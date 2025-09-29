法人様向けeラーニング「資産形成入門講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング「資産形成入門講座」をリリースいたしました。



資産形成入門講座とは？

近年、資産形成に関する制度が拡充される中で、制度を使いこなす力が個人にも求められています。企業にとっても、従業員の経済的不安を低減することは、人材定着の観点で重要です。当講座では、資産形成の必要性やNISA、iDeCoといった制度などについてわかりやすく解説。ライフプラン、リスク許容度に合わせた資産形成について、実践的に学ぶことができます。また、証券会社の選び方や口座の開設方法から学べるので、資産形成に向けた第一歩を踏み出すきっかけにもうってつけです。ぜひご活用ください。





漠然として不安から卒業！無理なく続くお金の育て方。



【資産形成入門講座】

動画：37本（約2時間55分） テスト・ワーク付き

費用：11,000円（税込）



▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr250929b





※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin