲らない」という想いを貫きつつ、新たに「定食 ご飯大盛無料」というかたちで、引き続きサービスタイムをご利用のお客様に満足感をお届けできるようにしました。

刺身定食焼鯖と唐揚げ定食本日の焼魚定食サバかつ定食

── 銀次の”ランチ”がパワーアップ

これまで以上に、“銀次”での楽しいお得なランチ時間をお過ごしいただけるよう努めてまいります。

ぜひ、新しい「目利きの銀次の昼めし」を味わってお楽しみください。

１.各店1日限定10食！『ドカ盛店長丼』＆『穴子カツ丼』ドカ盛店長丼穴子カツ丼

サービスタイムの“お得な特別メニュー”を各店10食限定でご用意しました。

前回に引き続き『ドカ盛店長丼 1,000円（通常1,500～1,700円(※2)）』に加え、今回新たに、穴子が豪快にそびえ立つ『穴子カツ丼 800円』が登場しました。見た目にも迫力満点、食べ応え十分の丼（どんぶり）をぜひお楽しみください。

（※2）通常価格は店舗により異なります。詳しくはサービスタイム実施店舗のホームページのメニュー表をご覧ください。

２.ワンコイン（500円）メニュー『麻婆茄子やきそば』（追い飯無料）※写真はイメージです

『500円』なのにガッツリ満足！オイスターソースの旨みが、豚肉と茄子にしっかり絡む新メニュー『麻婆茄子やきそば』。しかも「追い飯が無料」で、最後はご飯投入で2度楽しめる！お腹も心も満たされる“ズルいワンコイン飯”です。

３.昼飲み ”チャージ料なし“で『レモンサワー』『ウーロンハイ』が1杯200円

「え？200円で飲めるの!?」『レモンサワー』と『ウーロンハイ』を驚きの価格でご提供します。「昼飲み」なら、“チャージ料なし” で、本当に “1杯200円” で楽しめます。さらに「飲み放題プラン」も「昼飲み」なら “チャージ料なし” でご利用になれます。これなら、昼からしっかりお酒を楽しみたい方も、お出かけの前後やちょっとした休憩に立ち寄りたい方も、気軽に楽しめます。

４.銀次のお得な“サービスタイム”が1時間延長になりました！

これまで、“サービスタイム” は「各店の営業開始時間から15時まで」でしたが、10月2日から、1時間延長し「16時まで」実施いたします！遅めのランチを楽しみたい方や、「昼飲み」をゆっくり楽しみたい方にもご利用しやすくなりました。

新”サービスタイムメニュー”の販売について

販売開始：2025年１０月２日から

実施店舗（※1）：「目利きの銀次」「横濱魚萬」「濱焼北海道魚萬」の各店舗のうち、154店舗（10月2日現在）。一部、休業日のある店舗がございます。事前に店舗情報をご確認ください。

業態詳細：目利きの銀次）https://www.monteroza.co.jp/brand/gin/

横濱魚萬 / 濱焼北海道魚萬）https://www.monteroza.co.jp/brand_others/

目利きの銀次・横濱⿂萬・濱焼北海道魚萬は、全国各地の漁港で水揚げされた鮮⿂のお刺身や、海の幸を“濱焼スタイル”（※3）でお楽しみいただけるのが特徴です。

（※3）濱焼スタイルは、卓上に設置した網焼きコンロで、お客様ご自身が魚介などの食材を焼いてお召し上がりいただくスタイルのことを指します。

【ご留意事項】

・サービスタイムメニューは、やむを得ない事情等により販売を一時中止する場合がありますので、ご了承ください。

・サービスタイムメニューは上記以外にも多数ございます。詳しくは、当社ホームページの販売店舗のページに掲載しますので、そちらをご覧ください。また、ブランドごとに器・盛付けが多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

