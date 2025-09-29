「LegalOn: World Leading Legal AI」、ID管理・認証サービス「GMOトラスト・ログイン」と連携開始

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員・CEO：角田 望、以下「LegalOn Technologies」）が提供する「LegalOn: World Leading Legal AI」は、GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の連結企業群であり電子認証サービスを展開するGMOグローバルサイン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中條 一郎、以下 GMOグローバルサイン）のID管理・認証サービス「GMOトラスト・ログイン」と、2025年9月29日（月）よりSAML認証による連携を開始しました。

この連携により、ユーザーは「GMOトラスト・ログイン」へのログインのみで「LegalOn」を利用できるようになり、機密性の高い法務情報を安心して扱える環境が整います。利便性を保ちながら不正アクセスを防止し、重要データを厳格に管理することが可能になります。

■連携の概要とメリット

企業の法務業務は契約書レビューや管理、ナレッジ共有など多岐にわたり、セキュリティと利便性の両立が課題です。特にリモートワークや外部弁護士との連携が進む中、従来のパスワード依存では情報漏洩や管理負担のリスクが顕著となっています。

「LegalOn」は案件管理・契約書レビュー・契約管理を一元化し、リーガルオペレーションをAIエージェントで支援するプロフェッショナル業務特化型の最先端のAIプラットフォームです。今回のSAML SSO連携により、ユーザーは「GMOトラスト・ログイン」へのログインで安全かつシームレスに利用可能となり、アクセス制御や権限管理を強化。内部統制や監査対応を支援し、重要な法務データを保護することで、企業全体のコンプライアンスと信頼性向上に大きく寄与します。

「LegalOn」のSAML認証設定方法の詳細は以下をご覧ください。

設定方法：https://support.trustlogin.com/hc/ja/articles/48661664820761



【「GMOトラスト・ログイン」について】（URL：https://trustlogin.com/ ）

「GMOトラスト・ログイン」は、総合満足度No.1（※1）に選ばれている企業向けシングルサインオンサービス（IDaaS）です。SAML2.0のプロトコルに汎用的に対応したフェデレーション方式のシングルサインオンに加え、フェデレーション方式に非対応なWebシステムやクラウドサービスのIDパスワード情報の管理・代理入力実行によるログイン作業工数の削減が可能なフォームベース認証に対応しています。これらの複数のシングルサインオン方式に対応することで、「業務に関するシステムへのログイン」を広くカバーします。

また、多要素認証やアクセス制限機能を提供し、認証時の信頼性の向上・第三者からの不正アクセスの防止につながり、ゼロトラスト時代の多層的なセキュリティの強化を実現します。

（※1）SaaS比較・口コミサイト「ITreview」にて発表される「カテゴリーレポート2025年Spring」におけるSSO（シングルサインオン）部門で、「機能への満足度」、「使いやすさ」、「導入のしやすさ」、「管理のしやすさ」、「サポート品質」、「価格への満足度」の全項目で「満足度No.1」を獲得し、「サービス総合満足度No.1」に選ばれています。

（参考：https://www.itreview.jp/categories/sso/reports/1772 ）

【GMOグローバルサイン株式会社】（URL：https://jp.globalsign.com/ ）
【GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社】（URL：https://www.gmogshd.com/ ）

■ 株式会社LegalOn Technologiesについて

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn:World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。

【株式会社LegalOn Technologies】 （ URL：https://legalontech.jp/ ）