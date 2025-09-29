【BtoB販売動向発表】クレーンゲームやカプセルトイの景品にまで広がる“お米需要”

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、受注額の推移や購入店舗の分析による「米」ジャンルの仕入れ動向をまとめたレポートを発表しました。

2025年に入り、米市場は価格高騰や政府による備蓄米放出を背景に大きな注目を集めていました。特に3月以降の備蓄米放出と、6月のコンビニ大手3社の参入、さらに農水相による相次ぐ発言を受け、米の安定供給や需要の拡大は社会的な関心事となりました。こうした市場環境の変化を背景に、約47万店が登録する日本最大級の卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」でも、非小売業種による米の仕入れが拡大しました。

■購買データから見る米仕入れの変化

米の仕入れが伸びた背景には、2025年3月から始まった政府の備蓄米放出があります。特に、第3回放出（4/23～25、10万トン）を契機にこれまでお米を扱わなかった業種からの注文増加がみられました。

１.米ジャンルを注文した、小売以外の会員数が約3倍に

スーパーデリバリーでの米ジャンル商品の仕入れのピークは4月で、2024年から2025年にかけて購入店舗数は全体で2.5倍に増加しました。その内訳としては、飲食業の購入店舗数は3.3倍に急増し、飲食業以外でも2.2倍に増加しました。

２.仕入れ業種・用途の多様化

飲食業を除く業種で米を仕入れている店舗を調査したところ、理容・美容業（32.3%）、医療業（8.9%）、総合工事業（6.5％）と続いています。これまでの米のギフト需要や、健康志向の強い美容関連サロンで玄米等を物販する動きに加えて、「景品」「サービス提供」「備蓄」といった用途の多様化が進んでいます。

※右表：米ジャンルを仕入れている異業種（飲食業以外）の割合。上位10位を抜粋）

３.半年で110トンの米が流通

（2025年1月～7月）

2025年1月～7月の合計販売量は約110トンとなりました。2025年の上半期には、国産ブレンド米は一部商品で注文個数が前年比8.5倍、パックご飯も約4.5倍に増加。仕入れ価格が2019年比で約3.4倍*1に上がるなか、クレーンゲーム専門店、リサイクルショップ、薬局や修理業者など従来米を扱わなかった業種にまで広がっています。

■販売事例

●クレーンゲーム専門店：「お米がUFOキャッチャーに！？」

2025年5月末よりスーパーデリバリーを通じて米の仕入れを開始。米高騰化を背景に、クレーンゲームの景品として導入しています。10個パックをそのままクレーンゲーム機に設置したところ、週末のファミリー層を中心に人気を集めています。

●リサイクルショップ：「ガチャガチャでパックご飯」

ご飯パックを1個単位に分けて、ガチャガチャの景品として提供しています。2025年6月から7月にかけては数百点発注しました。



●薬局：「備蓄食ではなく日常食に」

備蓄用のおすすめ商品として「アルファ化米」を店頭で販売しています。利用客は高齢者が多く、中には「災害用備蓄食としてではなく日常の食事として活用している」ケースも想定され、米高騰化やパックご飯の利便性から、備蓄だけでなく日常利用へと用途が広がりつつあります。

スーパーデリバリー https://www.superdelivery.com(https://www.superdelivery.com)

メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。商品掲載数は約199万点。メーカーにとっては、地域を超えた47万店舗への販路拡大ツールとして効果を発揮し、小売店にとっては3,200社を超える出展企業とインターネットを通して取引でき、仕入先を大幅に拡大することが可能です。またコストや手間、リスク等を解消し効率的な取引を実現します。第1回日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞。（数字は全て2025年7月末時点）

株式会社ラクーンコマース https://www.raccoon.ne.jp/commerce

代表者：代表取締役社長 和久井 岳

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：2018年11月

資本金：300,000千円

株主：株式会社ラクーンホールディングス100％

（東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031）

株式会社ラクーンホールディングス

広報 大久保

pr@raccoon.ne.jp

スーパーデリバリーサポートデスク

https://www.superdelivery.com/p/contents/guide/help/help_form.jsp